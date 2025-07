Gloria von Thurn und Taxis: „Das Verfassungsgericht soll uns vor der Politik schützen“

JULIAN REICHELT | „Das Verfassungsgericht ist eigentlich in erster Linie dazu da, die Bürger vor der Politik zu schützen“, sagt Gloria von Thurn und Taxis. In dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ spricht die Fürstin über die gescheiterte Verfassungsrichter-Wahl rund um die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf. Die Debatte um die Personalie entlarve die Doppelmoral von linken Politikern. Sie werfen anderen immer das vor, was sie selbst im Übermaß betreiben – inklusive Verschwörungstheorien, meint die Fürstin. Wie die Debatte ihre Schatten auf eine mögliche Schwarz-Blaue Koalition wirft, erfahren Sie in diesem Video.

