Grüne-Jugend-Chef verbreitet Aufruf zur Verbrennung alter weißer Männer

+ Elon Musk entlarvt George Soros + Telegram-Gründer Durov: Sie wollten mich zu Zensur und Propaganda in Moldau zwingen + Slowakei ändert Verfassung: Nur zwei Geschlechter anerkannt! + Das Tor zur digitalen Hölle wurde heute von den Schweizern aufgestoßen +

+++

Elon Musk entlarvt George Soros

X-Chef Elon Musk hat das Geschäft von Soros durchschaut. Dabei gibt Soros nicht sein eigenes Geld aus. Er tätigt eine Startkapitalinvestition, um an Ihr Geld zu kommen.

Dann lässt er Sie über die Regierung dafür bezahlen, Ihre eigene Zerstörung zu finanzieren.

X-Chef @elonmusk hat das Geschäft von Soros durchschaut. Dabei gibt Soros nicht sein eigenes Geld aus. Er tätigt eine Startkapitalinvestition, um an Ihr Geld zu kommen. Dann lässt er Sie über die Regierung dafür bezahlen, Ihre eigene Zerstörung zu finanzieren…“ Und so einer… https://t.co/4yCvqSUHJc — Eva Herman (@EvaHermanEx_ARD) September 28, 2025

+++

Telegram-Gründer Durov: Sie wollten mich zu Zensur und Propaganda in Moldau zwingen

Telegram-Gründer Pavel Durov wurde am 24. August 2024 in Frankreich festgenommen und erpresst. Teil dieser Erpressungen war, dass sich die Plattform Telegram an Maßnahmen zu Zensur und Propaganda in Moldau beteiligen möge.

Er erklärte in einem Statement, dass man von ihm forderte, völlig legitime Kanäle aus Moldau zu sperren, nur weil sie dem globalistischen Narrativ von EU und NATO widersprachen. Durov postete am 28. September:

Vor etwa einem Jahr, als ich in Paris festsaß, nahmen die französischen Geheimdienste über einen Vermittler Kontakt mit mir auf. Sie baten mich, der moldawischen Regierung dabei zu helfen, bestimmte Telegram-Kanäle im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Moldau zu zensieren.

Nachdem wir die von französischen (und moldawischen) Behörden beanstandeten Kanäle überprüft hatten, identifizierten wir einige, die eindeutig gegen unsere Regeln verstießen, und entfernten diese. Der Vermittler teilte mir anschließend mit, dass der französische Geheimdienst sich im Gegenzug „positiv über mich äußern“ werde gegenüber dem Richter, der im August letzten Jahres meine Verhaftung angeordnet hatte. Weiterlesen auf report24.news

Anmerkung zu Moldawien:EU putscht sich durch Wahlfälschung zur Macht. Opposition wurde von den Wahllisten ausgeschlossen. In Moldawien hat sich die EU-Kandidatin Maia Sandu erwartungsgemäß durch Wahlfälschung und Manipulation an die Macht geputscht. Bereits vor Schließung der Wahllokale wurden mehr als 600 Verstöße registriert. Die Opposition und deren Anhänger waren flächendeckend an der Stimmabgabe gehindert. In unseren Medien findet sich darüber kein einziges Wort. Indes laufen in dem Land bereits die Vorbereitungen für neue Provokationen gegen Russland.

+++

Tragödie im Zirkus: Artistin (27) stürzt vor Zuschauern in den Tod

Kurz vor 18 Uhr kam es bei einer Vorstellung des „Circus Paul Busch“ in Bautzen zur Tragödie. Eine junge Artistin stürzte während ihrer Nummer aus etwa fünf Metern Höhe in die Manege. Sie blieb reglos liegen. Die junge Frau verstarb, wie „Bild“ berichtet.

Mehr als 80 Zuschauer, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, wurden Augenzeugen. Entsetzen, Schreie, viele Gäste verließen fluchtartig das Zelt. Für sie wurde psychologische Hilfe bereitgestellt. Seelsorger kümmerten sich direkt im Zelt um traumatisierte Besucher.

+++

Slowakei ändert Verfassung: Nur zwei Geschlechter anerkannt!

Die Slowakei hat eine weitreichende Verfassungsänderung beschlossen, die ab dem 1. November in Kraft tritt. Das Parlament in Bratislava legte fest, dass im Land künftig nur noch zwei Geschlechter – männlich und weiblich – anerkannt werden.

Damit sendet die Regierung unter Premierminister Robert Fico ein Signal zugunsten traditioneller Werte, zugleich aber auch gegen die Rechte sexueller Minderheiten.

Für die Reform stimmten 90 Abgeordnete, sieben votierten dagegen. Enthaltungen gab es keine. Bemerkenswert ist, dass neben der Regierungsmehrheit auch Abgeordnete der Opposition, vor allem der christdemokratischen KDH, das Vorhaben unterstützten. Damit erreichte die Regierung die notwendige Zweidrittelmehrheit für Verfassungsänderungen.

[…]

Kritik kam unmittelbar auch aus dem Ausland. Der österreichische SPÖ-Politiker Mario Lindner sprach von einem „Frontalangriff auf die Grundwerte der Europäischen Union“. Die slowakische Regierung orientiere sich an einer Politik nach dem Vorbild von Donald Trump und Viktor Orbán und instrumentalisiere gesellschaftliche Minderheiten für parteipolitische Zwecke. Via @anonymousnews_org

+++

Grüne-Jugend-Chef verbreitet Aufruf zur Verbrennung alter weißer Männer

Auf einer Klimademonstration unter dem Motto „Exit Gas – Enter Future!“ in Berlin wurde offen zu Gewalt aufgerufen.

Eine Fanatikerin hielt ein Schild hoch, auf dem ein Mordaufruf stand: „BURN THE OLD WHITE MEN“. Ein Sprecher der Grünen Jugend, Jakob Blasel, hat das Video verbreitet.

Via nius.de

+++

Schulden wie nach dem Weltkrieg – warum der Welt der Finanzkollaps droht

Frankreichs Haushalt ist nur noch ein Torso. Die Staatsverschuldung der USA hat astronomische Dimensionen erreicht – die Europäer folgen dem Trend. Inzwischen sagen selbst seriöse Ökonomen und Investoren einen Crash und Panik an den Finanzmärkten voraus. Sie haben recht: Die Schuldenbombe tickt.

Der Schuldenberg der westlichen Staaten ist heute wieder ungefähr so hoch wie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade noch neun Länder erhalten von allen drei großen Ratingagenturen die höchste Bonitätsstufe, das dreifache A. Selbst starke Wirtschaftsnationen wie Frankreich verlieren die Kontrolle über ihre Haushaltsdefizite. Müsste Frankreich auf die Rettungsmechanismen zurückgreifen, die im Zuge der Eurokrise aufgebaut worden sind, dann hätte das dramatische Folgen auch für die Bundesrepublik. Dreistellige Milliardenbeträge stünden auf dem Spiel. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Das Tor zur digitalen Hölle wurde heute von den Schweizern aufgestoßen

Die Schweizer haben sich heute in einer Volksabstimmung für eine digitale ID entschieden. Am Ende machten gerade mal 21.266 Stimmen den Unterschied.

Die Schweizer haben sich heute für ein digitales Gefängnis entschieden, das alles, was bislang durch reine Zensur möglich war, bei weitem übertrifft.

„Erschreckend ist zunächst, dass ich keinerlei Berichterstattung zu diesem fundamentalen Thema in den deutschsprachigen Medien vernommen habe, auch nicht in den alternativen.“

Viel schlimmer ist natürlich, dass sich die Schweizer freiwillig für ein digitales Gefängnis entschieden haben. Volksabstimmungen sind eben in einer durch gekaufte Medien gelenkten Demokratie auch keine Garantie dafür, dass das Volk „vernünftige“ Entscheidungen trifft.

Ein dunkler Tag für die Schweiz und ein dunkler Tag für Europa. Eine katastrophale Entscheidung, die den Weg zur Totalüberwachung des Bürgers, zu einem programmierbaren digitalen Zentralbankgeld und zu einem Sozial-Kredit-System à la China eröffnet. Via Haintz Media Law

+++

Panik und Hilferufe auf der Wiesn – Gelände wegen Überfüllung geschlossen

+++ UPDATE +++

MÜNCHEN · Das Münchner Oktoberfest ist am späten Samstagnachmittag wegen Überfüllung geschlossen worden. Dadurch sind Menschen teils in Panik verfallen, haben um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt.

Samstagnachmittag wegen zu großen Andrangs vorübergehend geschlossen worden. „Das Gelände insgesamt war zu voll“, erläuterte eine Mitarbeiterin der Wiesn-Pressestelle der Stadt München. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht, der Sanitätsdienst des Oktoberfestes registrierte aber zwei Menschen mit Panikattacken. Via rp-online.de

+++ GEFÄHRLICHE MEDIENMANIPULATION +++

26.09.2021: „Sie können nach der Impfung gegen das Coronavirus wie gewohnt weiter stillen. Die mRNA des Impfstoffes konnte in der Muttermilch nicht nachgewiesen werden.“

27.09.2022: „Impfstoff-RNA in Muttermilch nachgewiesen: Was das für Mütter bedeutet.“

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.