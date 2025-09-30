Achtung reichelt 29.09.2025

Merz-Angriff auf die Bürger: „Wehleidig“ und sollen sich nicht anstellen.

ACHTUNG REICHELT | Seit wenigen Tagen läuft unbemerkt und von den meisten Medien unberichtet der wohl größte Angriff auf Meinungs- und Pressefreiheit, den unser Land und dieser Kontinent je erlebt hat.

Verantwortlich dafür ist die mächtigste ungewählte Frau der Welt, die EU-Kommissionspräsidentin und CDU-Apparatschika Ursula von der Leyen. Es geht um die Frage, ob neue Medien wie wir und viele andere ihre Inhalte auf den großen Social-Media-Plattformen, zum Beispiel auf YouTube, bewerben dürfen. Seit wenigen Tagen können wir das nicht mehr, wenn es in unseren Videos um Politik geht. Um was es genau geht und was Sie ohne neue Medien wie uns die letzte Woche alles verpasst hätten, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

