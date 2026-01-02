29.12.2026 – Russia Level 4: Do not Travel – Russland Stufe 4: Reisen Sie nicht! | Quelle: US Department of State

Anfang der Jahrtausendwende zeigte die Administration unter George W. Bush (2001 – 2009) mit ihren „Neocons“, wie man auf Terroranschläge überreagiert, doch diese als Aufhänger für seine besondere neue eigene Agenda instrumentalisieren kann: So ging Terrorismus auch weiter, doch wer könnten die Nutznießer sein?

Das US-State-Department fordert U.S. Bürger auf Russland über

kommerzielle Optionen, die noch verfügbar wären, zu verlassen

Von REDAKTION | Die Warnungen des US-Außenministeriums werden auch von westlichen Massenmedien, die traditionell den anglo-amerikanischen Kriegsparteien nahestehen bzw. von ihnen kontrolliert werden, ähnlich übererregt aufgegriffen:

Auszug aus den Empfehlungen des US-Aussenministeriums

„Reisen Sie aufgrund folgender Gründe nicht nach Russland:

Gefahr aufgrund des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Risiko von Schikanen oder ungerechtfertigter Inhaftierung durch russische Sicherheitsbeamte.

Willkürliche Durchsetzung lokaler Gesetze.

Möglichkeit von Terrorismus.

US-Bürger in Russland sollten das Land unverzüglich verlassen

Die Möglichkeiten der US-Regierung, US-Bürgern in Russland zu helfen, sind begrenzt, insbesondere außerhalb von Moskau. Die US-Botschaft in Moskau hat ihr Personal reduziert. Die russische Regierung hat auch die Reisemöglichkeiten für Botschaftsangehörige eingeschränkt. Alle US-Konsulate in Russland haben ihren Betrieb, einschließlich der konsularischen Dienste, eingestellt.

Reisen Sie aus keinem Grund nach Russland!

[…]

Debit- und Kreditkarten

US-Kredit- und Debitkarten funktionieren in Russland nicht mehr. Aufgrund von Sanktionen ist es nahezu unmöglich, elektronische Geldüberweisungen aus den Vereinigten Staaten nach Russland zu tätigen. Die US-Botschaft kann Ihnen bei Geldüberweisungen zur Umgehung von Sanktionen nicht behilflich sein.

Flugreisen

Es gibt nur wenige kommerzielle Flugmöglichkeiten. Es kann schwierig sein, kurzfristig Flüge zu buchen. Wenn Sie Russland verlassen möchten, sollten Sie Ihre Reisepläne selbst organisieren. Die US-Botschaft kann US-Bürgern, die das Land verlassen möchten, nur begrenzt helfen. Die Transportmöglichkeiten könnten jederzeit noch weiter eingeschränkt werden.

[…]

Terrorismus

Terroristen planen und verüben weiterhin Anschläge in Russland. Der Anschlag auf die Crocus City Hall in Moskau im März 2024 hat gezeigt, dass Terroristen ohne Vorwarnung zuschlagen können.

US-Regierungsmitarbeitern, die in Russland tätig sind, ist es untersagt, in den Nordkaukasus, einschließlich Tschetschenien und den Elbrus, zu reisen.

[…]

Ende der Zusammenfassung des US-Außenministeriums

Die steigende Nervosität der anglo-amerikanischen Kriegsparteien erklärt sich aus der Tatsache, dass inzwischen dem US-Militärattaché die Zieldatenspeicher mehrerer Drohnen, die am 29. Dezember 2025 in der Region Nowgorod abgeschossen worden waren, übergeben werden konnte. Die Daten liefern den letzten Beweis, dass die Residenz des russischen Präsidenten Ziel der Terroranschläge gewesen ist.

Das belastende Material könnte Trump helfen, den Tatbestand von seiner Seite rückbestätigen und auf diese Weise gegen seine Gegner im atlantischen Lager ausspielen zu lassen:

Das würde den Kriegssponsoren der Achsenmächte „London – Paris – Berlin“ erhebliche Komplikationen bereiten!

Es würde die besagten Kriegsparteien noch weiter in die Enge treiben!

Übersetzungen: UNSER-MITTELEUROPA

***

