Brandmauer zerbröckelt: 2026 wird das Jahr der Patrioten

Bild: UNSER MITTELEUROPA & AI

Die vielbeschworene „Brandmauer“ gegen die AfD erweist sich zunehmend als politische Lebenslüge des deutschen Establishments. Während Regierung, Parteien und Leitmedien weiterhin so tun, als ließe sich eine wachsende patriotische Bewegung isolieren, haben die internationalen Entwicklungen des Jahres 2025 diese Erzählung faktisch widerlegt. Die AfD ist längst Teil eines globalen patriotischen Netzwerks – anerkannt, eingeladen und gefeiert.

Weidel reißt Brandmauer ein: 2026 wird das Jahr der Patrioten

Weidels Neujahrsbotschaft: Klartext statt Phrasen

In ihrer Neujahrsbotschaft formulierte Alice Weidel unmissverständlich, wohin Deutschland unter der aktuellen politischen Führung steuert: Deindustrialisierung, Wohlstandsverlust, explodierende Sozialkosten durch Massenzuwanderung und eine Außenpolitik, die sich ideologischen Narrativen unterwirft statt nationalen Interessen zu dienen. Weidel stellte dem den Gegenentwurf entgegen: nationale Souveränität, sichere Grenzen und eine Rückkehr zur politischen Vernunft. Vor allem aber machte sie klar, dass sich Deutschland nicht dauerhaft von den patriotischen Bewegungen weltweit abkoppeln kann.

CPAC Budapest: Weidel durchbricht die internationale Ausgrenzung

Ein symbolträchtiger Moment folgte im Mai in Budapest. Alice Weidel sprach bei der CPAC, dem wichtigsten Treffpunkt konservativer Kräfte aus den USA und Europa. Dass erstmals eine AfD-Vorsitzende auf dieser Bühne stand, war mehr als ein protokollarischer Vorgang. Es war ein offenes Signal: Die internationale konservative Bewegung lässt sich nicht länger von deutschen Brandmauer-Dogmen bevormunden. Weidels Rede, souverän und klar auf Englisch vorgetragen, fand großen Zuspruch und zeigte, dass AfD-Positionen international längst anschlussfähig sind.

London: Bystron als Stimme der europäischen Opposition

Im September folgte der nächste Tabubruch. Petr Bystron trat bei einer der größten patriotischen Demonstrationen in London als Redner auf. Millionen verfolgten die Veranstaltung weltweit. Bystron sprach über den kulturellen und politischen Selbstbehauptungswillen Europas und machte deutlich, dass Widerstand gegen Entmündigung und Masseneinwanderung kein nationales Randphänomen ist, sondern ein gesamteuropäisches. Die Präsenz eines deutschen AfD-Politikers auf dieser Bühne unterstrich, wie wenig die internationale Realität noch mit dem deutschen Ausgrenzungsnarrativ zu tun hat.

New York: Frohnmaier und die transatlantische Vernetzung

Im Dezember wurde diese Entwicklung in den USA bestätigt. Markus Frohnmaier erhielt in New York eine Auszeichnung des Young Republican Club – ein deutliches Zeichen der Anerkennung durch das Trump-nahe republikanische Lager. In seiner Rede sprach Frohnmaier offen über den autoritären Kurs deutscher Politik, über Zensur, Gesinnungskontrolle und den Verlust demokratischer Selbstverständlichkeiten. Dass solche Worte in den USA nicht skandalisiert, sondern mit Applaus bedacht werden, sagt viel über den Zustand der politischen Debatte auf beiden Seiten des Atlantiks.

Österreich als Lehrstück: Die Brandmauer wirkt wie ein Brandbeschleuniger

Wie absurd und kontraproduktiv die Brandmauer-Strategie ist, zeigt sich besonders deutlich in Österreich. Dort wurde die FPÖ trotz Wahlsiegs durch eine große Koalition systematisch von der Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. Das Ergebnis ist eindeutig: Statt die Freiheitlichen zu schwächen, katapultierte die Ausgrenzung sie in neue Höhen. Aktuell liegt die FPÖ in Umfragen bei rund 40 Prozent. Eine Alleinregierung unter dem beliebten FPÖ-Parteichef Herbert Kickl scheint erstmals realistisch – nicht trotz, sondern auch wegen der Brandmauer. Österreich liefert damit das Anschauungsbeispiel für ganz Europa: Wer patriotische Parteien ausgrenzt, stärkt sie.

Die Brandmauer fällt – international zuerst

Diese Entwicklungen stehen exemplarisch für einen grundlegenden Wandel. International wird die AfD längst als legitimer Akteur wahrgenommen, während man in Deutschland weiter versucht, sie mit moralischen Bannflüchen zu bekämpfen. Die Brandmauer existiert nur noch im politischen Selbstbild derjenigen, die an ihr festhalten wollen.

Ausblick: Der Durchbruch ist nur eine Frage der Zeit

Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt. Die AfD hat die internationale Isolation abgeschüttelt, nicht durch Anpassung, sondern durch Standhaftigkeit. Die patriotischen Kräfte vernetzen sich, stärken sich gegenseitig und gewinnen an Einfluss. Österreich zeigt, wohin der Weg führt, wenn Ausgrenzung zur Ersatzpolitik wird. Was dort bereits Realität ist, dürfte auch in Deutschland näher rücken. Die Brandmauer fällt – und am Ende stehen die Patrioten als Sieger da.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung