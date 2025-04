ACHTUNG REICHELT!

Gloria von Thurn und Taxis: Mit der CO2-Steuer sollen wir fürs Atmen bezahlen!

JULIAN REICHELT | In dieser Folge spricht Julian Reichelt mit Gloria von Thurn und Taxis über die steigenden CO2-Preise. In einem spektakulären Interview mit Caren Miosga hat Merz ganz offen gesagt, dass alles teurer wird, weil die Koalition es so verabredet hat.

Gloria von Thurn und Taxis erklärt, warum sie die CO2 Bepreisung für ein Instrument hält, das den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen soll und was ihrer Meinung wirklich dahintersteckt. „Meiner Ansicht nach steckt dahinter ganz klar, dass man den Mittelstand loswerden will.“

***

__________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.