Merz gesteht – werde dafür sorgen Heizen und Benzin werden teurer

Bild: facebook

Im Rahmen der Diskussionsrunde bei Caren Miosga erklärte Neo-Kanzler unverblümt, dass die Energiekosten auf jeden Fall teurer werden.

Der Grund dafür sei angeblich die progressive Erhöhung CO2-Bepreisung.

„Es wird teurer, weil wir dafür sorgen wollen“

Diese Entwicklung sei auf den europäischen Emissionshandel zurückzuführen, der ab 2027 ausgeweitet werden soll, wie apollo-news berichtet hatte. Dabei handelt es sich vorrangig um Heiz-und Benzinkosten.

Letzte Woche also hatte Friedrich Merz bei RTL angekündigt, dass das Heizen teurer wird.

Friedrich Merz erklärte bei Caren Miosga offen, dass er plant, dass Heizen und Autofahren teurer werden zu lassen. „Es wird zuerst einmal für alle teurer“, erklärt er. Als Grund führte er die CO2-Bepreisung an, die von der Europäischen Union geregelt wird. „Wir haben uns entschlossen, beim CO2 nicht mehr mit überflüssiger Regulierung und Bürokratie zu arbeiten, sondern mit vernünftigen Anreizen. CO2 wird teurer“, bekräftigte er bekannt beschwichtigend.

Weiter erläuterte er ganz in „linker Manier“, „wenn uns der Umweltschutz, der Klimaschutz etwas wert ist, dann wird es teurer.“ 2027 werde der erweiterte europäische Emissionshandel in Deutschland eingeführt, welches das deutsche Handelssystem ablösen werde. „Dann wird es sukzessive teurer, weil wir dafür sorgen wollen“, so Merz. Vor allem das Heizen und der Verkehr sollen teurer werden. „Das wird teurer, ja, es wird teurer“, wiederholte Merz gebetsmühlenartig. Die Menschen sollten einen Anreiz haben, sparsam zu heizen und CO2-neutrale Fahrzeuge zu verwenden.

Das neue „Normal“

Strompreise für Unternehmen und Verbraucher sollen gesenkt werden, das habe Priorität. Die gesamte Maßnahme soll durch Mittel des Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Doch bevor Energiepreise gesenkt werden können oder ein Klimageld ausgezahlt werden kann, werden die Preise erst einmal steigen wegen der höheren CO2-Bepreisung.

„Ich denke, wir werden die Krise als das neue Normal erleben“, erklärte er. „Wir wissen, dass eine schwere Aufgabe vor uns liegt“, sagt der CDU-Vorsitzende über die kommenden Jahre. Die Regierungskoalition steht somit vor großen Herausforderungen, was die Innen- und Sozialpolitik angeht, was allerdings als Erbe der Ampel wenig überraschend ist. Merz erklärte, dass er mit einem Kredit für seine Glaubwürdigkeit in die Koalitionsverhandlung gestartet sei wegen des beschlossenen „Sondervermögens“.

Man wolle die Menschen zu „umweltfreundlichen Alternativen“ bewegen, sie aber „nicht erziehen“, so der CDU-Vorsitzende. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Heizungsgesetz abgeschafft werden solle. Auf Nachfrage des RTL-Politikchefs Blome, ob die Menschen durch steigende Preise erzogen werden sollen, antwortete Merz, schlichtweg mit „Ja.“

