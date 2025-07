Mittlerweile spüren auch deutsche Pro-Zelenskyi-Kriegstreiber-Medien wie die „BILD“ eine Art Götterdämmerung des korrupten ukrainischen Regimes: „Erstmals seit Russen-Invasion: Proteste in der Ukraine! Im Fokus steht diesmal allerdings die Regierung des eigenen Präsidenten“.

Noch deutlicher wird „Focus“

„Beschränkt“ doch nun ein von Machthaber Zelenskyj nun unterzeichnetes Gesetz „die Unabhängigkeit von Korruptions-Ermittlungsorganen. Kritiker schlagen Alarm.“ (focus)

Und auch in der Ukraine selbst warnte der Chef des „Nationalen Antikorruptionsbüros“, Semen Krywonos, vor dem Verlust der Unabhängigkeit von Organen zur Korruptionsbekämpfung. Indem…

– so Krywonos örtlichen Medien gegenüber Journalisten in Kiew.

Zelensky has gotten his own Maidan (?)

Protests are taking place across the country against the crackdown on NABU.

„I’m not a sucker!“ (Я ж не лох!), people shout, echoing Zelensky’s infamous phrase. pic.twitter.com/upnmNFnUNR

— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) July 22, 2025