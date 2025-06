+ Krieg in der Ukraine – massive russische Angriffe auf die gesamte Ukraine + Trump wettert bei Kanzlertreffen gegen die illegale Migration in Deutschland + Deutschland fliegt weiter Afghanen ein + Deutschlands Wehrbeauftragter für Pflichtdienst – wenn nötig +

+++

Krieg in der Ukraine: Tote und Verletzte in Kiew nach massiven russischen Angriffen auf die gesamte Ukraine

Russland hat die ukrainische Hauptstadt in der Nacht auf Freitag (06. 06.) mit Raketen und Drohnen beschossen. Dabei wurden laut ukrainischen Angaben vier Personen getötet.

Die ukrainische Luftwaffe warnte, dass mehrere russische Bomber gestartet seien und wahrscheinlich bereits Marschflugkörper abgeschossen hätten. In mehreren Städten seien Explosionen gemeldet worden.

Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 174 Drohnen über den Gebieten Brjansk, Rostow, Saratow, Woronesch, Kaluga, Kursk, Orjol, Rjasan, Tula, Belgorod, Tambow und der seit 2014 annektierten Halbinsel Krim. „Zudem sind über dem Schwarzen Meer drei Lenkwaffen vom Typ Neptun-MD von der Flugabwehr zerstört worden.“schreibt der Tagesspiegel. Via msn.com

+++

Musk gegen Trump: Jetzt geht’s ums Ganze – Amtsenthebung, Raketen-Stopp und Epstein-Bombe

Elon Musk hat am Donnerstag eine schockierende Anschuldigung gegen Donald Trump erhoben und behauptet, dieser habe Verbindungen zu den berüchtigten Epstein-Akten. Die explosive Behauptung folgte auf einen hitzigen Schlagabtausch zwischen den beiden Machthabern im Internet.

Nachdem Trump Musk sowohl verbal als auch auf Truth Social scharf attackiert hatte, konterte Musk mit einer Nachricht, die im Internet für Aufruhr sorgte:

„Zeit, die wirklich große Bombe platzen zu lassen: @realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Einen schönen Tag noch, DJT!“

1992: Trump feiert mit Epstein – Neu veröffentlichtes Video erreicht 70 Millionen Klicks in fünf Stunden

🔴Elon Musk teilte Aufnahmen von Donald Trump bei einer Party, die von Jeffrey Epstein veranstaltet wurde pic.twitter.com/jHmUg4r8YS — Laura 🇩🇪 (@1980Aktuell) June 5, 2025

Weiterlesen auf uncut-news.ch

Update: Trump und Mitarbeiter des Weißen Hauses signalisieren mögliche Entspannung mit Musk

„In dem zunehmend erbitterten Konflikt zwischen zwei der mächtigsten Männer der Welt zeichnen sich Anzeichen für einen Waffenstillstand ab.“

+++

Trump wettert bei Kanzlertreffen gegen die illegale Migration in Deutschland

„In Ihrem Land gibt es auch ein Problem mit den Menschen, die freigelassen wurden“: Flüchtlinge aus dem Nahen Osten sollten nicht nach Deutschland gelassen werden. Das erklärte Donald Trump bei seinem ersten Treffen mit dem neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz, im Weißen Haus.

„Ich habe ihr [der ehemaligen Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel] gesagt, dass sie nicht tun sollte, was sie getan hat. Jetzt haben Sie [die Deutschen] damit Schwierigkeiten. Wir haben auch unsere eigenen Probleme damit“, bemerkte der Präsident der USA.

Er fügte hinzu, dass er auch nicht möchte, dass „schlechte Menschen“ in die USA gelangen.

„Die Biden-Administration hat schreckliche Menschen ins Land gelassen, und wir werfen sie einen nach dem anderen hinaus. Wir werden nicht aufhören, bis wir sie alle ausgewiesen haben. Wir haben Tausende von Mördern“, betonte Trump. Quelle: Russia Daily DE

+++

Ist noch jemand überrascht? Deutschland fliegt weiter Afghanen ein

Auch mit der neuen Regierung ist keine Änderung der irren Migrationspolitik zu erwarten. Statt abzuschieben, werden sogar weiter Menschen nach Deutschland geholt: Der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat gerade bekanntgegeben, dass 2.500 weitere Afghanen nach Deutschland eingeflogen werden. Man halte an „rechtlich verbindlichen Aufnahmezusagen“ fest, erklärte er.

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 nimmt Deutschland angeblich “gefährdete” Afghanen auf – über verschiedene Programme wurden rund 48.000 Aufnahmezusagen erteilt. Bis März 2025 sind etwa 36.000 Personen eingereist. Eigentlich sollten Ortskräfte – Afghanen, die direkt für deutsche Institutionen (z. B. Bundeswehr, Auswärtiges Amt, NGOs) gearbeitet haben – und ihre Kernfamilien nach Deutschland geholt werden. Mit den letzten Charterflügen reisten jedoch nur wenige Ortskräfte ein, die Mehrheit kam über die “freiwilligen Aufnahmeprogramme” für “besonders schutzbedürftige Personen” Weiterlesen auf report24.news

+++

Festnahme: 14jähriger „Deutscher“ mit „türkischem Vornamen“ soll Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant haben

Ein minderjähriger Schüler steht im Verdacht, IS-Propaganda verbreitet zu haben. Zudem erhärten die Ermittlungen den Verdacht, dass der 14jährige mit türkischem Vornamen einen Anschlag geplant haben soll.

KÖLN – Die Staatsanwaltschaft Köln hat einen 14jährigen Deutschen wegen Terrorverdachts festgenommen. Dem 14jährigen Emirhan A. wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Kölner Weihnachtsmarkt im Dezember 2025 geplant zu haben. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen der Verbreitung von Propaganda verfassungswidriger Organisationen und der Mitgliedschaft beim sogenannten Islamischen Staat ermittelt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Bulgarien vor EURO-Zwang: Proteste gegen Brüssels Wille

Anti-demokratisch und autoritär wird Bulgarien in die Eurozone integriert. Ab 2026 übergibt Sofia, das ärmste Land der EU, die geldpolitische Souveränität an Brüssels EZB. Die lauten Proteste werden ignoriert. Die Inflation kommt bestimmt.

Am 1. Januar 2026 wird das 21. Land den Euro einführen: Bulgarien wird in die Eurozone aufgenommen. Die EZB und die EU-Kommission erklärten am Mittwoch, dass das geldpolitische Kontrollgebiet auf das osteuropäische Land ausgeweitet wird. Die Bulgaren wehren sich seit Monaten vehement gegen die Euro-Einführung, doch ernsthafte politische Opposition wird unterbunden.

Volk gegen Euro

Bereits vor Monaten forderten Euro-Gegner eine Volksabstimmung – wohl wissend, dass die Mehrheit der Bulgaren gegen die Währung aus Brüssel ist, da diese das Leben im Land unmittelbar erheblich verteuern wird. Die Regierung lehnte eine Abstimmung ab, mit der Begründung, die Frage sei zu „technisch“. Kurz gesagt: Das Volk sei zu unwissend, um darüber zu entscheiden. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Debatte um Bundeswehrnachwuchs Wehrbeauftragter für Pflichtdienst – wenn nötig

Deutschland fehlen Zehntausende Soldaten. Kann es da bei einem freiwilligen Wehrdienst bleiben? Der neue Wehrbeauftragte Otte erwartet eine weitere Debatte darüber und will selbst für einen Pflichtdienst eintreten, sollte das notwendig werden.

Der neue Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Henning Otte, hat sich für einen verpflichtenden Wehrdienst ausgesprochen, falls die erforderliche Truppenstärke durch andere Maßnahme nicht zu erreichen sein sollte. Die Ankündigung der Bundesregierung, die Bundeswehr durch ein Freiwilligenmodell personell aufzustocken, wolle er streng im Blick behalten, sagte Otte im Sender Phoenix. Bei Bedarf werde er dann für ein Pflichtmodell eintreten. „Für mich gilt: Wenn die Notwendigkeit besteht, von Freiwilligkeit auf verpflichtend zu schalten, zum Schutz der Truppe, dann werde ich dies auch einfordern.“ Weiterlesen auf tagesschau.de

+++

EU will Wassernutzung effizienter machen: das kommt auf Landwirte zu

Dürre, Umweltverschmutzung und nicht nachhaltige Bewirtschaftung: Das Wasser in Europa wird knapper. Deshalb hat die EU-Kommission am 4. Juni die Europäische Strategie zur Stärkung der Wasserresilienz angenommen. Sie soll für sauberes und erschwingliches Wasser sorgen.

Die Strategie der Kommission zur Stärkung der Wasserresilienz zeigt den Weg zu einer nachhaltigen, widerstandsfähigen, intelligenten und wettbewerbsfähigen Wasserwirtschaft auf“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (…)

Der Deutsche Bauernverband (DBV) fordert indes eine Priorisierung der Landwirtschaft bei der Wassernutzung zur Ernährungssicherung. Für die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen und zur Versorgung von Tieren muss der Landwirtschaft neben der Trinkwasserversorgung oberste Priorität in der Wassernutzung eingeräumt werden, hieß es vom DBV. Weiterlesen auf agrarheute.com

+++ SATIRE +++

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Diese widerliche Figur wird jetzt „Experte für Klima und Gesundheit bei der WHO“

… ist jetzt in diversen Medien nachzulesen, beispielsweise auf zeit.de

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<