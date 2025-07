FPÖ-TV aktuell +++ heute wieder mit spannenden Themen +++

In der neuen Ausgabe von „FPÖ-TV aktuell“ erwarten euch wieder spannende Themen:

+ In Südostspanien eskaliert die Lage: Nach einer brutalen Attacke auf einen älteren Einheimischen – durch mehrere Marokkaner – brechen heftige Unruhen aus. + Gleichzeitig in Großbritannien: Eine Schülerin wird vom Unterricht ausgeschlossen – nur weil sie am Tag der Kulturen ein Kleid mit der britischen Flagge trug. Nationalstolz? Offenbar nicht mehr erwünscht … uvm. +

