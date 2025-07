Antifa verprügelte Erfurter Verkäuferin beinahe zu Tode (VIDEO)

Einer der Angreifer könnte der derzeit, in einem ungarischen Gefängnis inhaftierte, nicht-binäre Simeon Ravi Trux, sein. Simeon (nach eigenen Angaben Maja) Ravi Trux könnte 2022 an einem Anschlag in Erfurt beteiligt gewesen sein, so die AfD-Politikerin Doris v. Sayn-Wittgenstein, der sich auf den Telegram-Kanal der Freien Sachsen bezieht:

„Im April 2022 wurde in Erfurt ein Geschäft der Modemarke „Thor Steinar“ von Linksextremisten überfallen. Die Angreifer schlugen mit Schlagstöcken mehr als 20 Mal auf die wehrlose Verkäuferin ein, besprühten das schwer verletzte Opfer sogar noch mit Pfefferspray, bis heute leidet die Frau an der Tat. Drei Jahre später hat die Generalbundesanwaltschaft eine Täterin, Emilie Dickmann, für den Überfall angeklagt. Einen weiteren Beteiligten haben die Behörden nach jahrelanger Auswertung der Spuren ermittelt, sein Prozess muss jedoch warten. Er befindet sich nämlich derzeit im ungarischen Gefängnis.„

Der Anschlag ähnelt auf unheimliche Weise den brutalen Gestapo-Schläger-Methoden, die im Februar 2023 in Budapest verübt wurden: Dabei griff die selbsternannten Antifa-Sturmtruppe, feige, aus dem Hinterhalt, mit Schlagwaffen, vermummt und in Überzahl, Unschuldige an, welche sie von ihrem Äußeren als Nazis identifizierten und beinahe zu Tode prügelten,.

Simeon Ravi Trux wird nun – nach Überstellung aus Deutschland – in Ungarn wegen seiner Beteiligung an den Anschlägen vom Februar der Prozess gemacht. Sollte sich nun herausstellen, dass er auch an der Operation in Erfurt teilgenommen hat, droht ihm eine deutlich härtere Strafe.

Allein wegen der Aktion in Budapest könnte er bis zu 24 Jahre Haft ausfassen – wie „Magyar Jelen“ schrieb. schrieb Magyar Jelen.

„Maja T.“, wurde kurz in ein Gefängniskrankenhaus überstellt, weil er wegen eines Hungerstreiks gesundheitliche Probleme bekam. Den Hungerstreik brach er dann nach fünf Wochen ab. Er hatte damit gegen die Einzelhaft geklagt, und dass er sein Studium nicht fortsetzen konnte. Außerdem erschienen ihm die ungarischen Haftbedingungen unmelnschlich.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.