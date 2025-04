Mutmaßliche deutsche Budapester Antifa-Schlägerin erhält deutschen Staatspreis (Video)

Hanna Schiller im Gerichtsaal

Und zwar in Höhe von 48.000 Euro. Es handelt sich dabei um Hanna Schiller, Berichten zufolge identisch mit „Hanna S“, welche erst vor einem Jahr wegen angeblicher Beteiligung an einem schweren Antifa-Schläger-Anschlag in Budapest gegen unschuldige Menschen festgenommen wurde. Sie befindet sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes immer noch in Untersuchungshaft. Nun wurde sie mit dem „Deutschen Staatlichen Kunstpreis“ ausgezeichnet – wie „The European Conservative“ berichtete.

Schiller soll an diesen Anschlägen beteiligt gewesen sein und sich der berüchtigten deutschen Antifa-Hammerbande angeschlossen haben.

Deutsche Antifa-Schläger prügeln auf ein unschuldiges Opfer in Budapest

Kunstwerk: Fußabtreter aus Frauenhaaren als Protest gegen „strukturellen Sexismus“

Irrsinnig auch das „künstlerische“ Objekt: Ein Fußabtreter aus Frauenhaaren. Dieser soll – wie üblich in der deutschen Antifa-Paranoia auf die aktuelle gesellschaftspolitische Probleme wie Rechtsruck, die Flüchtlingskrise oder „strukturellen Sexismus“ hinweisen.

„Über die ganz reale Gewalt, die die Preisträgerin gegen andere Menschen verübt haben soll, findet sich in der Laudatio freilich kein Wort.“ (BILD)

Der Preis beinhaltet auch noch 30.000.- Euro sowie ein Stipendium in Höhe von 18.000.- Euro. finanziert vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung – also vom deutschen Steuerzahler, wie „The Europea Konservative“ berichtete.

Offenbar zahlt sich also links-radikaler Wahnsinn aus: Ist doch Schiller bereits mehrfach stipendiiert: U.a. gewann sie 2024 „ AdBK Nürnberger Studienpreis“.

Antifa-Terror

Gilt doch die „Hammerbande“ als eine der gefährlichsten linksextremistischen Vereinigungen Deutschlands. Jahrelang verübten die Linksextremisten Überfälle auf vermeintliche Rechtsradikale in Deutschland und Europa, mit schwersten Verletzungen für die Opfer. Schiller ist Kunststudentin an der „Akademie der Bildenden Künste Nürnberg“ und soll neben der bereits verurteilten Lina E. (30, fünf Jahre und drei Monate Haft) Rädelsführern der „Hammerbande“ sein.

Schiller wurde im Mai 2024 festgenommen. Die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft richten sich auf versuchten Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor, u.a. in Zusammenhang mit einem Anschlag im Februar 2023 in Budapes, ausgeübt innerhalb einer heimtückischen Antifa-Terror-Gruppen gegen unschuldige Menschen mit Schlagstöcken:

„Das Opfer erlitt dadurch erhebliche Kopfwunden, die zum Tode hätten führen können.“,

– laut Anklageschrift..

Italienische mutmaßliche Antifa-Schlägerin Ilaria Salis als EU-Abgeordnete auf Freiem Fuß

Aber auch die nunmehrige italienische links-grüne EU-Abgeordnete Ilaria Salis, in Ungarn ebenfalls wegen versuchter Körperverletzung als „Hammer Girl“ angeklagt, entging der ungarischen Justiz, indem sie bei den letzten EU-Wahlen als EU-Mandatarin politische Immunität erhalten hatte. Mittlerweile vertagte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments erneut die Frage, ob die Behörden ein Strafverfahren gegen Salis einleiten dürfe.

