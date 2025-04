Islamisierung zu Land und zu Wasser: Kopftuch-Muslimas fordern reine Frauen-Schwimmtage in Freibädern

Anderswo ist man allerdings auch vor dieser muslimischen Forderung bereits eingeknickt: In Ditzingen gibt es bereits seit 2014 alle zwei Wochen an Sonntagen ein Frauenschwimmen, in Leonberg soll ab Mai eine Testphase gestartet werden, in Hessen (namentlich Frankfurt) und in anderen Bundesländern gibt es bereits mehrere Bäder, die Frauenschwimmen anbieten. Auch hier nimmt die islamische Landnahme also unaufhaltsam Gestalt an. Weil Musliminnen unerbittlich darauf bestehen, das nicht einmal im Koran erwähnte Kopftuch zu tragen, verlangen sie überall Sonderregelungen, anstatt sich auch nur einmal ihrer nichtmuslimischen Umwelt anzupassen. Nur weil eine archaische Religionsideologie sie gnadenlos sexualisiert und ihnen die weitgehende Verhüllung ihres Körpers aufzwingt, weil muslimische Männer sich ansonsten angeblich nicht beherrschen können, übertragen sie diese Sexualisierung nun auf deutsche Männer zurück und bestehen auf exklusiven Schwimmzeiten. Dabei droht Frauen in deutschen Schwimmbädern von niemandem mehr Gefahr als von Muslimen. Aber diese Wahrheit darf natürlich nicht ausgesprochen werden, und so werden Muslime auch in diesem Bereich zulasten der Allgemeinheit, die die Schwimmbäder bezahlt, bevorzugt. (TPL)