Islam-Scharia schleicht sich in unsere Unis

Hochverratsvorwürfe gegen Obama! Politisches Erdbeben in den USA + Berlin versinkt in der Bandengewalt + Frankreich stuft X als „organisierte Bande" ein und verlangt Datenherausgabe

Afghanen tauchen mit einfachem Trick vor Abschiebeflug unter

Mit einem Folgeantrag auf Asyl entgehen drei kriminelle Afghanen der Abschiebung aus Sachsen. Der Staat lässt sie einfach frei. CDU-Innenminister Schuster fordert nun schärfere Regeln.

„Missbrauch von Folgeanträgen“: Die drei Migranten hätten am vergangenen Freitag gemeinsam mit 81 weiteren Afghanen vom Flughafen Leipzig/Halle abgeschoben werden sollen. Kurz zuvor hatte ein Gericht jedoch ihre Freilassung aus dem sächsischen Ausreisegewahrsam angeordnet. Grund dafür waren Folgeanträge auf Asyl, die von ihren Anwälten wenige Tage vor dem Flug gestellt worden waren. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Selenskyj soll weg! Washington zieht den Stecker – sagen Insider

Kommt Selenskyjs Ende? Laut Enthüllungen des Pulitzerpreis-Trägers Seymour Hersh plant Washington seine Ablöse – notfalls mit Gewalt. Ex-General Saluschnyj gilt als möglicher Nachfolger. Donald Trump könnte eine Schlüsselrolle spielen – und der ukrainische Präsident scheint die Zeichen zu erkennen.

Im Herbst 2023 wagte der ukrainische General Waleryj Saluschnyj etwas, was zuvor undenkbar schien: In einem Interview mit dem Economist erklärte der damalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, der Krieg gegen Russland befinde sich in einer „Patt-Situation“. Drei Monate später wurde er von Präsident Wolodymyr Selenskyj entlassen.

Doch der populäre General verschwand nicht in der Bedeutungslosigkeit – ganz im Gegenteil. Saluschnyj, laut Star-Reporter Seymour Hersh „die beliebteste öffentliche Figur der Ukraine“, wurde nur einen Monat später zum ukrainischen Botschafter in London ernannt. Dort versieht er seither „unauffällig, aber ehrenhaft“ seinen Dienst – und gilt nun als glaubwürdigster Nachfolger Selenskyjs. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Hochverratsvorwürfe gegen Obama! Politisches Erdbeben in den USA

Vom Friedensnobelpreisträger zum Sträfling? Die USA stehen derzeit Kopf. Die Director of National Intelligence, also die Vorsitzende aller 18 US-Geheimdienste, Tulsi Gabbard, hat am vergangenen Freitag Dokumente veröffentlicht, die angeblich eine von Barack Obama angezettelte Verschwörung gegen Donald Trump beweisen sollen.

Im sogenannten „Russiagate“ soll Obama die Geheimdienste angewiesen haben, Beweise für eine russische Einmischung in die Präsidentschaftswahlen zugunsten von Donald Trump zu fabrizieren. Im Zentrum der Vorwürfe steht das sogenannte „Steele-Dossier“, das sich zwar schnell als Fälschung entpuppt hat, dennoch zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geführt hat.

Doch es könnte noch brisanter werden! Neben den Verstrickungen von FBI und CIA im sogenannten „Russiagate“ soll auch der britische Auslandsgeheimdienst MI6 involviert gewesen sein. Die Spuren der Verschwörer führen bis ganz nach oben: zu Hillary Clinton und Barack Hussein Obama. Der amtierende US-Präsident Donald Trump spricht bereits vom „Verbrechen des Jahrhunderts“ und beteiligt sich an den Verhaftungsforderungen, indem er auf seiner Plattform „Truth Social“ ein KI-Video gepostet hat, siehe oben, in dem Barack Obama aus dem Oval Office heraus verhaftet wird.

„Niemand steht über dem Gesetz!“

Via AUF1

+++

Zuckerberg vergrößert sein Anwesen in Hawaii um 400 Hektar

Mark Zuckerberg hat sein 300 Millionen Dollar teures Anwesen auf Hawaii um fast 400 Hektar erweitert und damit bei den Einheimischen für Besorgnis gesorgt.

Der Erwerb von insgesamt über 930 Hektar soll mehr als 65 Millionen Dollar gekostet haben. Das Anwesen umfasst zwei große Villen, mehrere Gästehäuser und Pläne für neue Gebäude für Familie und Mitarbeiter.

Zuckerbergs Sprecher betonte das Engagement der Insel für Landwirtschaft und Naturschutz. Trotz philanthropischer Bemühungen sorgen sich viele Einheimische um die Auswirkungen des Landbesitzes von Milliardären auf die Zukunft der Insel. Ein Einwohner erklärte:

„Wenn unsere Insel überhaupt noch Hawaii bleiben will, muss diese Art von Aktivität aufhören.“

via disclose.tv

+++

Frankreich stuft X als „organisierte Bande“ ein und verlangt Datenherausgabe

Die französischen Behörden haben eine politisch motivierte strafrechtliche Untersuchung gegen X wegen angeblicher Manipulation seines Algorithmus und angeblicher „betrügerischer Datenextraktion“ eingeleitet. X weist diese Anschuldigungen kategorisch zurück.

[…]

Angestrengt wurden die Untersuchungen von Eric Bothorel, der für die Partei Renaissance des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Parlament sitzt.

[…]

Die französischen Behörden haben bereits den Zugriff auf den Empfehlungsalgorithmus der Plattform sowie die Echtzeitdaten zu allen Nutzerbeiträgen beantragt. Mithilfe der Daten sollen Experten mehr über den Algorithmus herausfinden.

Die Beteiligung dieser Personen gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Unparteilichkeit, Fairness und der politischen Motivation der Untersuchung, um es einmal freundlich auszudrücken. Ein vorherbestimmtes Ergebnis ist nicht fair. Hinzu kommt, dass die französischen Behörden X für die Zwecke der Ermittlungen als „organisierte Bande“ eingestuft haben.

French authorities have launched a politically-motivated criminal investigation into X over the alleged manipulation of its algorithm and alleged “fraudulent data extraction.” X categorically denies these allegations. This investigation, instigated by French politician Eric… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 21, 2025

+++

„Jeder will ein Stück vom Kuchen“: Berlin versinkt in der Bandengewalt

Berlin versinkt im Strudel der Gewalt – rivalisierende Gruppen, darunter auch tschetschenische Banden, kämpfen brutal um Macht und illegale Geschäfte. Polizeigewerkschafter warnen vor einem gefährlichen Dauerzustand mitten in der Hauptstadt.

(…) Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, sieht in den Gewalttaten keine Einzelfälle. „Es ist ein großes Problem“, sagte er Welt.

Die Hauptstadt sei zunehmend Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppierungen, die um die Kontrolle über lukrative Geschäftsfelder wie Drogenhandel, Prostitution und Schutzgelderpressung kämpfen. Auch der Handel mit Waffen spiele eine zentrale Rolle.

Ein besonderes Problem seien die untereinander verfeindeten Strukturen von arabischen Clans, afrikanischen Banden und tschetschenischen Gruppen, so Jendro. Letztere seien „seit Jahren ein Problem, weil sie auch ein Stück von diesem großen Kuchen haben wollen“.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Experten warnen vor Parallelgesellschaften: Islam-Scharia schleicht sich in unsere Unis

Berlin – Immer mehr deutsche Universitäten stoßen auf dubiose studentische Islam-Gruppen, die Uni-Räume und -ressourcen nutzen, um nach Scharia-Regel Allah zu preisen und dabei teils Salafisten zu Vorträgen einladen – unter strikter Geschlechtertrennung.

Prominentester Fall: die weltberühmte Berliner Uni-Klinik Charité. Die hat inzwischen der islamischen Studentengruppe MedIslam Collective sämtliche Aktivitäten auf dem Campus untersagt. Auslöser: Vorträge der Islam-Aktivisten, die im Hörsaal der Charité unter Geschlechtertrennung stattfanden (Männer links, Frauen rechts). Weiterlesen auf bild.de

+++

Skandalinterview der ARD mit Weidel zeigt: Der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk ist nicht reformierbar

Was die ARD am 20. Juli als „Sommerinterview“ mit Alice Weidel sendete, war kein Ausrutscher, sondern der schiere Offenbarungseid eines Systems. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der mit Milliarden zwangsfinanziert wird, kann nur noch eine Mischung aus Propaganda, Inkompetenz und Aktivismus abliefern. Der ÖRR ist nicht reformierbar.

Das skandalöse, blamable „Sommerinterview“ der ARD mit AfD-Sprecherin Weidel vom 20. Juli war das ultimative Desaster- und Debakelstück öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, die als ARD (6,8 Mrd.), ZDF (2,2 Mrd.) und DLF (ca. 270 Mio.) in der Summe pro Jahr mit rund 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren gemästet werden, dafür horrende Gagen und Pensionen für Indoktrinationskünstler und Intendanten zahlen und von politischer Ausgewogenheit nichts, nichts, null, null wissen wollen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

+++

+++

