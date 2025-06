NRW: Messergewalt außer Kontrolle

Moskau: Iran hat „Recht“ auf friedliches Atomprogramm + Nach der Präsidentschaftswahl: Jetzt droht Polen das Chaos! + EU kündigt Defizit Verfahren gegen Österreich an + JBC erhält Zulassung für Wasserstoff Verbrennungsmotor + Österreich wird zur Regenbogen Republik

+++

Moskau: Iran hat „Recht“ auf friedliches Atomprogramm

Moskau erklärte am Dienstag, der Iran habe das „Recht“ auf ein friedliches Atomprogramm. Einen Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle in einem neuen Atomabkommen „jede“ Urananreicherung durch Teheran ausschließen.

Die Urananreicherung war seit April ein zentraler Streitpunkt in fünf Gesprächsrunden über ein neues Abkommen, das das von US-Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit 2018 aufgegebene Abkommen ersetzen soll.

„Im Rahmen unserer potenziellen Vereinbarung werden wir keine Urananreicherung zulassen!“, sagte Trump am Montag auf seinem sozialen Netzwerk Truth.

Auf Trumps Äußerungen angesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Länder haben das Recht auf friedliche Energie. Die Nutzung friedlicher Atomenergie muss ausschließlich unter der strengen Kontrolle der Internationalen Atomenergie-Organisation erfolgen.“

+++

Nach der Präsidentschaftswahl: Jetzt droht Polen das Chaos!

Polens Ministerpräsident Donald Tusk (68) will im Parlament die Vertrauensfrage stellen! Das kündigte der Politiker der liberalen Bürgerplattform (PO) am Montagabend im polnischen Fernsehen an.

Begründung für den Mehrheitstest: Sein links-liberales Dreibündnis werde unter dem neuen Präsidenten Karol Nawrocki „Einheit und Mut“ brauchen. Die Vertrauensabstimmung solle dafür eine erste Prüfung sein.

(…) Nawrocki könnte Tusk-Regierung behindern

„Man muss mit Chaos rechnen, denn der neue Präsident wird die Regierung blockieren wollen“, sagt Agnieszka Lada-Konefal vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Nawrocki habe das klare Ziel, der Tusk-Regierung die Arbeit zu erschweren und die Regierung mittelfristig sogar zu stürzen.

+++

DEUTSCHLAND/NRW: Messergewalt außer Kontrolle

„Wir haben ein Messerproblem. Das dürfen wir nicht kleinreden.“

Das sagt Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) der „Rheinischen Post“.

Genau 7.295 Messerangriffe haben die Behörden in NRW im Jahr 2024 registriert. Das bedeutet einen Anstieg um 20,7 Prozent gegenüber dem Jahr davor, da waren es 6.044 Fälle. Und es geht (…) meist um überaus ernste Attacken mit Tötungsabsicht.

Dabei sind im vergangenen Jahr 48 Menschen getötet worden. Mehr als 3.200 weitere wurden verletzt, oft schwer bis lebensbedrohlich.

So ist eine traurige Rangliste der gefährlichsten Messer-Hochburgen in Nordrhein-Westfalen entstanden:

• Köln (636 Taten)

• Dortmund (420)

• Düsseldorf (355)

• Essen (287)

• Duisburg (278)

• Wuppertal (222)

• Bielefeld (185)

• Bonn (179)

• Münster (143)

• Gelsenkirchen (132).

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Anmerkung: Nein, wir haben kein Messerproblem. Wir haben ein Problem von gewaltbereiten, kriminellen Zuwanderern, die Messer benutzen.

+++

EU kündigt Defizit Verfahren gegen Österreich an

Die Verlierer-Ampel bricht ihr eigenes Regierungsversprechen und liefert unser Land eiskalt den EU-Zentralisten aus. Statt Verantwortung für ihr eigenes Versagen zu übernehmen, werden nun die Bürger eiskalt zur Kasse gebeten. Trotz massiver Belastungen für die Bevölkerung wird das Defizitverfahren Realität – weil man nicht einmal den Versuch unternommen hat, dieses abzuwenden.

Das zeigt deutlich: Dieser Regierung geht es nur noch um den Machterhalt – nicht um Österreich. Für eine positive Zukunft braucht es jetzt den sofortigen Rücktritt dieser gescheiterten Koalition!

Via Herbert Kickl

+++

Britischer Hersteller JBC erhält Zulassung für Wasserstoff Verbrennungsmotor in Europa

JCBs Wasserstoff-Verbrennungsmotor hat offiziell die Zulassung für Verkauf und Nutzung in ganz Europa erhalten.

Elf europäische Zulassungsbehörden, darunter die aus den Niederlanden, Großbritannien, Nordirland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, Finnland, der Schweiz und Liechtenstein, haben die Zertifizierung für den kommerziellen Einsatz erteilt.

Dieser Motor stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Baumaschinentechnologie dar und bietet eine nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Dieselmotoren. JCB hat rund 122 Millionen Dollar investiert und drei Jahre Entwicklungszeit aufgewendet, wobei ein Team von 150 Ingenieuren beteiligt war.

Die Zulassung dieses Wasserstoffmotors markiert einen Meilenstein in den Bemühungen der Bauindustrie, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und den Umweltschutz voranzutreiben.

+++

Jetzt wird’s zu bunt! Ganz Österreich kennt nur noch eine Fahne

Pride Month in Österreich: Logos, Stiegen, Social-Media-Profile – alles ist bunt. Einen Tag lang? Verständlich. Aber einen ganzen Monat? Das wird immer mehr Bürgern zu viel. Für viele fühlt sich die Dauerbeschallung wie Zwang an. Die Botschaft: Vielfalt. Das Gefühl: Eintönigkeit. Das zeigen zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien.

„Regenbogen-Republik?“ Meinl-Reisinger tauscht Rot-Weiß-Rot gegen LGBT+-Flagge

Ist das noch Österreich? Nachdem das Außenministerium auf Facebook die rot-weiß-rote Flagge durch ein Regenbogen-Symbol ersetzt hat, bricht ein Shitstorm los. Wütende User sprechen von einer „Regenbogenrepublik“.

Das österreichische Außenministerium hat anlässlich des „Pride Months“ sein Facebook-Profilbild geändert – und damit eine Welle der Empörung ausgelöst. Statt der traditionellen rot-weiß-roten Fahne prangt nun die Regenbogenflagge. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) steht nun massiv in der Kritik.

Die Zahlen hinter dem Regenbogen-Monat

Für LGBTIQ-Themen wurden von 2020 bis 2024 mehr als 15 Millionen Euro ausbezahlt. Mit dem Geld wurden etwa „Regenbogen-Straßenbahnlinien“, Plakate, digitale Screens und „Pride-Zebrastreifen“ finanziert, mit der die Stadt Wien die „Sichtbarkeit der LGBTQ-Community“ fördern wollte. Auch heuer fließen wieder Millionenbeträge in unterschiedlichste Projekte und Kampagnen – allein in die „Pride Parade“ werden 651.000 Euro investiert. Und das in einer Zeit, in der die schwarz-rot-pinke Regierung Sparpläne verkündet und die Teuerung viele Haushalte ohnehin schwer belastet.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Hitzeschutzpläne des BMG: Grillverbot, alkoholfreie Zonen, Bevormundung

Wieder einmal versucht sich die deutsche Bundesregierung in der Bevormundung der Bürger. Zur Vermeidung von “Hitzetoten” sollen die Menschen im Sommer sogar auf Grillfeste und Bier verzichten. Der Druck auf Fußballclubs und andere Sportveranstalter wächst. Deutschland bewegt sich weiter in Richtung Klimadiktatur.

Was dem Bürger als gesundheitliche Vorsorge verkauft wird, wirkt bei näherem Hinsehen wie ein weiterer Schritt in Richtung Verhaltensregulierung durch die Hintertür: Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat nun „Musterhitzeschutzpläne“ für Sportveranstaltungen vorgelegt. Bier, Grillen und Limonade sollen künftig weitgehend von der Bildfläche verschwinden – angeblich zum Schutz vor den gesundheitlichen Gefahren durch steigende Temperaturen.

Weiterlesen auf report24.news

+++ SATIRE +++

Neue LGBTQ-Disziplin „Frauenvermöbeln“ bei WM abgesagt

+++

<