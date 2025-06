+ Ukraine greift wieder Putins Lieblingsbrücke an + Wenn Journalisten zu Regierungssprechern werden + Wadephul war in den USA – das Interesse der Amerikaner: NULL + Migrantenansturm im Ärmelkanal – 1.200 illegale Migranten an einem einzigen Tag +

Trump zieht Investoren ab – Europa droht der Ausverkauf

Donald Trump lockt mit Milliarden und Zöllen Investoren zurück in die USA – Europa verliert an Boden. Bricht der alte Kontinent im globalen Standortwettlauf ein?

(…) Laut dem aktuellen „EY Europe Attractiveness Survey“ kündigten Unternehmen im Jahr 2024 weltweit insgesamt 5.383 neue Expansionsprojekte in 45 europäischen Ländern an – ein Rückgang gegenüber den 5.694 Projekten des Vorjahres. Ursachen dafür sind vor allem das schwache Wirtschaftswachstum, anhaltend hohe Energiepreise und ein geopolitisch aufgeheiztes Klima.

Rund 42 Prozent der von EY befragten 500 internationalen Führungskräfte gaben an, dass die Politik der USA die Attraktivität Europas schwäche. Nur 27 Prozent erwarteten einen positiven Effekt.

Dennoch zeigen sich erste Anzeichen für ein mögliches Comeback Europas – insbesondere in Zukunftsbranchen wie erneuerbare Energien, Halbleiter, Pharma, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität.

Weiterlesen auf deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

+++

Ukraine greift wieder Putins Lieblingsbrücke an!

Der nächste heftige Schlag gegen Putin! Nur zwei Tage nach der Operation „Spiderweb“, dem spektakulären Drohnenangriff auf Russlands Militärflugzeuge, bei dem mehr als 40 Flieger tief im Landesinneren zerstört wurden, zündete der Geheimdienst der Ukraine (SBU) erneut einen Sprengsatz an der Kertsch-Brücke. Sie verbindet das russische Festland mit der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim und ist Putins Prestigeobjekt.

Wie der SBU bekannt gab, wurden dabei die Unterwasserstützen vermint und mit einer großen Explosion beschädigt. Die Stützen der Brückenpfeiler wurden am unteren Ende schwer beschädigt, als 1100 Kilogramm Sprengstoff detoniert wurden, heißt es in der Erklärung.

„Die Operation dauerte mehrere Monate. SBU-Agenten verminten die Stützen dieses illegalen Bauwerks“, erklärte der SBU auf Telegram. „Und heute wurde um 4:44 Uhr morgens der erste Sprengsatz gezündet, ohne dass es zu zivilen Opfern kam“, erklärte der SBU.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Wenn Journalisten zu Regierungssprechern werden: Wie Seitenwechsel das Vertrauen in Medien erschüttern

Wenn prominente Journalisten wie Kornelius und Frühauf in die Politik wechseln, geraten Medien und Macht gefährlich nah zusammen. Ein Ex-„Tagesschau“-Planer erklärt, warum das Vertrauen leidet.

Wer in der Kultur, im Sport oder in der Wirtschaft die Seiten wechselt, steht auf der anderen Seite, auf der des Gegners oder des Konkurrenten. Nicht so im Journalismus. Wer hier die Seiten wechselt und fortan in der Politik sein Geld verdient, betreibt sein Geschäft einfach weiter. Nun allerdings für einen anderen Arbeitgeber.

Doch ist ein Seitenwechsel tatsächlich verwerflich? Gilt nicht die freie Berufswahl? Ist es nicht sinnvoll, wenn Medienexperten die Regierung vertreten? Stimmt. Nur ist es für den Außeneindruck, den Menschen von den Medien haben, verheerend. Es herrscht das Vorurteil vor: Die stecken alle unter einer Decke. Deswegen sollten Journalisten Abstand zur Macht halten.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Klöckner wirft Linke-Politikerin wegen Palästina-Shirt aus dem Bundestag Die Linke-Politikerin Cansin Köktürk trägt während der Befragung der Bundesregierung im Bundestag ein T-Shirt mit Palästina-Aufdruck. Bundestagspräsidentin Klöckner verweist die 31-Jährige deswegen aus dem Saal.

Linke-Abgeordnete Cansin Köktürk trägt während der Befragung der Bundesregierung ein T-Shirt mit Palästina-Aufdruck. Bundestagspräsidentin Klöckner verweist die 31-Jährige deswegen des Plenums. Es ist nicht das erste Mal, dass Köktürk mit ihrer Palästina-Solidarität auffällt.

„Ich möchte hier eine Bemerkung machen“, sagte Klöckner. „Wir haben uns vereinbart, und das sind die klaren Regeln des Hauses, dass weder Aufkleber noch sonstige Bekenntnisse auf T-Shirts eine Rolle spielen. Ich habe die Abgeordnete Frau Köktürk gebeten, ihren Pullover zu wechseln, das hatten wir nicht öffentlich gemacht.“ An Cansin Köktürk gerichtet, sagte Klöckner: „Sie lehnen das anscheinend ab, dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte.“ Die 31-Jährige verließ daraufhin den Saal. Weiterlesen mit Video auf welt.de

+++

DEUTSCHLAND: Außenminister nennt Ton in Beziehung zu den USA „rau wie lange nicht“

Außenminister Johann Wadephul sieht das transatlantische Verhältnis in einer tiefen Krise. Der Stil der Trump-Regierung sei für viele irritierend und verunsichernd.

„Bundesaußenminister Johann Wadephul warnt vor dem geplanten Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) mit US-Präsident Donald Trump in Washington vor einer Vertrauenskrise zwischen Deutschland und den USA. In einer Grundsatzrede rief Wadephul dennoch dazu auf, am Erhalt guter Beziehungen zu den USA zu arbeiten“ schreibt zeit.de

Wadephul war in den USA. Das Interesse der Amerikaner: NULL

Kein Senator hatte Zeit für ihn. Wadepuhls Gespräch mit Rubio dauerte gerade einmal 15 Minuten – kurzer Händedruck, Foto, keine Pressekonferenz, NICHTS.

Deutschland ist auf der Weltbühne unwichtig geworden.

Wadephul war in den USA. Das Interesse der Amerikaner: NULL. Kein Senator hatte Zeit für ihn. Wadepuhls Gespräch mit Rubio dauerte gerade einmal 15 Minuten – kurzer Händedruck, Foto, keine Pressekonferenz, NICHTS. Deutschland ist auf der Weltbühne unwichtig geworden. pic.twitter.com/oCtueIQcy1 — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) May 30, 2025

+++

UK: Migrantenansturm im Ärmelkanal – 1.200 illegale Migranten an einem einzigen Tag

Rekordwert: Am Samstag haben fast 1.200 Migranten an einem einzigen Tag den Ärmelkanal überquert – ein absoluter Rekordwert. Demnach erreichten 1.195 Menschen in 19 kleinen Booten aus Frankreich die britische Küste.

(…) Die Gesamtzahl der Überfahrten in diesem Jahr liegt nun bei 14.812 – ein Anstieg von 42 % im Vergleich zu 2024 und fast eine Verdopplung gegenüber 2023. Fast 37.000 Menschen überquerten im Vorjahr den Kanal, doch die bisherige Rekordzahl stammt aus 2022 mit 45.755 Menschen. In jenem Jahr wurde auch der bisherige Tageshöchstwert erreicht: Am 3. September 2022 wurden 1.305 Ankünfte registriert.

Die britische Regierung will laut Innenministerium die gefährlichen Überfahrten stoppen.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Facebook-Konzern mit Atomstrom-Deal für 20 Jahre

Menlo Park/Clinton (dpa) – Der Facebook-Konzern Meta hat sich als nächster Tech-Riese Atomstrom für seine Rechenzentren gesichert. Meta werde 20 Jahre lang die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im US-Bundesstaats Illinois beziehen, teilte der Betreiber Constellation Energy mit. Durch die Zusage des Konzerns werde der Betrieb des 1.121-Megawatt-Kraftwerks auch nach dem Auslaufen von Subventionen sichergestellt, mit denen die für 2017 geplante Schließung abgewendet wurde.

Meta setzt in großem Stil auf Künstliche Intelligenz. Training und Betrieb von KI-Software benötigen viel Aktivität in Rechenzentren – und das bringt auch einen hohen Stromverbrauch mit sich.

Mehrere andere Tech-Konzerne setzen dafür auch auf Atomstrom. So fährt Constellation Energy für Microsoft in den kommenden Jahren einen Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hoch. Der Software-Riese sagte zu, die dort produzierte Energie 20 Jahre lang abzunehmen. Google will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen. Auch Amazon setzt auf solche Technologien.

Weiterlesen auf nachrichten.yahoo.com

+++

Dummes Deutschland: Immer mehr bildungsferne unfähige Studenten

Die Bildungskatastrophe in Deutschland nimmt inzwischen solche Ausmaße an, dass immer Professoren sich mit ihren Erfahrungen zu Wort melden. Kürzlich äußerte der Oldenburger Althistoriker Michael Sommer die Befürchtung, es würden „strukturelle Analphabeten“ herangezüchtet.

Es gebe eine Gruppe von 20 bis 25 Prozent, bei der man sage, dass sie nicht an die Uni gehöre. Weitere 20 Prozent seien Top-Performer. Dann gebe es eine Mittelgruppe von etwa 60 Prozent, „wo man früher gesagt hätte: Ja, die sind vielleicht nicht ‚super‘, aber mit denen kann man eigentlich ganz gut arbeiten“, so Sommer. Diese Gruppe sei mittlerweile jedoch „vielfach nicht mehr kompatibel mit den Erwartungen, die man in einer akademischen Institution an Studenten hat“. Weder würden sie die Eingangsvoraussetzungen erfüllen, noch das nötige Entwicklungspotenzial aufweisen. Als Hauptursachen benannte er, dass so gut wie gar nicht mehr gelesen werde und es in den Schulen nur noch positives Feedback gebe.

Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++ SATIRE +++

+++

