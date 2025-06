Gewaltorgien nach PSG-Sieg in Paris fordern Tote + Bericht aus der Ukraine: Das Militär vertraut Selenskyj nicht + mehr + Ätna spuckt Asche und Lava: Teil des Kraters eingestürzt + Bundesregierung will auf Gelder von inaktiven Privatkonten zugreifen + EU plant Kontrolle über den Wasserverbrauch

+++

Untergrundarmee: Eine Million radikale Muslime in Deutschland

Jeder fünfte in Deutschland lebende Muslim mit Migrationshintergrund ist laut einer Studie radikal. Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist hierzulande eine gigantische islamistische Untergrundarmee herangewachsen. Politik und Medien schweigen!

Kaum wurden die Resultate einer aufsehenerregenden Studie der Forschungsstelle Islam und Politik der Universität Münster unter der Leitung des islamischen Theologen Mouhanad Khorchide publik, wonach jeder fünfte in Deutschland lebende Muslim mit Migrationshintergrund „eine emotionale Verfassung auf, die Radikalisierung begünstigt“.

Betroffen von Ressentiments mit potenzieller Gewaltneigung sind demnach Muslime, die sich in besonderer Weise in ihrer persönlichen Weltanschauung gekränkt sehen, starke antiwestliche oder antisemitische Feindbilder pflegen und zugleich eine geringe Kritikfähigkeit zeigen.

So wurden etwa Fragen bejaht, wie die, dass der Islam „die einzige und letztgültige politische Autorität“ sein sollte, oder ob die islamischen Gesetze der Scharia „viel besser als die deutschen Gesetze“ sind.

Jeder Zehnte der „Ressentiment“-Gruppe würde auch selbst Gewalt einsetzen, um sich „für die Interessen von Muslimen“ einzusetzen.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Paris brennt: Gewaltorgien nach PSG-Sieg fordern Tote

Die Nacht zum 1. Juni 2025 wird Frankreich nicht als Triumph, sondern als Tragödie in Erinnerung bleiben. Nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain (PSG) versank die Hauptstadt in einem Chaos aus brennenden Autos, Tränengas und Straßenschlachten. Zwei Menschen starben, knapp 200 wurden verletzt, und über 550 Personen landeten in Haft.

Was als Freudentaumel begann, endete in einem Albtraum. Auf den Champs-Élysées, dem Herzstück von Paris, lieferten sich Hunderte Randalierer erbitterte Kämpfe mit der Polizei. Feuerwerkskörper flogen, Autos gingen in Flammen auf, und Wasserwerfer wurden eingesetzt, um die tobende Menge zu bändigen.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Bericht aus der Ukraine: Das Militär vertraut Selenskyj nicht mehr

(…) Zu Kriegsbeginn war Selenskyj eine schillernde Figur, gegen die es plötzlich keinerlei offensichtliche Widerstände mehr gab.

(…) Doch das Vertrauen in ihn schrumpft. Immer mehr Politiker und öffentliche Akteure in der Ukraine treten offen in Opposition zu ihm. Zur schon länger anhaltenden Unzufriedenheit mit Selenskyj an der Basis der Militärs kam immer dramatischer auch ein Sinkflug in den Beliebtheitswerten in der Bevölkerung: So sollen ihm im Dezember des Vorjahres laut einer Umfrage des Kyiv International Institute of Sociology nur noch 52 Prozent der Ukrainer vertraut haben. (…)

Die Angriffe auf Militärbasen im russischen Hinterland am Sonntag haben den ukrainischen Präsidenten in der Bevölkerung ebenfalls weiter gestärkt. Soldaten sind jedoch trotz alledem zumeist nicht mehr von ihm zu überzeugen. Das zeigt sich in dessen Heimatstadt ganz besonders, wo das Straßenbild von Soldaten geprägt ist. „Wir haben diese Aktionen trotz Selenskyj, nicht wegen ihm geschafft“, meint etwa Vadim.“

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Ätna spuckt Asche und Lava: Teil des Kraters eingestürzt

Rom – Eine kilometerhohe Rauchwolke ist am Montag über dem Ätna auf Sizilien zu sehen gewesen. Seit den Morgenstunden spuckt der Vulkan Lava und Asche. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurde sie durch einen stark Lavastrom verursacht, der wahrscheinlich die Folge eines Einsturzes von Teilen des Südostkraters war.

Auf Social Media wurden Videos gepostet, auf denen Touristen zu sehen sind, die in ziemlicher Eile Richtung Tal laufen.

Die 3’324 Meter hohe Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas. Sie bricht seit 500’000 Jahren regelmäßig aus.

Die Ausbrüche legen immer wieder den Flugverkehr in der Region lahm. Der internationale Flughafen Catania bleibt vorerst in Betrieb. Bisher sind keine bewohnten Gebiete von der Lava betroffen. Am 12. Mai 2025 und im November 2023 war es jeweils zu einem starken Ausbruch gekommen.

Weiterlesen auf derstandard.at

+++

Bundesregierung will auf Gelder von Privatkonten zugreifen – für „soziale Innovationen“

Union und SPD möchten sich an Milliarden von Ersparnissen bedienen: Gelder von inaktiven Konten sollen dem Staat zugeschlagen werden, um einen Fonds für „soziale Innovationen“ einzurichten.

Mehrere Milliarden Euro könnten auf nicht mehr aktiven Bankkonten lagern – und jetzt von der Bundesregierung eingezogen werden. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf geeinigt, das Geld dieser sogenannten nachrichtenlosen Konten für „soziale Innovationen“ aufzuwenden und dafür einen „revolvierenden Fonds“ einzurichten.

Bislang fällt das Geld auf derartig inaktiven Konten nach 30 Jahren in der Regel an die verwaltende Bank. Diese wiederum muss den Betrag dann als Gewinn verbuchen und versteuern. Sollte sich ein Anspruchsberechtigter doch noch melden, muss die Bank das Geld dann trotzdem auszahlen – auch wenn es bereits verbucht wurde.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

EU plant Kontrolle über den Wasserverbrauch: Brüssel setzt auf Überwachung und Regulierung

Die Europäische Union plant tiefgreifende Veränderungen im Umgang mit Wasser. Eine umfassende Strategie zur Reduzierung des Wasserverbrauchs soll bis zum Sommer stehen.

Offiziell begründet die Kommission ihr Vorgehen mit den Folgen des Klimawandels. Doch hinter den geplanten Maßnahmen verbirgt sich mehr als bloßer Umweltschutz – es geht um zentrale Steuerung und individuelle Einschränkungen.

Wasserverbrauch als Hebel politischer Kontrolle

Was als notwendige Reaktion auf Trockenperioden erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als weitreichende Agenda. Alte Beschlussvorlagen zeigen, dass die EU gezielt auf Rationierung und digitale Überwachung des Wasserverbrauchs setzt. Ziel sei eine neue Form der Bewirtschaftung, bei der nicht nur Haushalte, sondern auch Industrie und Landwirtschaft unter engmaschige Kontrolle geraten.

Weiterlesen auf blackout-news.de

+++

Bei Ukraine-Flüchtlingen: Wichtiges Bürgergeld-Versprechen vor dem Aus!

Berlin: Im Koalitionsvertrag hatten CDU/CSU und SPD vereinbart: Alle Ukrainer, die ab 1. April 2025 nach Deutschland kommen, sollen (rückwirkend) nicht mehr Bürgergeld beziehen. Stattdessen sollen sie weniger Stütze erhalten und wie Asylbewerber behandelt werden („Rechtskreiswechsel“). (…)

Klar war zwar, dass dieses Gesetz erst nach dem Stichtag in Kraft treten kann – doch nun gibt es Zweifel, ob eine rückwirkende Umsetzung überhaupt möglich ist. BILD erfuhr: Die rückwirkende Umsetzung der neuen Regelung ist sehr kompliziert. In der Koalition heißt es: nicht durchführbar!

Weiterlesen auf bild.de

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

DEUTSCHLAND: Während einer Corona-Kundgebung wurde im April 2021 eine ältere Dame von der Polizei abgeführt.

Diese hätte die Beamten angegriffen. Wenig später stirbt sie im Polizeigewahrsam an einer Hirnblutung. Behörden und Gerichte blockierten, die Ermittlungen gegen die Beamten wurden eingestellt.

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<