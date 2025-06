Ukraine vernichtet Dutzende Atom-Bomber in Russland: USA sollen NICHT informiert worden zu sein + Energiewende: Schweizer Unternehmen verklagt Deutschland auf Millionen-Entschädigung + Schlammschlacht bei den WEF-Stiftungsräten + ÖSTERREICH: Finanzierung für Mindestsicherung offenbar knapp

+++

Ukraine vernichtet Dutzende Atom-Bomber in Russland: USA sollen NICHT informiert worden zu sein

Ukraine vernichtet Dutzende russischer Atom-Bomber bei Drohnenangriff tief im russischen Territorium – Eskalation des Krieges mit Russland – Trump wurde NICHT informiert – Zwei Tage nach Lindsey Grahams Besuch bei Selenskyj

Ukrainische Drohnen haben am Sonntag schätzungsweise 36 % aller strategischen Flugzeuge Russlands zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf 2 Milliarden Dollar!

Wolodymyr Selenskyj gab bekannt, dass 117 Drohnen bei dem Angriff auf Russland eingesetzt wurden, bei dem Dutzende von nuklearen „Weltuntergangs“-Bombern und andere Flugzeuge zerstört wurden.

US-Präsident Trump wurde vor dem Angriff NICHT informiert – weil Trump Frieden will und die Globalisten einen Weltkrieg und die Zerstörung Russlands wollen.

Ukraine Wipes Out Dozens of Russian Nuclear Bombers in Drone Strike Deep Inside Russia – Escalating War with Russia – Trump WAS NOT Notified – Takes Place Two Days After Lindsey Graham’s Visit with Zelensky https://t.co/qAzfUT9ksu — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) June 1, 2025

+++

Nach ukrainischen Drohnenangriffen: „Keine roten Linien mehr“ – Putin droht Ukraine mit Vergeltung

Nach den ukrainischen Drohnenangriffen auf vier russische Militärflughäfen hat Russlands Machthaber Wladimir Putin eine Vergeltung angekündigt:

„Heute hat die Ukraine die Flugplätze angegriffen, auf denen die strategische russische Luftfahrt untergebracht ist. Damit hat sie deutlich gemacht, dass eine friedliche Lösung nicht möglich ist“,

teilte Putin mit. Demnach soll es nun „keine roten Linien mehr geben“. „Das werden sie bereuen“, hieß es vom Kremlchef. Weiterlesen auf morgenpost.de

+++

Bei Besuch in Teheran: Saudi-Prinz warnt Iran: Abkommen oder israelischer Angriff

Saudi-Arabien drängt den Iran, das Atom-Verhandlungsangebot von Trump anzunehmen. Eine Eskalation könne einen israelischen Angriff auslösen, befürchtet man in Riad.

Saudi-Arabiens Verteidigungsminister, Prinz Khalid bin Salman, warnte bei einem Treffen im vergangenen Monat die politische und militärische Führung des Iran, man solle das Angebot von US-Präsident Donald Trump zur Aushandlung eines Atomabkommens ernst nehmen, da es einen Weg darstelle, das Risiko eines Krieges mit Israel zu verhindern, berichtet „Reuters“.

[…]

Prinz Khalid, der während Trumps erster Amtszeit als saudischer Botschafter in Washington fungierte, machte dabei deutlich, dass der US-Präsident keine Geduld für langwierige Verhandlungen habe, und die Zeit für diplomatische Gespräche schnell verstreichen könne. Laut den Quellen von „Reuters“ war es dem saudischen Minister wichtig, dass ein rascher Abschluss eines Abkommens mit den USA besser sei, als das Risiko eines israelischen Angriffs einzugehen, sollte die Verhandlungen scheitern.

+++

Energiewende: Schweizer Unternehmen verklagt Deutschland auf Millionen-Entschädigung

Ein Schweizer Stromversorger verklagt Deutschland aufgrund des Kohleausstiegs. Knapp 100 Millionen Euro könnte das den Bund kosten – und eine Klagewelle auslösen.

Der Stromversorger Azienda Elettrica Ticinese (AET) aus dem Kanton Tessin hat eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland beim internationalen Schiedsgericht der Weltbank in Washington eingereicht. Hintergrund ist der geplante Kohleausstieg im Rahmen der deutschen Klimapolitik.

Konkret fordert das Unternehmen eine Entschädigung für das Kohlekraftwerk Trianel im nordrhein-westfälischen Lünen, an dem AET mit 16 Prozent beteiligt ist. Der Abschaltplan der Bundesregierung sieht vor, dass das Kraftwerk bis 2031 vom Netz gehen soll. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Alarmstufe Lagarde: Klaus Schwab sorgt durch Preisgabe von Interna für rote Köpfe bei den WEF-Stiftungsräten

Der WEF-Gründer bringt die Chefin der Europäischen Zentralbank in Erklärungsnot – und büßt beim Stiftungsrat weiter an Vertrauen ein. Es tobt eine Schlammschlacht.

Grund für die Aufregung um Schwab und Lagarde laut NZZ: „Schwab ließ in der «Financial Times» verlauten, er habe mit Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), über einen vorzeitigen Abgang bei der Währungsbehörde gesprochen, damit sie seine Nachfolgerin beim WEF werden könnte.“

Es seien laut dem NZZ-Bericht sogar praktische Vorkehrungen getroffen worden, etwa eine Wohnung in der Schweiz, um Lagardes Wechsel zum WEF bereits vor Ablauf ihrer EZB-Amtszeit – «spätestens Anfang 2027» – zu ermöglichen. Weiter gab Schwab dem Bericht zufolge preis, dass das letzte Gespräch dazu Anfang April stattgefunden habe, als er Lagarde in Frankfurt besuchte. Weiterlesen auf nzz.ch

+++

Darmkrebsepidemie unter jungen Erwachsenen in Australien – doch niemand will das Offensichtliche ansprechen

In Australien gibt es einen tödlichen Trend – immer mehr – vor allem junge Menschen erkranken an Darmkrebs. Was die Ursache dafür ist, wisse man nicht. Doch den Elefanten im Raum – die experimentellen Corona-mRNA-Genspritzen – will niemand ansprechen.

Laut einem aktuellen Bericht steigen in Australien die Darmkrebsraten bei jüngeren Erwachsenen dramatisch an. Dieser besorgniserregende Anstieg einer der aggressivsten Krebsarten der Welt sorgt nun für Alarmstimmung in Down Under. Denn obwohl die allgemeinen Zahlen zurückgehen, steigen sie bei Australiern unter 50 Jahren deutlich an. Weiterlesen auf report24.news

+++

ÖSTERREICH: Finanzierung für Mindestsicherung offenbar knapp

Die Höhe der Mindestsicherung in Wien sorgt bei ÖVP und FPÖ weiter für Kritik. Auch stadtintern wurde darauf hingewiesen, dass es Einsparungen brauche, um die Kosten für 2026 zu decken, wie die „Kronen Zeitung“ am Sonntag berichtete.

[…]

Die Magistratsabteilung 5 (Finanzwesen) wies in dem Schreiben vom November 2024 darauf hin, dass die 2026 erwarteten Mehrkosten „durch Reduktion in anderen Bereichen im Budget der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport zu bedecken sein werden oder durch Änderung von rechtlichen Rahmenbedingungen erheblich reduziert werden, weil eine Finanzierbarkeit ansonsten nicht darstellbar ist.“ Weiterlesen auf wien.orf.at

+++

Was für ein Skandal: Österreich kauft 12 Kampfjets um 860 Millionen Euro teurer als Ungarn!

Während Österreich trotz Budget-Pleite 12 leichte Unterschall-Jets um 1,1 Milliarden Euro in Italien bestellt, kauft unser Nachbarland Ungarn wesentlich günstiger ein: Orban bestellte 12 L-39-NG-Jets beim tschechischen Hersteller um 240 Millionen Euro – die Ungarn zahlen für 12 Flugzeuge 860 Millionen Euro weniger.

[…] Insgesamt soll die ungarische Regierung etwas mehr als 240 Millionen Euro für die zwölf Trainings- und Kampfjets bezahlen, das bekannte Fachmagazin Austrianwings bezifferte den Preis für eine L-39 NG mit knapp 20 Millionen Euro. Bei 12 Maschinen summiert sich dann der Kaufpreis auf mindestens 240 Millionen Euro. Weiterlesen auf exxtra24.at

+++ SKURRILE KUNST +++

Knife-Angel – Kunstwerk aus den Messern von Messerangriff-Opfern

Der Messengel (auch als National Monument Against Violence & Aggression bezeichnet) ist eine zeitgenössische Skulptur aus 100.000 Messern, die vom Künstler Alfie Bradley und dem British Ironworks Centre in Oswestry, England, geschaffen wurden.

Die Skulptur wurde geschaffen, um die Messerkriminalität im Vereinigten Königreich hervorzuheben und junge Menschen über die schädlichen Auswirkungen aufzuklären, die gewalttätiges Verhalten auf ihre Gemeinden haben kann. via Wikipedia

+++

***

