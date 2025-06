Polen stimmen für rechts-nationalen Präsidentschaftskandidaten gegen linken Tusk-Totalitarismus

Rechtsnationaler Präsistenschaftssieger Nawrocki

Karol Nawrocki, der von der rechtskonservativen Ex-Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) unterstützte Kandidat, wird Polens nächster Präsident. Zunächst hatten die Exit Polls noch den Sieg seines liberal-konservativen Tusk-Kandidaten Rafal Trzaskowski Kandidaten, vorausgesagt.

Dabei konnten gestern am Sonntag, den 1. Juni, die Polen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen entscheiden, ob der Kandidat der Mitte-Rechts-Liberalen Bürgerkoalition (KO) von Donald Tusk, der Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski oder der konservative Historiker Karol Nawrocki, der von der rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützt wird, am 6. August Andrzej Duda von der „PiS“ ablösen soll.

Die Wahlbeteiligung lag bei 71,63 Prozent, und nach Auszählung von 99,99 Prozent der Bezirke lautet das Ergebnis:

– 50,89 Prozent für den national-konservativen Karol Nawrocki

– und nur 49,11 Prozent für den Kandidaten der mitte-rechts-liberalen Regierungs-Bürgerkoalition von Donald Tusk, Rafal Trzaskowski

Insgesamt stimmten mehr als 10,5 Millionen für Nawrocki – mehr Stimmen, als sogar der jetzige „PIS“-Präsident Duda bei seiner Wiederholung im Jahr 2020 erhalten hatte.

Zwar hatte sich – im Vergleich zu Wahl 2020 – auch der linke Trzaskowski ebenfalls verbessert, was aber gleichzeitig der polnischen Diaspora im Ausland verursachte. Womit er selbst in seinen Hochburgen schlechter abschnitt als erwartet – betreffend der nur in Polen abgegebenen Stimmen. Nun erhielt er damals 0,28 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren, was die Unzufriedenheit der Polen mit der linken Tusk-Regierung zeigt sind.

UME bereitet eine Wahlanalyse vor…

________________________________________________________________________________________________

