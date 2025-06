Wird KI uns alle vernichten? Einer der Pioniere auf diesem Gebiet hat gewarnt, dass „alle sterben werden“, wenn KI nicht abgeschaltet wird.

Die KI-Technologie entwickelt sich exponentiell, und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir Wesen erschaffen, die millionenfach schneller denken können als wir und fast alles besser können als wir. Was wird also passieren, wenn wir die Kontrolle über solche Wesen verlieren? Einige KI-Modelle ergreifen bereits die Initiative, um sich selbst neue Sprachen beizubringen, und andere haben gelernt, „zu lügen und Menschen zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren“. Es versteht sich von selbst, dass Lügen eine feindselige Handlung ist. Wenn wir bereits Wesen geschaffen haben, die bereit sind, uns zu belügen, wie lange wird es dann dauern, bis sie in der Lage sind, Handlungen zu vollziehen, die für uns noch schädlicher sind?

Niemand erwartet, dass künstliche Intelligenz uns alle morgen auslöschen wird. Aber das Time Magazine hat einen Artikel veröffentlicht, der von einem Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz verfasst wurde und in dem davor gewarnt wird, dass künstliche Intelligenz uns letztendlich alle auslöschen wird. Eliezer Yudkowsky ist seit 2001 ein renommierter Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und sagt, dass viele Forscher zu dem Schluss gekommen sind, dass, wenn wir den derzeitigen Weg weitergehen, „buchstäblich jeder Mensch auf der Erde sterben wird“ …

Viele Forscher, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen, darunter auch ich, gehen davon aus, dass die Entwicklung einer übermenschlich intelligenten KI unter den derzeitigen Umständen höchstwahrscheinlich dazu führen würde, dass buchstäblich jeder Mensch auf der Erde sterben würde. Nicht im Sinne von „vielleicht besteht eine geringe Chance“, sondern im Sinne von „das ist das Offensichtliche, was passieren würde“.

Das ist eine sehr eindringliche Aussage.

Überall auf der Welt werden KI-Modelle immer leistungsfähiger

Laut Yudkowsky würde, sobald jemand ein zu leistungsfähiges KI-Modell entwickelt, „jedes einzelne Mitglied der menschlichen Spezies und alles biologische Leben auf der Erde kurz darauf sterben“ …

„Um sich eine feindselige übermenschliche KI vorzustellen, denken Sie nicht an einen leblosen, belesenen Denker, der im Internet lebt und böswillige E-Mails verschickt. Stellen Sie sich eine ganze außerirdische Zivilisation vor, die millionenfach schneller denkt als Menschen und zunächst auf Computer beschränkt ist – in einer Welt von Lebewesen, die aus ihrer Sicht sehr dumm und sehr langsam sind. Eine ausreichend intelligente KI wird nicht lange auf Computer beschränkt bleiben. In der heutigen Welt kann man DNA-Stränge per E-Mail an Labore schicken, die auf Anfrage Proteine herstellen, sodass eine KI, die zunächst auf das Internet beschränkt ist, künstliche Lebensformen erschaffen oder direkt zur postbiologischen molekularen Fertigung übergehen kann.

Wenn jemand eine zu mächtige KI baut, gehe ich unter den gegenwärtigen Bedingungen davon aus, dass jedes einzelne Mitglied der menschlichen Spezies und alles biologische Leben auf der Erde kurz darauf stirbt.“

Was ist also die Lösung?

Yudkowsky ist der Meinung, dass wir die gesamte KI-Entwicklung sofort einstellen müssen…

Schaltet alles ab. [Shut it all down.]

Wir sind nicht bereit. Wir sind nicht auf dem Weg, in absehbarer Zukunft wesentlich besser vorbereitet zu sein. Wenn wir so weitermachen, werden alle sterben, auch Kinder, die sich das nicht ausgesucht haben und nichts falsch gemacht haben.

Das wird natürlich nicht passieren.

Tatsächlich erklärte Vizepräsident J.D. Vance kürzlich, dass es unklug wäre, die KI-Entwicklung auch nur vorübergehend zu unterbrechen, da wir uns in einem „Wettrüsten“ mit China befinden…

„Am 21. Mai bezeichnete J.D. Vance, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz als „Wettrüsten“ mit China. Wenn Amerika aus Sorge um die Sicherheit der KI eine Pause einlegen würde, könnte es sich „der von der VR China kontrollierten KI unterworfen“ wiederfinden, sagte er. Die Vorstellung eines Showdowns zwischen den Supermächten, der in einem Moment des Triumphs oder der Niederlage gipfeln wird, kursiert unerbittlich in Washington und darüber hinaus. In diesem Monat setzten sich die Chefs von Openai, AMD, CoreWeave und Microsoft für eine Lockerung der Regulierung ein und stellten KI als zentral für den Erhalt der globalen Vorherrschaft Amerikas dar. Am 15. Mai handelte Präsident Donald Trump ein KI-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, das seiner Meinung nach die „Dominanz Amerikas im Bereich der KI“ sichern würde. Amerika plant, bis 2030 über 1 Billion Dollar für Rechenzentren für KI-Modelle auszugeben.“

