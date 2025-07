JULIAN REICHELT | Vor dem Schloss von Gloria von Thurn und Taxis in Regensburg demonstrieren linke Fanatiker mit der Flagge der Sowjetunion für „unsere Demokratie“, um einen Konzertbesuch der AfD-Chefin Alice Weidel zu verhindern. Man kann den politischen Irrsinn, dem dieses Land verfallen ist, nicht besser in einem Bild einfangen.

Deutschland droht immer mehr abzugleiten in eine von totalitären Methoden und Denken durchgezogene Gesellschaft. Emblematisch steht hierfür der Umgang mit der Opposition. Federführend bei der politischen Unterdrückung sind ausgerechnet diejenigen, die eigentlich unsere Freiheit verteidigen sollten: die Journalisten. Und insbesondere die Hauptstadtjournalisten.

In welcher beispiellosen, verleumderischen und ruchlosen Art und Weise die BILD-Zeitung und die Sängerin Vicky Leandros in einem Akt gemeinsamer Anbiederung an die politische Macht Alice Weidel auf einem Konzert von Fürstin Gloria erst zur Persona non grata erklärten und ihr schließlich minutiös hinterherspionierten, als sie es doch wagte, sich privat mit Gloria von Thurn und Taxis zu treffen, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

