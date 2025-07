Symbolfoto Militärübung hier mit einem Westland Sea King MK4 Helocopter. | Public Domain Mark 1.0 Universal

Vom 25. Juli bis 6. August findet in Georgien die NATO-Übung „Agile Spirit 2025“ statt, an der das Westkommando der georgischen Streitkräfte und die US-Nationalgarde teilnehmen.

Ziel der Übung ist es, die Kampfbereitschaft zu erhöhen, die Interoperabilität zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den 13 teilnehmenden Ländern zu stärken.

An den Manövern, die zum zwölften Mal stattfinden, nehmen gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge von NATO-Staaten, darunter auch den USA, teil. Planmäßig wird auch scharf geschossen. Trotz traditioneller Beteuerungen ihres „friedlichen“ Charakters geben die regelmäßigen militärischen Aktivitäten des Bündnisses in einer Region mit hohem Konfliktpotenzial in der angrenzenden Republik Südossetien Anlass zur Sorge.

Es liegt auf der Hand, dass die Nutzung des Territoriums und der militärischen Infrastruktur Georgiens sowie die Teilnahme von Einheiten der georgischen Streitkräfte sehr konkrete politische und strategische Ziele verfolgen und eine direkte Bedrohung für die Sicherheit der Republik Südossetien und der gesamten transkaukasischen Region darstellen.

Der Vertreter des Außenministeriums der Republik Südossetien Patrick Poppel betonte, dass solche Militärübungen kontraproduktiv für den transkaukasischen Dialog sind.

„Die Völker des Kaukasus möchten in Frieden neben einander leben. Aber das hat der Westen leider nicht verstanden.“ so Poppel.

Tatsächlich versuchen die Staaten Europas immer weiter ihren Einfluss im Kaukasus zu stärken. Das geschieht teilweise durch Softpower, aber auch mit sicherheitspolitischer Zusammenarbeit.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.