Die «Wertegemeinschaft» mit Vernichtungs- & Hungerkriegen auch gegen Kinder

Kinder in Gaza, die dem Immobilienprojekt der US-Administration im Wege stehen | Quelle: Screenshot Gaza Now

Um den Anspruch auf Hegemonie, die zunehmend schwindet, fortzusetzen, schrecken Regierungen im Westen auch vor Massenmord nicht zurück. Das geschieht heute im Unterschied zu früheren Zeiten vor aller Öffentlichkeit.

Im totalen Krieg gegen 90 Prozent der Menschheit!

Von REDAKTION | „The Lancet» ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, die in ihrer aktuellen Ausgabe (Volume 13, Issue 8, E1227, August 2025] in einem Beitrag unter der Überschrift…

… auf den «gesundheitlichen Tribut von Wirtschaftssanktionen» eingeht, indem Sanktionen tödlich seien. Die von den USA oder der EU verhängten Wirtschaftssanktionen von 1971 bis 2021…

… wären mit 564 258 Todesfällen (95 % CI 367 838-760 677) pro Jahr verbunden gewesen…

… und damit über der Zahl der jährlichen Kriegsopfer (106 000 Todesfälle) gelegen!

Im dem Beitrag von «The Lancet» heißt es weiter:

Dieses Ergebnis deckt sich mit einem früheren Artikel in The Lancet Global Health, der die tödlichen Auswirkungen von Sanktionen gegen Hilfsmaßnahmen und die Wirtschaft aufzeigt, die speziell auf Entwicklungshilfe in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen abzielen und zwischen 1990 und 2019 zu einem jährlichen Anstieg der Säuglingssterblichkeit um 3 – 1% und Müttersterblichkeit um 6 – 4% führten.

[…]

Sanktionen sind restriktive außenpolitische Instrumente, die in der Regel auf umfassende wirtschaftliche Transaktionen angewandt werden, mit dem Ziel, Verhaltensänderungen zu erzwingen, z. B. die Beendigung von Verletzungen der Menschenrechte oder zur Förderung von Demokratie. Nach Angaben der Global Sanctions Database haben Häufigkeit und Dauer von Sanktionen seit 1950 stetig zugenommen, während die Erfolgsquote bei der Erreichung des angestrebten Ziels weiterhin bei etwa 30% liegt.

Zitate „The Lancet“ Ende

Am 22.7.2025 begrüßte der tunesische Präsident, Kais Saied den Berater von Donald Trump für Afrika und Mittleren Osten, Masad Boulos [zugleich Schwiegervater von Trumps Tochter Tiffany] mit verschieden Bildern verhungernder Kinder, unterstrichen mit seiner Forderung, dass die Welt jetzt aufwachen müsse, um derartige Verbrechen zu unterbinden!

Kais Saied klagte gegenüber dem US-Gesandten, dass jene Gewaltakte…

… ein Verbrechen gegen die gesamte Menschheit darstellten!

Mehr als 100 Hilfsorganisationen haben am Mittwoch davor gewarnt, dass sich im Gazastreifen ein „Massen-Aushungern“ manifestiere und selbst die Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisationen unter entsprechenden Mängeln litten.

Der Leiter des größten Krankenhauses in Gaza erklärte am 22. Juli 2025, dass in den vergangenen drei Tagen 21 Kinder in Gaza an Unterernährung und Hunger gestorben seien.

Selbstverständlich soll die abgestumpfte und apathische Wohlstandsgesellschaft der 70% im Westen von jenen Zuständen so wenig, wie möglich erfahren. So trifft es sich, dass nach Schätzungen von Experten über die letzten zwei Jahre rund 200 Journalisten im Gazastreifen ermordet worden wären:

Denn tote Journalisten können keine Berichte mehr verfassen!

Doch, selbst im Wertewesten scheint es noch Nischen an Restanständigkeit zu geben, indem sich Stimmen aufrechter Persönlichkeiten erheben. So, hat der Bürgermeister von London Sadiq Khan bekannt gegeben:

Sadiq Kahn geht in seiner Stellungnahme auf die unhaltbaren Zustände in Palästina ein und fordert die überfällige Anerkennung des palästinensischen Staates.

Der französische Präsident Emmanuel Macron scheint von ähnlichen Erkenntnissen getragen und erklärte dazu auf X:

Die Erklärung von Emmanuel Macron in deutscher Übersetzung:

„Getreu dem historischen Engagement für einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten habe ich beschlossen, dass Frankreich den Staat Palästina anerkennen wird. Ich werde dies bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September dieses Jahres feierlich bekannt geben. Jetzt ist es dringend notwendig, dass der Krieg in Gaza beendet und die Zivilbevölkerung gerettet wird. Ein Frieden ist möglich. Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln und eine massive humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Gaza. Außerdem muss die Entmilitarisierung der Hamas garantiert werden und Gaza muss gesichert und wiederaufgebaut werden. Schließlich muss der Staat Palästina aufgebaut, seine Lebensfähigkeit sichergestellt und ermöglicht werden, dass er durch die Akzeptanz seiner Entmilitarisierung und die volle Anerkennung Israels zur Sicherheit aller im Nahen Osten beiträgt.

Es gibt keine Alternative. Die Franzosen wollen Frieden im Nahen Osten. Es liegt an uns Franzosen, zusammen mit den Israelis, den Palästinensern, unseren europäischen und internationalen Partnern zu zeigen, dass dies möglich ist. Angesichts der Zusagen, die der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde mir gegenüber gemacht hat, habe ich ihm daher meine Entschlossenheit, Fortschritte zu machen, schriftlich mitgeteilt. Vertrauen, Klarheit und Engagement. Wir werden den Frieden gewinnen.“

