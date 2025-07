Türkei baut gegen „Bedrohung durch Israel“ vor- erste Hyperschallrakete vorgestellt

Bild: cults3d.com

Mittlerweile wird die, bis vor kurzem noch überschaubare Zahl an Ländern, die über Hyperschall-Waffen verfügen, immer größer. Kürzlich hatte ein türkisches Rüstungsunternehmen die erste Hyperschall-Rakete des Landes vorgestellt.

Modifikation des Tayfun

Bei dieser Waffe handelt es sich um eine Modifikation des ballistischen Projektils Tayfun. Der Türkei ist nunmehr ein Meilenstein im Raketenbau gelungen. Das Rüstungsunternehmen Roketsan hatte am 22. Juli bei der Eröffnung der Internationalen Messe IDEF 2025 in Istanbul seine erste Hyperschallrakete mit dem Namen Tayfun Block-4 vorgestellt. In dem von der Nachrichtenagentur Anadolu diesbezüglich zitierten Statement der Firma hieß es, „die Tayfun Block-4 verfügt über eine große Reichweite und stellt damit einen weiteren Rekord für die türkische Rüstungsindustrie dar.“

Die Modifizierung des ballistischen Projektils Tayfun sei mehr als sieben Tonnen schwer, verfüge über einen Mehrzwecksprengkopf und könne zahlreiche Ziele wie Luftabwehrsysteme, Kommando- und Kontrollzentren, Hangars und andere kritisch wichtige Militäreinrichtungen zerstören, hieß es dazu weiter.

Geschwindigkeit über Mach 5

Auch weitere Eigenschaften der Hyperschallwaffe wurden von der türkischen Presse enthüllt. Demnach zeichne sich die Tayfun Block-4 durch eine große Präzision aus, indem sie bei einer Reichweite von ungefähr 3.000 Kilometern höchstens fünf Meter Abweichung habe. Die Geschwindigkeit der zehn Meter langen und 938 Millimeter breiten Rakete liege dabei über Mach 5.

Darüber hinaus präsentierte Roketsan bei der Messe fünf weitere Entwicklungen. Eine Modifizierung der Antischiffsrakete Atmaca mit einer Reichweite von bis zu 250 Kilometern, die Luft-Luft-Rakete Gokbora mit einer Reichweite von mehr als 180 Kilometern, die Hochgeschwindigkeitslenkwaffe Eren mit einer Reichweite von mehr als 100 Kilometern, die luftgestützte ballistische Rakete 300 Er mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern und die Trägerrakete Simsek-2 mit einer Nutzlast von 1.500 Kilogramm.

Zuvor hatten nur einige wenige Länder die Hyperschall-Technologie erprobt. Bislang war das nach eigenen Angaben nur Russland, den USA, China, Nordkorea und dem Iran gelungen. Offenbar will sich die Türkei nun angesichts der „israelischen Aggression“ gewappnet wissen.

