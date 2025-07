GRIECHENLAND: Erste Geflüchtete nach Asyl-Aussetzung inhaftiert

USA und Israel ziehen Verhandler von Gaza-Gesprächen ab + Trump ist überzeugt: USA wird KI-Wettlauf gegen China gewinnen + Gleitschirm manipuliert? Mysteriöser Tod von Felix Baumgartner + Krebsstudie entlarvt Chemotherapie als potenziellen Metastasen-Beschleuniger

USA und Israel ziehen Verhandler von Gaza-Gesprächen ab

Die Hamas zeige „keine Bereitschaft“ für eine Feuerpause im Gazastreifen, sagt der US-Sondergesandte Witkoff. Die USA und Israel ziehen deshalb ihre Delegationen ab. Witkoff deutet zudem „alternative Möglichkeiten“ zur Befreiung der Geiseln an. (…)

„Während sich die Vermittler sehr bemüht haben, scheint die Hamas nicht koordiniert oder in gutem Willen zu handeln“,

schrieb Witkoff. Die US-Regierung erwäge deswegen „alternative Möglichkeiten bei der Heimbringung der Geiseln und dem Versuch, für die Menschen in Gaza eine stabilere Umgebung zu schaffen“, erklärte der Sondergesandte. „Es ist eine Schande, dass die Hamas so selbstsüchtig gehandelt hat.“

Via n-tv.de

Kampfansage aus Washington – Trump ist überzeugt: USA wird KI-Wettlauf gegen China gewinnen

US-Präsident Donald Trump hat einen Aktionsplan des Weißen Hauses zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt, der auf eine weitreichende Deregulierung setzt. (…)

„Den Wettlauf zu gewinnen, wird ein Test unserer Fähigkeiten sein, wie es ihn seit dem Beginn des Wettlaufs im Weltall nicht mehr gegeben hat“ (…)

Trump betonte in seiner Rede, dass der Wettlauf im Bereich KI „einen neuen Geist des Patriotismus und der nationalen Loyalität im Silicon Valley und darüber hinaus erfordern wird“. (…)

„Wer das größte KI-Ökosystem besitzt, wird globale KI-Standards festlegen und umfangreiche wirtschaftliche und militärische Vorteile haben“,

heißt es weiter. (…)

Ende Januar hatte Trump ein KI-Infrastrukturprojekt namens „Stargate“ angekündigt, das Investitionen von „mindestens 500 Milliarden Dollar“ (rund 427 Milliarden Euro) nach sich ziehen soll.

Via yahoo.nachrichten

GRIECHENLAND: Erste Geflüchtete nach Asyl-Aussetzung inhaftiert

Erst vor einer Woche hat die griechische Regierung das Asylrecht für Menschen aus Nordafrika aufgehoben. Jetzt wurden 200 Personen festgenommen.

Berlin taz | Griechenland hat erstmals seit der De-facto-Aussetzung des Asylrechts für Personen aus Nordafrika 200 Geflüchtete festgenommen. „Sie werden nicht in Aufnahmezentren gebracht“, schrieb der rechtsextreme Migrationsminister Thanos Plevris dazu auf X. Stattdessen sollen sie bis zu ihrer Deportation in Haft bleiben.

Nach Angaben der griechischen Küstenwache wurden am Samstag 190 Geflüchtete vor der Insel Gavdos südlich von Kreta festgenommen. Elf weitere Menschen seien auf der Insel Agathonisi in der Ostägäis aufgefunden worden, nachdem sie mit einem Schiff auf Felsen geprallt und verunglückt waren.

Weiterlesen auf taz.de

EU Sanktionen gegen Russland durch höhere Preise für Treibstoff

Als die EU erstmals ein Einfuhrverbot für russisches Öl verhängte und eine Preisobergrenze für russische Ölexporteure festlegte, die westliche Schiffe und Versicherungen in Anspruch nehmen wollten, dürften die indischen Raffinerien gejubelt haben. Indien importiert 85 % seines Rohöls. (…)

Was die EU also mit ihrem 18. Sanktionspaket getan hat, ist, dass sie mehr für ihren Kraftstoff bezahlen wird, weil sie sich dafür entschieden hat, ihn nur aus den „richtigen” Ländern zu importieren. Damit macht sie sich auch in Neu-Delhi keine Freunde (…)

Unter dem Strich verursachen die Sanktionen der EU höhere Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen. Die Verbraucher zahlen, Unternehmen gehen in Konkurs, wandern ab oder erhöhen die Preise, was wieder die Verbraucher trifft.

Weiterlesen auf tkp.at

Intel gibt Mega-Fabrik in Magdeburg auf: 25 000 Arbeitsplätze im Unternehmen futsch

Bittere Nachricht für den Standort Deutschland: Der kriselnde Chip-Konzern Intel gibt die milliardenschweren Pläne für eine Fabrik in Magdeburg auf. Geplante Projekte in Deutschland und Polen sollen nicht weiter vorangetrieben werden, um die Produktionskapazitäten zu optimieren, teilte Intel mit. (…)

Die Ampel-Regierung von Ex-Kanzler Olaf Scholz (67, SPD) wollte das Projekt mit 9,9 Milliarden Euro fördern, insgesamt sollte der Bau 30 Milliarden Euro kosten. (…)

Intel gab das Aus der Deutschland-Pläne zusammen mit den Zahlen für das vergangene Quartal bekannt. Demnach stagnierte der Umsatz im Jahresvergleich bei 12,9 Milliarden Dollar (10,98 Mrd. Euro). Unterm Strich gab es einen Verlust von 2,9 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 1,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. (…)

Auch bei der eigenen Belegschaft setzt Intel-Chef Lip-Bu Tan (65) den Rotstift an: Im Rahmen eines verschärften Sparprogramms soll ein Viertel der rund 100.000 Stellen gestrichen werden. …“

Via bild.de

Gleitschirm manipuliert? Mysteriöser Tod von Felix Baumgartner

Der gewaltsame Tod von Felix Baumgartner wirft immer mehr Fragen auf. Die Leiche des Extremsportlers war noch warm, da verbreiteten Medien bereits die Behauptung, er sei in der Luft an einem Herzstillstand gestorben.

Nach der Obduktion steht fest: Baumgartner war bei vollem Bewusstsein, als er auf dem Boden aufschlug. Als Todesursache wurde durch Gerichtsmediziner ein Genickbruch sowie letale Verletzungen am Rückenmark festgestellt. Die Staatsanwaltschaft der mittelitalienischen Stadt Fermo hat zudem eine umfassende technische Untersuchung angeordnet.

Denn fest steht auch: Nicht nur Baumgartners Gleitschirm versagte aus bisher ungeklärten Gründen, auch der Reserveschirm, den Baumgartner noch verzweifelt auszulösen versuchte, öffnete sich nicht. Technisch eigentlich unmöglich, es sei denn, das Fluggerät wurde unbemerkt manipuliert. Brisant: Felix Baumgartner führte eine eingeschaltete Body-Cam mit sich, die alles aufzeichnete. Laut Ermittlern sind die Speichermedien jedoch nicht mehr lesbar. Diese sollen zerstört worden sein. Wie das konkret geschehen ist, erklärte die Staatsanwaltschaft nicht.

Via anonoumysnews.org

Verhandlungen weit fortgeschritten: China-Riese will MediaMarkt und Saturn kaufen

Die Elektronik-Ketten MediaMarkt und Saturn könnten einen neuen Eigentümer aus China bekommen.

Die Besitzerin der beiden Ketten, die Düsseldorfer Holding Ceconomy, bestätigte am Donnerstag fortgeschrittene Verhandlungen mit dem chinesischen Online-Riesen JD.com über ein mögliches Übernahmeangebot.

Weiterlesen auf bild.de

Krebsstudie entlarvt Chemotherapie als potenziellen Metastasen-Beschleuniger

Bei Millionen Menschen weltweit wird jährlich eine teure Chemotherapie angewendet. Doch eine neue Studie rüttelt nun am Fundament der Überzeugung, dass diese extreme Behandlungsmethode überhaupt sinnvoll ist. Sie könnte nicht nur versagen, sondern sogar dafür verantwortlich sein, dass der Krebs wiederkommt – und zwar aggressiver als zuvor.

Veröffentlicht wurde die Studie mit dem Titel “Chemotherapy awakens dormant cancer cells in lung by inducing neutrophil extracellular traps” Ende Juni 2025 im renommierten Fachjournal Cancer Cell. Das Team um Professor Hu Guohong vom Shanghai Institute of Nutrition and Health hat dabei einen Mechanismus entschlüsselt, der interessanter kaum sein könnte: Chemotherapeutika wie Doxorubicin und Cisplatin können ruhende Krebszellen – sogenannte disseminierte Tumorzellen (DTCs) – reaktivieren und damit die Bildung von Metastasen in Organen wie der Lunge auslösen.

Weiterlesen auf report24.news

