Wenn die „Klima“-Hysterie Pause macht – „Kampf gegen Putin“ geht vor

Ukraine-Drohnen treffen russisches Öl-Depot – Videos zeigen riesigen Feuerball © X

Die Agenda „Geld von Unten nach Oben schaufeln“ mit dem CO²-Trick wurde bekanntlich durch das Milliardengeschäft „Corona“-Maßnahmen abgelöst. Die neue Masche, wie man die Bürger auspressen wird, um Steuergeld in die Taschen von Konzernen zu schieben, ist die enorme Aufrüstung.

Dieses Milliarden-Programm ist nur dann möglich, wenn die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt wird, dass der böse Russe jeden Moment über uns herfallen könnte. Warum er das tun soll, wird uns zwar nicht erklärt, aber das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass die die entsprechende Propagandamaschinerie pausenlos am Laufen gehalten werden muss.

Egal wie man darüber denken mag, feststeht, dass eines offensichtlich ist: Die ganze künstlich aufgebauschte Umwelthysterie wird dadurch entlarvt. Denn würde es stimmen, dass wir unmittelbar vor dem Verglühen oder Ersticken stünden müsste als erstes wohl der Krieg in der Ukraine gestoppt und nicht weiter befeuert werden. Putin hin oder böser Russe her.

Es wäre auch interessant zu erfahren wie denn der „CO²-Fußabdruck“ des Aufrüstungsprogrammes aussieht? Nur in der Produktion – geschweige denn wenn die Waffen erst losgelassen werden.

Das Bild oben zeigt den Angriff von gestern auf ein russisches Öldepot. Focus schreibt dazu:

„Angriff auf russische Oblast Saratow – Ukraine-Drohnen treffen russisches Öl-Depot – Videos zeigen riesigen Feuerball. – In der Nacht zum 6. Juni startete die Ukraine einen Drohnen-Angriff auf strategische Ziele in der Stadt Engels in der russischen Oblast Saratow. Die Drohnen trafen das Kristal-Werk in Engels sowie eine Ölraffinerie, die den russischen Militärflughafen Engels-2 mit Treibstoff versorgt.“

Weiter Beiträge aus unserer Serie:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

<