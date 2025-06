Deutscher Botschafter in Uganda unter dem Vorwurf „illegaler Aktivitäten“

Bild: picture alliance/picture-alliance/Frank May

Selbst in Uganda hat Deutschlands Renommee offenbar Schaden genommen. Nun, zumindest in diesem Fall dürfte die Ursache dafür nicht in der „feministischen Außenpolitik“ der vormaligen Bundesaußenministerin gelegen haben.

Botschafter „in schiefem Licht“

Ugandas Sicherheitsbehörden hatten dem deutschen Botschafter in Uganda, S.E. Matthias Schauer, subversive Aktivitäten vorgeworfen und damit die Spannungen zwischen Kampala und den westlichen diplomatischen Vertretungen im Vorfeld der Parlamentswahlen im Jahr 2026 verschärft, wie auch chimpreports.com zu berichten wusste.

In einer veröffentlichten Erklärung des amtierenden Direktors für öffentliche Information der Verteidigung, Oberst Chris Magezi, behaupteten die Uganda People’s Defence Forces (UPDF) wie auch das Inter-Agency Security Committee, dass der deutsche Gesandte in „illegale und geheime“ Aktivitäten verwickelt sei, die gegen internationale diplomatische Normen verstoßen würden.

„Wir sind besonders besorgt über die illegalen und geheimen Aktivitäten des deutschen Botschafters in Uganda, S.E. Matthias Schauer“, erläuterte Magezi. „Die Nachrichtendienste sind sich seiner eindeutig undiplomatischen Praktiken bewusst, die in verschiedenen Teilen des Landes stattgefunden haben, im Widerspruch zum Geist der Wiener diplomatischen Konvention von 1961, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten regelt.“

„Bedrohliche Beiträge“ in sozialen Medien

Die Vorwürfe folgten auf eine vertrauliche Protestnote von Botschafter Schauer an General Salim Saleh, den hochrangigen militärischen Berater von Präsident Museveni und dessen Bruder, in der der Gesandte seine Besorgnis über bedrohliche Beiträge in sozialen Medien des ersten Sohnes und hochrangigen Präsidentenberaters für Spezialoperationen, General Muhoozi Kainerugaba, äußerte.

Auf seinem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) erklärte Muhoozi:

„Ich, Muhoozi Kainerugaba, mwine Museveni, habe die Macht in diesem Land, JEDEN Botschafter, den ich nicht mag, ZU VERSCHIEBEN!“

In einem weiteren Tweet, nach einem Besuch von Mitgliedern des Europäischen Parlaments bei den Büros des Oppositionsführers Robert Kyagulanyi, auch bekannt als Bobi Wine, postete Muhoozi:

„Das ist ein Gräuel! @EUinUG spielt wirklich mit dem Feuer. Sawa!“

Diese Bemerkungen hatten Besorgnis unter europäischen Diplomaten in Kampala ausgelöst und Spekulationen über eine Verschärfung der Kluft zwischen der ugandischen Regierung und westlichen Missionen, die als oppositionellen Kräften wohlgesonnen gelten, angeheizt.

Keine Reaktion deutscher Botschaft

Die deutsche Botschaft hat sich bislang jedoch nicht zu den Entwicklungen geäußert.

Die Sicherheitsbehörden werfen zudem einigen ausländischen Missionen, darunter auch der deutschen Botschaft vor, antistaatliche Gruppen zu finanzieren und zu unterstütze. Darunter auch solche, die mit wirtschaftlichem Sabotage und Terrorismus in Verbindung stehen. Die Beamten führen die kürzlich erfolgte Welle von Vandalismus an Stromleitungen in Zentraluganda an, die Distrikte wie Wakiso, Mukono, Kayunga und Masaka betroffen hatte, als Teil eines angeblich größeren Plans, das Land zu destabilisieren.

Die Behörden erklärten, dass mehrere Verdächtige, viele mit Verbindungen zu oppositionellen politischen Kreisen, insbesondere der National Unity Platform (NUP) – festgenommen und wegen dieser Taten angeklagt worden waren. Die NUP hat jedoch jegliche Beteiligung an Gewalt oder Aufständen vehement in Abrede gestellt.

Oberst Magezi betonte, dass das Inter-Agency Security Committee, das vom Chef der Verteidigungsstreitkräfte geleitet wird, „entschlossene Maßnahmen“ gegen alle Personen und Institutionen, sowohl lokale als auch ausländische, ergreifen werde, die in subversive Aktivitäten verwickelt seien.

„Die lokalen verräterischen Elemente und Agenten ausländischer Manipulation in der Politik und Sicherheit unseres Landes werden weiterhin identifiziert, isoliert und entschieden behandelt“, warnte er und forderte die ugandische Jugend auf, sich nicht von Rebellennetzwerke rekrutieren zu lassen, sondern stattdessen Programme zur Förderung der Regierung zu unterstützen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<