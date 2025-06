Autobahn- und Eisenbahnbrücke in Russland gesprengt – Tote und Verletzte

Eine der beiden eingestürzten Brücken in Russland.

In der südwestlichen Region Brjansk ist am Samstagabend um 22.44 eine Autobahn-Brücke „nach einer Explosion“ eingestürzt und heute Morgen (Sonntag) eine Eisenbahnbrücke in der Region Kursk „ebenfalls durch eine Explosion zerstört“ worden, was die Entgleisung eines Zuges zur Folge hatte.

Russische Ermittler in Moskau stufen die Brückeneinstürze in Kursk und Brjansk mit Toten und Verletzten als Terrorakt ein. „Die angegebenen Vorfälle wurden als terroristischer Akt qualifiziert“, sagte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko laut Nachrichtenagentur Interfax.

Der Einsturz einer Brücke in der westrussischen Region um Brjansk an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas auf eine Explosion zurückzuführen.

„Die Brücke wurde gesprengt, während der Zug von Klimowo nach Moskau mit 388 Passagieren an Bord die Stelle passierte“, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax aus einem Interview mit dem russischen öffentlichen Rundfunk. (Quelle: Reuters)

Sieben Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebietes auf Telegram. Der Einsturzort befindet sich rund 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

a

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<