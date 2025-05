Mit den Erben Hitlers in den Untergang!

Der achtzigste Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges steht vor der Tür. Da der politische Mainstream ständig davon schwadroniert, dass wir doch aus der Vergangenheit lernen sollen, soll hier und jetzt wieder einmal dieser Aufforderung nachgekommen werden!

Insbesondere soll aufgezeigt werden, inwieweit die Situation in Nazi-Deutschland der heutigen Situation in der EU gleicht!

Von FRANZ FERDINAND | Zwar gibt es formell noch Wahlen in der EU, aber diese Wahlen werden mehr und mehr ad absurdum geführt. Die Kriminalisierung rechter Parteien und Personen in der EU (siehe Le Pen, Călin Georgescu, AFD) schreitet voran und wird bald in einer ähnlichen Situation münden, in der sich Deutschland nach dem Ermächtigungsgesetz befand. Wenn das Volk nicht so wählt wie es die EU-Eliten wollen, müssen Parteien verboten, oder einzelne Politiker von der Kandidatur abgehalten werden. Die „erlaubten“ Parteien sind fest in der Hand der Eliten und begehen ständig Wahlbetrug, indem sie scheinbar rechte Positionen übernehmen, diese aber nach der Wahl sofort wieder vergessen, oder zumindest so verwässern, dass sie wirkungslos werden. Die „Demokratie“ besteht jetzt nur noch aus faschistoiden Parteien mit rotem, grünem oder schwarzem Anstrich.

Da jeglicher demokratischer Diskurs in der Öffentlichkeit durch „Brandmauern“ weitgehend unterbunden ist, befinden sich die herrschenden Eliten in einer Meinungsblase, in einer Art Echokammer, in der sich die einzelnen Akteure durch ständige Wiederholung der gleichen Standpunkte, gegenseitig in ihren Irrmeinungen bestätigen. Dieses Meinungsklima wird wie im Dritten Reich auch zu einem ähnlichen Ende führen.

Überheblichkeit und Größenwahn

Im Grunde befindet sich Europa seit etwa 40 Jahren im Untergangsmodus. Der entscheidende Wendepunkt war der Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Paktes. Diese Ereignisse hätten für Europa gigantische Chancen eröffnet, die man aber aus purer Überheblichkeit und Größenwahn ignorierte. Statt den Vorschlag Gorbatschows und Putins, ein gemeinsames europäisches Haus von Wladiwostok bis nach Lissabon zu schaffen, wähnte sich der Wertewesten als Sieger über die Sowjetunion, und hoffte Russland unterwerfen zu können. Dieser „Sieg“ war ein Pyrrhussieg, der bereits den Keim der Niederlage in sich trug. Solcher Größenwahn führte dann zu der unseligen NATO-Osterweiterung, die in den aktuellen Ukraine-Krieg mündete.

Man kann an dieser Stelle diesen „Sieg“ über die Sowjetunion im Jahre 1989 mit den militärischen Erfolgen Hitler-Deutschlands vergleichen, die in Deutschland auch eine gewisse Siegeseuphorie auslösten. Nazideutschland hatte damals große Teile Europas unterworfen und im Herbst 1941 der Roten Armee fürchterliche Schläge versetzt. Der Sieg über Russland wurde damals von niemanden mehr bezweifelt. Wie erst unlängst veröffentlichte Äußerungen von Marschall Schukow über diese Kriegsphase offenbarten, stand das Schicksal der Sowjetunion in diesen Kriegswochen tatsächlich Spitz auf Kopf. Was Russland damals rettete, war seine gigantischen Ausmaße, die zu einer Überdehnung der deutschen Wehrmacht führte, der verbissene Kampf der Russen, der schwere Verluste in der Wehrmacht nach sich zog, der überraschend hereinbrechende Winter und die sibirische Reservearmee, die vor Moskau zum Gegenangriff antrat.

Diese Situation führte zur ersten schweren Niederlage der Wehrmacht. Hitler und seine Entourage waren offenbar völlig unfähig, die Bedeutung dieser Niederlage zu erfassen. Wie heute unser politischer Mainstream war man auch damals in einer Meinungsblase, oder Echokammer, wo andere Meinungen nicht zugelassen waren. Man führte dies immer wieder auf die Tyrannei Hitlers zurück. Heute gibt es dieselbe Tyrannei durch den politischen Mainstream.

Ironischerweise befinden sich der Wertewesten wie damals Hitlerdeutschland wieder in einem Krieg gegen Russland, der nicht zu gewinnen ist. Wieder ist man unfähig einzusehen, dass ein Sieg über Russland unmöglich ist und nur schnelle Friedensverhandlungen noch größeres Unheil für die gesamte EU abwenden können. Jede andere Meinung wird wie in Hitler-Deutschland bekämpft.

Allerdings begann der Niedergang des Wertewestens nicht erst mit dem Ukraine-Krieg, sondern ist wie schon erwähnt, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verbunden. Der wahnwitzige Anspruch des Wertewestens nach der Überwindung der Sowjetunion die ganze Welt dominieren zu wollen führte zu dramatischen Entwicklungen, mit denen sich der Westen selbst in beide Knie zugleich schoss:

Es war offenbar klar, dass man die Welt nicht alleine militärisch kontrollieren konnte. Diesen Glauben musste der Westen schon früher begraben. Es war sowohl eine wirtschaftliche, aber auch ideologische Dominanz über den ganzen Planeten notwendig.

(Zu bemerken ist an dieser Stelle noch, dass sich Hitler mit der Herrschaft über Europa begnügen wollte, während er den Rest der weiten Welt den Angelsachsen überlassen hätte!)

Die wirtschaftliche Dominanz versuchte man durch die „Globalisierung“ der Wirtschaft voran zu treiben. In der Folge verlagerte man die industrielle Produktion von Europa und Amerika vor allem nach Asien, weil man dort das beste Arbeitskräftepotential vorfand. Scheinbar war diese Entwicklung nur durch bloßes Gewinnstreben der Konzerne getrieben, aber offenbar stand dahinter auch ein viel größerer Plan. Man bedenke, dass diese Globalisierung keineswegs für alle Konzerne ein Segen war. Ein schönes Gegenbeispiel ist der Philips-Konzern, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts weltweit noch etwa 400 000 Mitarbeiter hatte und heute praktisch nicht mehr existent ist.

Die Liste der europäischen und amerikanischen Unternehmen, die durch die Globalisierung unter die Räder gekommen sind, ist endlos. Alles was für unser modernes Leben heutzutage wichtig ist, wie beispielsweise die Mikroelektronik, Consumer-Elektronik und Computertechnik kommt heutzutage hauptsächlich aus China! Die sterbende europäische Autoindustrie liegt in den letzten Zügen. Niemand mit Hausverstand kann behaupten, dass diese Entwicklung für uns Europäer gut war.

Trotzdem versucht der politische Mainstream, der diesen Irrsinn zu verantworten hat, diese Katastrophe zu vertuschen. Wer immer versucht, wie z.B. Donald Trump, diese Entwicklung zu korrigieren, wird als Feind betrachtet, weil er damit automatisch den politischen Mainstream delegitimiert. Für die Verbrecher, die uns heute regieren, geht es nur mehr darum, ihre katastrophalen Fehler nicht sichtbar zu machen. Jeder, der dies verhindern will, ist rechtsextrem!

Der Versuch Russland zu unterwerfen führte dazu, dass sich der „Globale Süden“ in dem BRICS-Format vereinigte, das jetzt drauf und dran ist, den Planeten zu dominieren. Der Werte-Westen hat sich seine eigenen Gegner durch Hitler´schen Größenwahn selbst gezüchtet. Diese ganze BRICS-Entwicklung hätte verhindert werden können, hätte man ab 1989 Russland partnerschaftlich integriert.

Die ideologische Dominanz versuchte man einerseits durch das altbekannte Menschenrechtsgeschwafel voran zu treiben. Allerdings war schon längst bekannt, dass man dadurch alleine den Planeten nicht dominieren konnte. Es musste etwas ganz Neues gefunden werden. Dieses Neue war der Klimaschwindel, das Märchen von der Erwärmung der Atmosphäre durch CO2 (siehe www.klimaschwindel.net). Diese Propaganda begann nach dem Zerfall der Sowjetunion. Diese zeitliche Korrelation ist kein Zufall!

Der Wertewesten wollte sich jetzt als der Weltenretter gerieren, um so die Legitimation für die Herrschaft über den Planeten für sich in Anspruch zu nehmen. Damit man allerdings erfolgreich mit dieser neue Klimareligion die ganze Welt missionieren konnte, musste man mit der unsinnigen CO2-Reduktion in Europa und Amerika anfangen. Dummer Weise ruinierte man dadurch die Wirtschaft in Europa und die USA zusätzlich! (Man denke nur an den aktuellen Blackout in Spanien, der durch zu viel Sonnenstrom verursacht wurde. Der Schaden betrug 1,5 Milliarden Euro!). Auch in diesem Punkt hat Donald Trump Schluss gemacht, womit er sich einmal mehr den Hass der europäischen Eliten zugezogen hatte. Es wird jetzt immer schwieriger den Europäern weiter einzureden, dass man von dem kleinen Europa aus durch kostspielige CO2-Abstinenz den Planeten retten könnte.

Da der Klimaschwindel in der weiten Welt doch nicht alle überzeugt, hat man sich noch andere Dummheiten wie den Wokismus und den Genderismus einfallen lassen. Damit sollen vor allem junge Menschen auf der ganzen Welt für den westlichen Mainstream geködert werden. Wieder musste der Unsinn zuallererst in Europa und den USA eingeführt werden. Wieder führt dieser Schwachsinn vorerst zur Verblödung unserer eigenen Jugend, bevor er in anderen Weltteilen wirken kann. Wieder macht Donald Trump damit Schluss zum Ärger der europäischen Irren.

Auch die vom Mainstream geförderten unbegrenzte Zuwanderung hat mit dem Weltherrschaftswahn dieser Akteure zu tun. Da man ja Weltherrscher werden will, muss man jeden Erdenbürger als eigenen Untertan betrachten, der somit auf jedem Punkt dieses Planeten die gleichen Rechte genießt, unabhängig davon ob er in das jeweilige Sozialsystem irgendetwas eingezahlt hat!

Zusammenfassend kann man sagen, dass die westlichen Eliten mit ihrem Versuch die Welt dominieren zu wollen, Europa und die USA wirtschaftlich, ideologisch und kulturell völlig ruiniert haben und drauf und dran sind, uns in den Untergang zu treiben, wie dies dereinst Adolf Hitler getan hat. Vor allem in Europa geben die ideologisch motivierten Realitätsverweigerer nach wie vor den Ton an. Irgendwie wird man an die Wahnwitzigkeiten der chinesischen Kulturrevolution erinnert. Donald Trump versucht für die USA nochmal das Ruder herum zu reißen. In Europa gibt es derzeit zu wenige Politiker, die unsere Interessen in den Vordergrund stellen.

Unaufhaltsam wird die Anzahl jener Bürger in Europa, die diese Irrwitzigkeiten als solche erkennen, immer größer. Wie erwähnt versucht der Mainstream deshalb mehr und mehr die Meinungsfreiheit einzuschränken, um sich an der Macht zu halten.

Die Verrückten versuchen sich allen Ernstes in einen Krieg mit Russland zu flüchten, da man nur so die ganze Schuld für die Katastrophe die auf Europa zukommt, Putin in die Schuhe schieben will!

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.