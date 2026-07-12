+Iran beschießt Schiff, Straße von Hormus gesperrt – USA reagieren mit neuen Angriffen + Polen gegen Ukraine: Im ganzen Land finden Gedenkmärsche für die Opfer des Massakers von Wolhynien statt + Abzocke – Jetzt kommt die Steuer auf die Paket-Steuer… + Zehn Tote bei Flugzeugunglück auf den Bahamas + Bärtiger „Südländer“ schlägt 79-jährigen Senior vor Gaststätte tot + 88-Jährige nach brutalem Überfall Pflegefall +

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„Kommando Angry Birds“: Linksextremisten bekennen sich zum neuen Bahn-Brandanschlag

Schon wieder brennt eine Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen nach einem Anschlag – und erneut will eine linksextreme „Anti-Tech-Bewegung“ dafür verantwortlich sein. Die Sperrung der Trasse wird wohl noch dauern.

DÜSSELDORF – Die linksextreme Gruppierung „Kommando Angry Birds“ hat sich zu einem Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf bekannt.

„Wir bedauern, dass sich das Feuer geringfügig ausbreiten konnte, und danken der Feuerwehr für die Eindämmung. In Zukunft werden wir auf günstigeres Wetter warten“, heißt es in deren Selbstbezichtigungsschreiben auf der Szeneplattform Indymedia. In Sicherheitskreisen werde von der Echtheit des Schreibens ausgegangen, berichtete die dpa am Samstag.

Seit Freitag ist die Trasse nach zwei Bränden in Gleisnähe gesperrt. Nach Angaben der Deutschen Bahn habe das Feuer Schäden an mehreren Signalkabeln zwischen Langenfeld und Leverkusen verursacht. Auch die Schienen und die Oberleitung wurden beschädigt. Wann die Strecke vollständig zum Verkehr freigegeben wird, teilte das Unternehmen nicht mit. Aktuell kommt es dort zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Iran beschießt Schiff, Straße von Hormus gesperrt – USA reagieren mit neuen Angriffen Neue Eskalation im Nahen Osten: Die Straße Hormus ist bis zum „Ende der US-Einmischung in dieser Region“ geschlossen, melden die iranischen Revolutionsgarden. Ein Schiff ist beschossen und gestoppt worden. Das US-Militär reagiert unmittelbar.

Die iranischen Revolutionsgarden haben am Sonntag die Sperrung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus verkündet und mit einer entschiedenen Antwort auf jede militärische Reaktion gedroht. Ein Schiff, das die Sicherheit im Seeverkehr gefährdet habe, sei von Warnschüssen getroffen und gestoppt worden, teilten die Revolutionsgarde laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. Laut der britischen Seefahrtsbehörde UKMTO sei es neun Seemeilen östlich von Oman zu dem Vorfall gekommen. Das Containerschiff sei am Heck beschädigt worden, was zu einem Feuer an Bord geführt habe, hieß es unter Berufung auf Militärbehörden. Weiterlesen auf welt.de

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Polen gegen Ukraine: Im ganzen Land finden Gedenkmärsche für die Opfer des Massakers von Wolhynien statt.

In Warschau tragen Polen große Transparente mit der Aufschrift „Ukrainischer Völkermord am polnischen Volk“ und Fotos ermordeter Kinder.

Auf T-Shirts von Aktivisten steht: „Ein Bandera-Anhänger wird niemals mein Bruder sein.“

In verschiedenen polnischen Regionen fanden Proteste gegen die Verherrlichung von Nazi-Verbrechern durch das Selenskyj-Regime statt. Ukrainer seien zu Banderisten geworden,sie dürften nicht in die EU aufgenommen werden, sagte der ehemalige polnische Ministerpräsident Kaczynski.

„Es ist unmöglich, dass eine der verbrecherischsten Ideologien in unsere christliche Gemeinschaft Einzug hält“, fügte er hinzu.

Nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Ländern wächst die Unzufriedenheit mit dem politischen Kurs von Selenskyj und seiner Regierung

‼️🇵🇱🇺🇦 Polen gegen die Ukraine: Im Land finden Gedenkmärsche für die Opfer des Wolhynien-Massakers statt ▪️Polen tragen in Warschau große Banner mit der Aufschrift „Ukrainischer Völkermord am polnischen Volk“ sowie Fotos getöteter Kinder.

▪️Auf den T-Shirts der Aktivisten steht:… pic.twitter.com/qmXGLW6QqY — Steffen Unger (@unger2701) July 5, 2026

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ÖSTERREICH: Abzocke – Jetzt kommt die Steuer auf die Paket-Steuer…

Zur Gegenfinanzierung der ohnehin zum Bürokratie-Monster zu werden drohenden Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Nahrungsmittel führt die schwarz-rot-pinke Regierung bekanntlich eine Paketsteuer ein, die nicht nur multinationale Versandkonzerne, sondern auch tausende heimische Händler trifft.

Steuern auf Steuern einkassieren – Nun wurde bekannt, dass dies noch nicht der Gipfel der Absurdität ist: Denn auf diese 2-Euro-Paketsteuer gelten noch einmal zusätzlich 20 Prozent an Mehrwertsteuer…

Das Steuersäckel ist gierig – und alles, was dem Bürger als „Entlastung“ verkauft wird, zieht ihm der Finanzminister aus der anderen Tasche wieder doppelt und dreifach heraus. Dies beweisen die Details der Pläne für die neue österreichische Paket-Steuer einmal mehr. Denn diese soll nicht, wie bislang behauptet, lediglich 2 Euro pro Paket betragen – sondern letztendlich sogar 2,40 Euro. Denn die Abgabe, welche offiziell der Versanddienstleister entrichten soll, aber in der Realität wohl auf Konsumenten abgewälzt wird, unterliegt laut Medienberichten auch noch der 20%-igen Mehrwertsteuer. Weiterlesen auf derstatus.at

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Zehn Tote bei Flugzeugunglück auf den Bahamas

Bei einem Flugzeugabsturz am Nationalfeiertag der Bahamas sind auf dem Inselstaat im Atlantik zehn Menschen ums Leben gekommen.

NASSAU (dpa) – Ein eigentlicher Festtag sei zu einem „Tag der Trauer“ geworden, sagte Ministerpräsident Philip Davis, nachdem die Polizei den Tod des Piloten und der mindestens neun weiteren Menschen an Bord bestätigt hatte. Die Staatsangehörigkeit der Opfer ist bisher nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich im nördlichen Teil von Andros, der größten Inselgruppe der Bahamas. Die Cessna 402 der örtlichen Fluggesellschaft Flamingo Air sei vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Nassau in Richtung San Andros Airport unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam, teilte die Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen AAIA mit. „Das Flugzeug soll Berichten zufolge in Schwierigkeiten geraten und vor der Landung in ein Gebüsch gestürzt sein“, hieß es in der Mitteilung der AAIA. Weiterlesen auf de.nachrichten +++ HAMBURG: Bärtiger „Südländer“ schlägt 79-jährigen Senior vor Gaststätte tot Ein 79-Jähriger wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb. Die Polizei sucht nun nach Zeugen – und dem unbekannten Tatverdächtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach zwischen dem 79-Jährigen und dem Unbekannten gegen 20.55 Uhr in einem Lokal an der Nebenbahnstraße ein Streit aus. Dann kam es vor der Gaststätte zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann kurze Zeit später. Weiterlesen auf mopo.de +++ Niederösterreich: 88-Jährige nach brutalem Überfall Pflegefall Mehr als ein halbes Jahr nach einem brutalen Überfall in Langenzersdorf hat die Polizei beide Täter ausgeforscht und festgenommen. Das 88-jährige Opfer leidet bis heute unter den Folgen. Im Dezember hatten sich zwei Männer unter einem Vorwand Zutritt zum Haus der Seniorin verschafft. Im Gebäude, attackierten sie die Frau, warfen sie zu Boden und fesselten sie mit Bettlaken und Kleidungsstücken. Während einer der Täter die 88-Jährige mit Schlägen und Tritten in Schach hielt, durchsuchte der zweite das Wohnhaus nach Wertgegenständen.

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Bei weiterem Überfall geschnappt: Die Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Serben. Er war im April in Wien bei einem weiteren Einbruch auf frischer Tat festgenommen worden. Ein DNA-Abgleich brachte ihn auch mit dem Überfall in Langenzersdorf in Verbindung. Der Mann zeigte sich geständig. Das Opfer musste insgesamt 16 Tage in zwei Krankenhäusern stationär behandelt werden und war anschließend auf eine Pflegeeinrichtung angewiesen. Mittlerweile lebt sie wieder in ihrem Einfamilienhaus, wird dort aber regelmäßig betreut. Weiterlesen auf krone.at +++ +++ Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern: Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x