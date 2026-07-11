Die Niederlande können die Ukraine nicht länger direkt mit Waffen und Munition versorgen. Nach Angaben der niederländischen Verteidigungsministerin Dilan Yesilgöz seien die militärischen Reserven des Landes inzwischen ausgeschöpft.

Die Regierung in Den Haag will Kiew zwar weiterhin unterstützen, neue Lieferungen aus den eigenen Beständen sind jedoch vorerst nicht mehr möglich. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

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„Die Mitarbeiter müssen verzichten“ – Auto-Experte fordert Abkehr von 35-Stunden-Woche bei VW

Ferdinand Dudenhöffer plädiert in der VW-Krise für die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche – ohne Lohnausgleich. Für die deutsche Autoindustrie sieht er Chancen – trotz der aktuellen Schieflage.

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer fordert angesichts der Krise der deutschen Autoindustrie eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich bei Volkswagen. Damit könne man „das Problem der hohen Produktionskosten“ zumindest teilweise lösen, sagte der Leiter des privaten Instituts Center Automotive Research (CAR) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. In der deutschen Autoindustrie ist bislang eine 35-Stunden-Woche der Standard.

„Schmeißen wir die Tarifautonomie weg für ein paar Jahre!“, sagte Dudenhöffer und forderte Politik, Gewerkschaften und Unternehmen zu gemeinsamen Gesprächen auf. „Die Mitarbeiter müssen verzichten.“ Deutschland habe sich zu viel Wohlstand geleistet, während der internationale Wettbewerb stärker geworden sei. Weiterlesen auf welt.de

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Dutzende Verletzte: Stierhatz in Pamplona verlief besonders blutig Die gefährliche Mutprobe bei der Stierhatz in Pamplona hat heuer für viele Männer mit einem Krankenhausaufenthalt geendet. Beim dritten Lauf wurden 15 Teilnehmer in den engen Gassen ernster verletzt, nach der vierten Stierhatz lag ein Läufer sogar auf der Intensivstation.

Die gefährliche Mutprobe bei der Stierhatz in Pamplona hat heuer für viele Männer mit einem Spitalaufenthalt geendet. Beim dritten Lauf wurden 15 Teilnehmer in den engen Gassen ernster verletzt, nach der vierten Stierhatz lag ein Läufer sogar auf der Intensivstation.

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Stierhatz forderte 16 Todesopfer in einem Jahrhundert. Mit den Stieren laufen auch jedes Jahr zahlreiche Läufer durch die engen Gassen – auf der 825 Meter langen Strecke werden dabei auch viele verletzt. 16 Todesopfer sind seit 1924 zu beklagen. Weiterlesen auf krone.at

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BERLIN – Clankriminalität steigt weiter an: Mehr als die Hälfte hat keinen deutschen Pass

Die Clankriminalität in der Hauptstadt legt weiter zu. Ausländer sind in dem Phänomenbereich stark überrepräsentiert. Doch wie viele von ihnen deshalb abgeschoben werden, weiß der Berliner Senat nicht.

Die Clankriminalität in Berlin hat mit 952 Straftaten im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Im Jahr zuvor waren es noch 851 Delikte. Die Zahl der Beschuldigten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 342 Personen. Mehr als die Hälfte von ihnen (54 Prozent) besitzt keine deutsche Staatsbürgerschaft, wie aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Inneres und Sport an den AfD-Abgeordneten Thorsten Weiß hervorgeht, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt. Zudem sind mit 119 der Beschuldigten knapp ein Drittel von ihnen bereits zuvor „strafrechtlich in Erscheinung getreten“.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Die Angriffe auf das christliche Fundament Europas reißen nicht ab

Beobachtungsstelle registriert im Juni 40 antichristliche Hassverbrechen in Europa

Einem aktuellen Bericht der in Wien ansässigen Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa (OIDAC Europe) zufolge wurden allein im Juni 2026 vierzig schwere Vorfälle in zehn europäischen Ländern registriert. Besonders besorgniserregend: Brandstiftung und Vandalismus gehören mittlerweile zum traurigen Alltag – und Frankreich führt die unrühmliche Statistik an.

Die Zahlen für den vergangenen Monat in Sachen antichristlicher Gewalt und Übergriffe sind alarmierend, denn der Juni verzeichnete die zweithöchste monatliche Gesamtzahl des laufenden Jahres 2026. Dieser Wert wurde bisher nur knapp vom März mit 41 dokumentierten Fällen übertroffen. Die Vorfälle reichen von gezielten Angriffen auf Kirchen und Geistliche über die Schändung religiöser Symbole. Weiterlesen auf report24.news

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Umfrage zur Bundestagswahl: Koalition erreicht Tiefstwert – AfD und Linke legen zu

Die AfD festigt ihre Position als stärkste Kraft und erreicht einen Bestwert. Die Union rutscht dagegen weiter ab, die Linke schließt zur SPD auf.

Die AfD hat ihren Vorsprung vor der Union in der jüngsten Ipsos-Sonntagsfrage weiter ausgebaut. Käme es am kommenden Sonntag zur Bundestagswahl, erhielte die Partei nach der zwischen dem 4. und 6. Juli 2026 erhobenen Umfrage 28 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat und laut Ipsos der höchste je vom Institut in der Sonntagsfrage gemessene Wert für die AfD.

Die Union verliert dagegen einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 22 Prozent. Damit erreicht sie ihren niedrigsten Stand seit Januar 2022, wie Ipsos mitteilte. Andere Umfragen hatten die AfD zuletzt bei 26 Prozent (Forsa) beziehungsweise 29 Prozent (Insa) gesehen, kamen aber auch auf 22 Prozent für die CDU. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • AfD 28 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 14 % | SPD 13 % | DIE LINKE 13 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 3 %

➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9

➤ Verlauf Ipsos: https://t.co/jelulA5bur pic.twitter.com/c2ynoxu2CF — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) July 9, 2026



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Weitere SHORT NEWS in Arbeit

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