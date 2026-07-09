Weltweite Riesen-Razzia deckt Menschenhandel auf

NATO-Gipfel in Ankara: Revolver als Staatsgeschenk + Kampf um Straße von Hormus geht weiter + Ungarns neue Regierung zieht dem alten Staatsfunk den Stecker + Le Pen kandidiert 2027 zur Präsidentschaftswahl + „Keine Antwort durch Noa Sander“: Widersetzen-Sprecher distanziert sich erneut nicht von Gewalt gegen Journalisten

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NATO-Gipfel in Ankara: Revolver als Staatsgeschenk

Präsident Erdogan schenkte jedem NATO-Staatschef einen gravierten Revolver und eine Schachtel scharfer Munition.

Erdogan überreichte jedem NATO-Staatschef, der am Gipfeltreffen in Ankara teilnahm, eine überraschende Geschenkidee: einen Revolver mit eingraviertem Namen und eine Schachtel scharfer Munition. Via turkiyetoday.com

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Kampf um Straße von Hormus geht weiter

Das Pentagon bestätigt, dass das US-Militär über 80 Ziele im Iran durch Präzisionsschläge angegriffen hat, nachdem das Regime mehrere zivile Schiffe in der Straße angegriffen hat.

„US-Streitkräfte haben iranische Luftverteidigungssysteme, Kommando- und Kontrollnetzwerke, Küstenradaranlagen, Anti-Schiff-Raketenfähigkeiten sowie mehr als 60 kleine Boote der Islamischen Revolutionsgarde in und nahe der Straße angegriffen, um Irans Fähigkeit zu schwächen, weiterhin den internationalen Handel zu stören, der durch den internationalen Handelskorridor fließt“, heißt es bei CENTCOM.

🚨 JUST IN: The Pentagon confirms the US military struck OVER 80 targets in Iran via precision strikes tonight after the regime attacked multiple civilian vessels in the Strait They’ve released the attached video of the strikes “U.S. forces struck Iranian air defense systems,… pic.twitter.com/CO9yMhN4bn — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

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Schwarzer Bildschirm: Ungarns neue Regierung zieht dem alten Staatsfunk den Stecker

In Ungarn läuft die politische Abrechnung mit der Orbán-Ära nun auch über die Bildschirme der Bürger. Der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender M1 zeigte am Dienstag nur noch einen schwarzen Bildschirm, im Staatsradio Kossuth herrschte Funkstille beziehungsweise Ersatzprogramm.

Die neue Führung der staatlichen Medienanstalt MTVA spricht von einem Ende der „Propaganda“ – Kritiker sehen darin bereits den nächsten Schritt einer politischen Säuberung unter umgekehrten Vorzeichen.

Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Ungarns wird eine politische Säuberung durchgezogen. Statt der üblichen Nachrichtensendungen gibt es für die Zuschauer nur noch einen schwarzen Bildschirm mit einer Botschaft: Öffentlich-rechtliche Medien dürften nicht lügen, man entschuldige sich dafür, dies über viele Jahre getan zu haben. Die Nachrichtenberichterstattung werde vorübergehend ausgesetzt, um den Sender künftig unabhängig und glaubwürdig aufzustellen. Die neue Tisza-Führung in Budapest befürchtet wohl, dass Orbán-treue Redakteure und Nachrichtensprecher zu scharfe Kritik an der neuen Regierung äußern könnten. Weiterlesen auf report24.news

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Weltweite Riesen-Razzia deckt Menschenhandel auf: über 1000 Festnahmen!

Den Haag (Niederlande) – Ein harter Schlag gegen den Menschenhandel! In insgesamt 59 Ländern haben Ermittler im Rahmen der „Operation GLOBAL CHAIN“ zwischen dem 8. und 12. Juni insgesamt 1024 Tatverdächtige festgenommen und 2070 (mögliche) Opfer identifiziert.

Das teilte die europäische Polizeibehörde Europol mit.

Die Einsätze konzentrierten sich auf die Bekämpfung von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung sowie auf Zwangskriminalität, etwa zum Betteln gezwungene Personen. Insbesondere minderjährige Opfer standen im Fokus.

Frauen machen den Großteil unter den Menschenhandels-Opfern aus. 64,2 Prozent aller weiblichen Opfer wurden sexuell ausgebeutet. Von allen erfassten minderjährigen Opfern wurden gar 86,4 Prozent zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gehandelt. Via tag24.de

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Nach Gerichtsurteil: Le Pen kandidiert 2027 zur Präsidentschaftswahl

Marine Le Pen hat ihre Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl 2027 offiziell bekanntgegeben. Zudem kündigte sie weitere rechtliche Schritte an.

Wenige Stunden zuvor hatte die Berufungskammer in Paris ihre Verurteilung bestätigt, die Strafe aber deutlich gemildert. Ihre Kandidatur kommt durchaus überraschend, denn zuvor hatte Le Pen ausgeschlossen den Wahlkampf mit einer Fußfessel zu führen. Via auf1tv

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„Keine Antwort durch Noa Sander“: Widersetzen-Sprecher distanziert sich erneut nicht von Gewalt gegen Journalisten

„Widersetzen“-Sprecher Noa Sander hat sich erneut nicht von Gewalt gegen Journalisten distanziert – auf eine entsprechende Frage antwortete Sander nicht mal. Stattdessen kritisierte Sander Apollo News erneut – die Journalisten des Mediums seien „rechte Provokateure, die gezielt Hetze betreiben“ würden.

(…) Gleichzeitig äußerte Sander sich auf der Abschlusskonferenz von „Widersetzen“ zu den Protesten in Erfurt, bei der er die dort geschehenen Angriffe auf Journalisten mit dem Satz „Faschist*innen mit Presseausweis sind immer noch Faschist*innen“ gerechtfertigt hatte. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Zwei Mädchen in Freibad sexuell belästigt: staatenloser Täter wieder frei

Ein 28-jähriger Staatenloser wurde am vergangenen Sonntag in einem Münchener Freibad übergriffig. Drei Badegäste – darunter zwei Kinder – wurden sexuell belästigt. Die Polizei nahm den Täter fest, ließ ihn danach jedoch wieder laufen.

Nach Medienberichten passierte die Tat im Münchener Michaelibad. Eine Frau (47) sowie zwei kleine Mädchen wurden zum Opfer. Kurz nach 16:45 Uhr rief ein Bademeister den Notruf. Die Polizei schreibt später, der Täter habe sein ältestes Opfer „im Außenbecken des Schwimmbades unsittlich oberhalb der Badebekleidung am Gesäß berührt“. Kurz danach soll er ein Mädchen (7) ebenfalls sexuell belästigt haben. Sein Opfer spielte zu dem Zeitpunkt mit einem Schwimmreifen. Auch ein zweijähriges Mädchen wurde „unsittlich“ berührt.

Der Täter ist in Fürstenfeldbruck gemeldet und wurde wegen der Vorfälle angezeigt. Danach durfte der 28-Jährige gehen. Via nius.de

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