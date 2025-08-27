 Scott Ritter vom Pulverfass Nahost bis zum Kriegsherd Ukraine – Teil 1

Im ersten Teil des Interviews beleuchten Judge Napolitano und Scott Ritter – ehemaliger US-Marine- & Nachrichtenoffizier, UN-Waffeninspektor und Autor – den Brandherd und humanitäre Katastrophe in Gaza.
Scott Ritter: „Die Gesellschaft im Westen trägt große
Mitschuld am Tod der vielen Zivilisten und Journalisten in Gaza!“
Judge Napolitano: Hallo, alle zusammen! Hier meldet sich Judge Andrew Napolitano auf „Judging Freedom“. Heute ist Montag, der 25. August 2025. Scott Ritter ist bei uns zu Gast zum Thema: „Hat die Geduld von Präsident Putin Grenzen?“ Zuvor sprechen wir noch über die jüngsten Vorfälle und die Tragödie in Gaza!
Scotty, herzlich willkommen! Mein lieber Freund, ich möchte mich ausführlich mit den jüngsten Entwicklungen befassen. Einige davon sind ziemlich dramatisch und betreffen den Iran. Aber, bevor wir zu Präsident Putins Geduldsfaden kommen, müssen wir über das Netanjahu-Regime sprechen: Jenes hat, wie Sie schon erwähnt hatten, KI [Künstliche Intelligenz] aus den USA eingesetzt, um auf seine Opfer zu zielen.
Heute Morgen wurde ein Krankenhaus im Süden Gazas zweimal angegriffen. Dabei wurden nicht nur Patienten, Umstehende und medizinisches Personal getötet, sondern auch Journalisten. Das zweite Angriff zielte auf den Bereich, wo sich Journalisten befanden, um über das WLAN-System des Krankenhauses Internet zu empfangen. Bevor Sie antworten, sehen Sie sich bitte die folgende Einspielung an:
Der Bericht von MSNBC auf Deutsch:
Es geschah heute Morgen gegen 10:00 Uhr. Um unseren Zuschauern einen Überblick über die Lage zu verschaffen: Das Nasser-Krankenhaus ist das größte und einzige funktionierende Krankenhaus im Süden. Der Teil des Nasser-Krankenhauses, der getroffen wurde, ist wirklich sehr wichtig. Sie können es in den Videos sehen. Es war ein Stiegenhaus. Der Grund, warum dieses Stiegenhaus ganz klar ins Visier genommen wurde, ist, dass sich dort seit Beginn des Krieges Journalisten aufhielten, um WLAN-Empfang zu erhalten. Wir sahen die Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, dazu.
Unser Team, das früher ganz in der Nähe dieser Treppe gearbeitet hat, hat Videos geteilt, in denen Journalisten ihre Handys in die Luft halten und sich in den frühen Morgenstunden über ihre Laptops beugen. Denn, seit Beginn dieses Krieges sind Journalisten, da sie selbst vertrieben wurden, zu Krankenhäusern geströmt, um dort Ressourcen wie WLAN, Strom und Wasser zu kriegen.
Journalisten befanden sich heute Morgen auf dieser Treppe, als sie gegen 10:00 Uhr getroffen wurde. Wie zuvor dargelegt: Wenige Minuten später, als Ersthelfer zu diesem Bereich eilten und andere Journalisten in der Umgebung über den Angriff berichten wollten, traf ein weiterer Drohnenangriff genau dieselbe Stelle. Mika, wir haben tatsächlich aktuelle Zahlen zu den Opfern, die Sie gerade vorgelesen haben. Wie Jonathan sagte, ist dies eine sich extrem schnell entwickelnde Geschichte:
Es sind jetzt mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten, wie Sie erwähnten!
AP Reuters und Al Jazeera haben mitgeteilt, dass mindestens drei dieser Journalisten für sie gearbeitet hatten. Damit steigt die Zahl der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten Journalisten auf 245 Journalisten und Medienmitarbeiter. Das sind alles Kollegen – unsere Kollegen, die in den letzten 22 Monaten getötet wurden.
Ende des MNBC Reports
Judge: Was möchten Sie dazu kommentieren?
Scott Ritter: Die Wahrheit wird alle befreien! Das Problem dabei ist, dass gute Journalisten, draußen vor Ort sind, um Fakten zusammenzutragen und die Wahrheit einem breiteren Publikum bekannt zu machen sowie den Menschen ein realistischeres Bild von dem zu vermitteln, was sich abspielt.
Israel steht für das Gegenteil solcher Wahrheit! Sie möchten uns in ihre Lügen verstricken. Sie betrachten Journalisten als größte existenzielle Bedrohung für den Fortbestand ihres Landes. Denn, Journalisten sind zunehmend dabei die Verbrechen, Doppelzüngigkeit sowie das absolut abscheuliche Verhalten aller Bereiche der israelischen Regierung, des israelischen Militärs und der israelischen Gesellschaft, aufzudecken. Journalisten berichten auch über die Tragödie, sprich den laufenden Völkermord, der in Gaza stattfindet, die Hungersnot, die gezielte Tötung von Kindern, Frauen und Unschuldigen durch die Israelis.
Die Wahrheit soll alle befreien! Doch, daraus leitet sich Israels Verhalten ab, um die Wahrheit zu unterdrücken und auszulöschen. Genau das passiert jedes Mal, wenn sie einen Journalisten ins Visier nehmen.
Judge: Hier noch eine Einblendung der MSNBC-Berichterstattung von Mika Brzezinski zur Stellungnahme der IDF [Israel Defense Forces – Israelisches Militär]. Bevor wir das einspielen, vergessen Sie nicht, dass die Israelis, wie man uns gerade informierte, über 245 Journalisten ermordet haben:
Der Bericht von MSNBC auf Deutsch:
Die israelischen Streitkräfte reagierten auf die Berichte und kündigten an, so schnell wie möglich eine erste Untersuchung einzuleiten. Weiter heißt es:
„IDF bedauern jeglichen Schaden an unbeteiligten Personen und greift auch keine Journalisten an. Die IDF handelt so, dass der Schaden an unbeteiligten Personen so gering wie möglich bleibt, während gleichzeitig die Sicherheit der IDF-Truppen gewährleistet wird!“
Ende der Stellungnahme von MSNBC
Scott Ritter: Wie kann man das mit ernster Miene verlesen? Zunächst einmal sollte man damit aufhören, israelische Pressemitteilungen zu verbreiten. Sie lügen. Die israelische Regierung, die israelischen Streitkräfte, so ziemlich jeder Aspekt der offiziellen israelischen Gesellschaft repräsentieren notorische Lügner…
Israel kann nicht die Wahrheit akzeptieren, weil eine solche Israel verurteilen würde. Wir sollten aufhören Informationsquellen der Israelis zu legitimieren…
[Beim Angriff auf das Krankenhaus] wurden keine Fehler gemacht: Drohnen wurden eingesetzt. Sie wurden von Drohnenoperateuren ins Ziel gesteuert, die von israelischen Offizieren beaufsichtigt werden, welche die Befehle ihrer Vorgesetzten erfüllen und auch Journalisten töten. Sie wussten, was sie taten! …
Es gilt alle Formen und verabscheuungswürdige Praktiken des Völkermords auf jede Weise zu brandmarken… Ich entschuldige mich, falls ich die Beherrschung verlor…
Judge: … Ihre Wut ist nachzuvollziehen. Das Einzige, was ich hinzufügen möchte, sind Widerlinge, wie jene, die Peter Thiels «Palantir» einsetzen lassen [Anmerkung der Redaktion: Palantir Technologies Inc. ist US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, zur Auswertung großer Datenmengen, vor allem gemacht für Nachrichtendienste]. Sie setzen KI aus den USA ein, um Menschen ins Visier zu nehmen und haargenau festzustellen auf wen sie zielen…
Scott Ritter: Exakt! Die Mitschuld der Vereinigten Staaten an diesen Verbrechen steht außer Frage. Ich habe gerade eine Woche in Russland verbracht und mit einigen Leuten gesprochen, darunter auch Russen, die von der US-Strafverfolgung aufgrund erfundener Anschuldigungen in eine Falle gelockt und wegen angeblicher krimineller Verabredung inhaftiert worden sind. Sie hatten kein Verbrechen begangen, aber irgendwie haben sie sich einer Mitbeteiligung schuldig gemacht. Mein Gott, wenn wir Mitbeteiligung als Maßstab für Verurteilungen heranziehen wollten, wären die Vereinigten Staaten von oben bis unten schuldig, am Völkermord mitbeteiligt zu sein, weil wir in jeder Hinsicht eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten.
Schauen Sie sich nur Medien, wie Fox News oder MSNBC an. Schauen Sie sich an, wie viele ehemalige Vertreter der israelischen Regierung, ehemalige IDF-Angehörige, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, sich in Strukturen amerikanischer Mainstream-Medien eingeschlichen haben. Sie sind nicht dort, um ehrliche Arbeit zu verrichten. Ich bedauere das sagen zu müssen: Sie sind dort, um die Politik der israelischen Regierung voranzubringen. Das tun sie seit dem ersten Tag.
Wir sind als Gesellschaft mitschuldig am Tod dieser Leute und Zivilisten. Wir haben sie ermordet, nicht nur die Israelis!
Judge: Wissen Sie, was so beunruhigend ist? Vergessen Sie Netanjahus Unsinn, dass dies eine Blutschuld sei. Es gibt keine solche Blutschuld bezüglich Verteidigung. Donald Trump könnte das beenden, worauf Max Blumenthal auch hinwiesen hat und wie Sie schon hundert Mal gesagt haben: Ein einziger Anruf würde genügen!
Scott Ritter: Ja – ein einziger Anruf: Der Präsident der Vereinigten Staaten könnte das Richtige tun. Doch, Sie wissen, dass er diesen Anruf aus politischen Gründen nicht macht. Natürlich kann ich politisches Verhalten nachvollziehen, obwohl ich kein Politiker bin: Ich kann verstehen, dass man aufpassen muss, was man wie sagt und seine Worte abzuwägen hat. Doch, wenn man aus politischen Gründen schweigt, während Menschen sterben, machte man sich zum verachtenswerten Feigling. Falls man als Amerikaner schweigt, während Menschen in Folge von US-Handlungen sterben, wäre man kein richtiger Amerikaner!
Ich weiß, dass Trump sich mit dem Mantra „Make America Great Again“ umgibt: Doch, wenn Amerika wieder großartig zu machen bedeutete, schweigen zu müssen, während unsere Regierung sich am Massaker an Palästinensern beteiligt, dann ist das kein Amerika, dem ich angehören möchte. Ich glaube, dass Amerika besser ist, als das: Wir sollten höhere Ansprüche pflegen!
Judge: Ich weiß nicht, wer derzeit der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen ist. Ich meine, es gibt derzeit keinen, aber wer auch immer es sein mag, er würde angewiesen werden, gegen den Wortlaut des folgenden Videos ein Veto einzulegen:
Die Rede von Tom Fletcher auf Deutsch:
„Es gibt eine Hungersnot: Die Hungersnot in Gaza. Es ist eine Hungersnot, die wir hätten verhindern können, wenn man uns gelassen hätte. Doch aufgrund systematischer Behinderungen durch Israel stapeln sich die Lebensmittel an den Grenzen. Es ist eine Hungersnot, nur wenige hundert Meter von Lebensmitteln entfernt, in einem fruchtbaren Land, welche Eltern zwingt zu entscheiden, welches Kind sie ernähren könnten. Sie zwingt Menschen dazu, ihr Leben zu riskieren, um Nahrung zu finden. Es ist eine Hungersnot, vor der wir wiederholt gewarnt haben. Aber die internationalen Medien durften nicht darüber berichten, durften nicht Zeugen sein! Es ist eine Hungersnot im Jahr 2025. Eine Hungersnot des 21. Jahrhunderts, die von Drohnen und der fortschrittlichsten Militärtechnologie der Geschichte überwacht wird. Es ist eine Hungersnot, die von einigen israelischen Führern offen als Kriegswaffe propagiert wird. Jeder ist dafür verantwortlich: Die Hungersnot in Gaza ist eine Hungersnot der ganzen Welt! Es ist eine Hungersnot mit der Frage: „Aber, was hast du getan?“ Eine Hungersnot, verursacht durch Grausamkeit, gerechtfertigt durch Rache, ermöglicht durch Gleichgültigkeit und aufrechterhalten durch Mitschuld. Es ist eine Hungersnot auch mit der Frage: „Und was wirst du jetzt mit Premierminister Netanjahu und allen, die ihn erreichen können, machen?“ Es ist genug: Macht einen Waffenstillstand! Öffnen Sie die Grenzübergänge im Norden und Süden – alle! Lassen Sie uns ungehindert Lebensmittel und andere Hilfsgüter hineinschaffen. Beenden Sie die Vergeltungsmaßnahmen! Für viel zu viele ist es zu spät, aber nicht für alle in Gaza. Es ist genug, um der Menschlichkeit willen! Lassen Sie uns hinein!“
Ende der Rede von Tom Fletcher
Fortsetzung Teil 2 folgt
***
Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA
Das Video mit Judge Napolitano und Scott Ritter auf Englisch: HIER
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
.
6 Gedanken zu „ Scott Ritter vom Pulverfass Nahost bis zum Kriegsherd Ukraine – Teil 1“
Der türkische Sender TRT hat sich über das israelischer Verbot Gaza aus der Luft zu filmen hinweggesetzt und veröffentlichte diese Luftaufnahmen von Gaza vom 13. August 2025.
https://www.youtube.com/watch?v=rEz-74uBJnQ
Weder in der Antike, noch im Mittelalter, weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg, nicht einmal nach den zwei Atombomben in Japan, bei Tsunamis oder Erdbeben, hat es eine komplette Zerstörung eines Wohngebietes von 2,5 Millionen Menschen in diesem Umfang je gegeben.
In der gesamten bekannten Menschheitsgeschichte nicht.
Noch nie.
Wir sind Zeugen des größten Verbrechens in der Menschheitsgeschichte.
„Enthüllt: Daten des israelischen Militärs zeigen, dass 83 % der Todesopfer im Gaza-Krieg Zivilisten waren
Zahlen aus einer geheimen Datenbank der israelischen Streitkräfte (IDF) listen 8.900 namentlich genannte Kämpfer als tot oder wahrscheinlich tot im Mai auf, während die Gesamtzahl der Todesopfer 53.000 erreichte.
Zahlen aus einer geheimen Datenbank des israelischen Militärgeheimdienstes zeigen, dass fünf von sechs Palästinensern, die von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurden, Zivilisten waren – eine extrem hohe Zahl, die in den letzten Jahrzehnten der Kriegsführung selten erreicht wurde.
Im Mai, 19 Monate nach Kriegsbeginn, listeten israelische Geheimdienstmitarbeiter 8.900 namentlich genannte Kämpfer der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad als tot oder „wahrscheinlich tot“ auf, wie eine gemeinsame Untersuchung des Guardian, der israelisch-palästinensischen Publikation +972 Magazine und des hebräischsprachigen Mediums Local Call ergab…
Das offensichtliche Verhältnis von Zivilisten zu Kombattanten unter den Toten ist für moderne Kriege extrem hoch, selbst im Vergleich zu Konflikten, die für wahllose Tötungen berüchtigt sind, darunter die Bürgerkriege in Syrien und im Sudan.
„Dieser Anteil von Zivilisten unter den Getöteten wäre ungewöhnlich hoch, insbesondere da dies schon so lange andauert“, sagte Therése Pettersson vom Uppsala Conflict Data Program, das weltweit zivile Opfer erfasst. „Wenn man eine bestimmte Stadt oder Schlacht in einem anderen Konflikt herausgreift, könnte man ähnliche Zahlen finden, aber insgesamt ist das sehr selten.“…
Viele Völkermordforscher, Juristen und Menschenrechtsaktivisten, darunter auch israelische Wissenschaftler und Aktionsgruppen, behaupten, Israel begehe in Gaza Völkermord, und verweisen dabei auf die Massenmorde an Zivilisten und die erzwungene Aushungerung der Bevölkerung.“
Giladi berichtet von Brunnenvergiftungen zur Vertreibung von Palästinensern:
„Diejenigen Palästinenser, die sich nicht für die Umsiedlung angemeldet hatten, wurden mit Gewalt verschleppt – einfach in Lastwagen verladen und in Gaza ausgesetzt. Etwa viertausend Menschen wurden auf die eine oder andere Weise aus al-Majdal vertrieben. Die wenigen, die blieben, waren Kollaborateure der israelischen Behörden.
[…]
Ich begann, etwas über die barbarischen Methoden zu erfahren, mit denen der junge Staat so viele Palästinenser wie möglich loswerden wollte. Die Welt schreckt heute vor dem Gedanken an bakteriologische Kriegsführung zurück, aber Israel war wahrscheinlich das erste Land, das sie im Nahen Osten tatsächlich einsetzte. Im Krieg von 1948 räumten jüdische Streitkräfte arabische Dörfer ihrer Bevölkerung, oft durch Drohungen, manchmal auch, indem sie einfach ein halbes Dutzend unbewaffneter Araber erschossen, um den anderen ein Exempel zu statuieren. Um sicherzustellen, dass die Araber nicht zurückkehren konnten, um sich in diesen Dörfern ein neues Leben aufzubauen, versetzten die Israelis die Wasserbrunnen mit Typhus- und Ruhrbakterien.
Uri Mileshtin, offizieller Historiker der israelischen Streitkräfte, hat über den Einsatz bakteriologischer Kampfstoffe geschrieben und gesprochen. Laut Mileshtin gab Moshe Dayan, damals Divisionskommandeur, 1948 den Befehl, die Araber aus ihren Dörfern zu vertreiben, ihre Häuser zu zerstören und die Wasserbrunnen mit Typhus- und Ruhrbakterien unbrauchbar zu machen.
Acre lag so günstig, dass es sich praktisch mit einer einzigen großen Kanone verteidigen konnte, also versetzte die Haganah die Quelle, aus der die Stadt gespeist wurde, mit Bakterien. Die Quelle hieß Capri und entsprang im Norden in der Nähe eines Kibbuz. Die Haganah versetzte das Wasser, das nach Acre floss, mit Typhusbakterien, die Menschen wurden krank, und die jüdischen Streitkräfte besetzten Acre. Das funktionierte so gut, dass sie eine als Araber verkleidete Division der Haganah nach Gaza schickten, wo sich ägyptische Streitkräfte befanden, und die Ägypter erwischten sie dabei, wie sie zwei Dosen mit Bakterien, Typhus und Ruhr, in die Wasserversorgung schütteten, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. „Im Krieg gibt es keine Gefühle“, wurde einer der gefangenen Haganah-Männer zitiert.“
Quelle: Naeim Giladi – Ben-Gurion Scandals – How the Hagannah and The Mossad Eliminated Jew (1992)
Israel hat mal wieder ein Krankenhaus bombardiert
Für Netanyahu ein „tragisches Missgeschick“:
Augenzeugen berichteten, es habe einen Angriff auf den vierten Stock im Empfangsgebäude des Nasser-Krankenhauses gegeben, in dem sich die Journalisten aufhielten. Als Sanitäter und Mitarbeiter des Zivilschutzes zur Rettung eilten, habe es einen weiteren Angriff gegeben. (https://www.tagesschau.de/ausland/asien/gaza-krankenhaus-journalisten-102.html)
Tragische „Missgeschicke“ passieren bei Israel schon mal öfter. Eines der bekanntesten israelischen Upsies war der Fall der USS Liberty 1967. Mit Flugzeugen und Kanonenboote attackierte Israel den unbewaffneten US-Aufklärer. Daraufhin hatte man behauptet, es habe sich um eine Verwechslung gehandelt.
Das Video mit Judge und Max Blumenthal ist aussagekräftiger ! https://www.bitchute.com/video/NxNjEef0XiQ wichtig ….
Hab nur den Mut, die Meinung
frei zu sagen
und ungestört!
Es wird den Zweifel
in die Seele tragen,
dem, der es hört.
Und vor der Luft des Zweifels
flieht der Wahn!
Du glaubst nicht, was ein Wort
oft wirken kann!
.
Johann Wolfgang von Goethe