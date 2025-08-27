 Scott Ritter vom Pulverfass Nahost bis zum Kriegsherd Ukraine – Teil 1

Die humanitäre Katastrophe in Gaza scheint grenzenlos | Bild: ai-generated by UME

Im ersten Teil des Interviews beleuchten Judge Napolitano und Scott Ritter – ehemaliger US-Marine- & Nachrichtenoffizier, UN-Waffeninspektor und Autor – den Brandherd und humanitäre Katastrophe in Gaza.

Scott Ritter: „Die Gesellschaft im Westen trägt große

Mitschuld am Tod der vielen Zivilisten und Journalisten in Gaza!“

Judge Napolitano: Hallo, alle zusammen! Hier meldet sich Judge Andrew Napolitano auf „Judging Freedom“. Heute ist Montag, der 25. August 2025. Scott Ritter ist bei uns zu Gast zum Thema: „Hat die Geduld von Präsident Putin Grenzen?“ Zuvor sprechen wir noch über die jüngsten Vorfälle und die Tragödie in Gaza!

Scotty, herzlich willkommen! Mein lieber Freund, ich möchte mich ausführlich mit den jüngsten Entwicklungen befassen. Einige davon sind ziemlich dramatisch und betreffen den Iran. Aber, bevor wir zu Präsident Putins Geduldsfaden kommen, müssen wir über das Netanjahu-Regime sprechen: Jenes hat, wie Sie schon erwähnt hatten, KI [Künstliche Intelligenz] aus den USA eingesetzt, um auf seine Opfer zu zielen.

Heute Morgen wurde ein Krankenhaus im Süden Gazas zweimal angegriffen. Dabei wurden nicht nur Patienten, Umstehende und medizinisches Personal getötet, sondern auch Journalisten. Das zweite Angriff zielte auf den Bereich, wo sich Journalisten befanden, um über das WLAN-System des Krankenhauses Internet zu empfangen. Bevor Sie antworten, sehen Sie sich bitte die folgende Einspielung an:

Der Bericht von MSNBC auf Deutsch:

Es geschah heute Morgen gegen 10:00 Uhr. Um unseren Zuschauern einen Überblick über die Lage zu verschaffen: Das Nasser-Krankenhaus ist das größte und einzige funktionierende Krankenhaus im Süden. Der Teil des Nasser-Krankenhauses, der getroffen wurde, ist wirklich sehr wichtig. Sie können es in den Videos sehen. Es war ein Stiegenhaus. Der Grund, warum dieses Stiegenhaus ganz klar ins Visier genommen wurde, ist, dass sich dort seit Beginn des Krieges Journalisten aufhielten, um WLAN-Empfang zu erhalten. Wir sahen die Videos, die in den sozialen Medien gepostet wurden, dazu.

Unser Team, das früher ganz in der Nähe dieser Treppe gearbeitet hat, hat Videos geteilt, in denen Journalisten ihre Handys in die Luft halten und sich in den frühen Morgenstunden über ihre Laptops beugen. Denn, seit Beginn dieses Krieges sind Journalisten, da sie selbst vertrieben wurden, zu Krankenhäusern geströmt, um dort Ressourcen wie WLAN, Strom und Wasser zu kriegen.

Journalisten befanden sich heute Morgen auf dieser Treppe, als sie gegen 10:00 Uhr getroffen wurde. Wie zuvor dargelegt: Wenige Minuten später, als Ersthelfer zu diesem Bereich eilten und andere Journalisten in der Umgebung über den Angriff berichten wollten, traf ein weiterer Drohnenangriff genau dieselbe Stelle. Mika, wir haben tatsächlich aktuelle Zahlen zu den Opfern, die Sie gerade vorgelesen haben. Wie Jonathan sagte, ist dies eine sich extrem schnell entwickelnde Geschichte:

Es sind jetzt mindestens 20 Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten, wie Sie erwähnten!

AP Reuters und Al Jazeera haben mitgeteilt, dass mindestens drei dieser Journalisten für sie gearbeitet hatten. Damit steigt die Zahl der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten Journalisten auf 245 Journalisten und Medienmitarbeiter. Das sind alles Kollegen – unsere Kollegen, die in den letzten 22 Monaten getötet wurden.

Ende des MNBC Reports

Judge: Was möchten Sie dazu kommentieren?

Scott Ritter: Die Wahrheit wird alle befreien! Das Problem dabei ist, dass gute Journalisten, draußen vor Ort sind, um Fakten zusammenzutragen und die Wahrheit einem breiteren Publikum bekannt zu machen sowie den Menschen ein realistischeres Bild von dem zu vermitteln, was sich abspielt.

Israel steht für das Gegenteil solcher Wahrheit! Sie möchten uns in ihre Lügen verstricken. Sie betrachten Journalisten als größte existenzielle Bedrohung für den Fortbestand ihres Landes. Denn, Journalisten sind zunehmend dabei die Verbrechen, Doppelzüngigkeit sowie das absolut abscheuliche Verhalten aller Bereiche der israelischen Regierung, des israelischen Militärs und der israelischen Gesellschaft, aufzudecken. Journalisten berichten auch über die Tragödie, sprich den laufenden Völkermord, der in Gaza stattfindet, die Hungersnot, die gezielte Tötung von Kindern, Frauen und Unschuldigen durch die Israelis.

Die Wahrheit soll alle befreien! Doch, daraus leitet sich Israels Verhalten ab, um die Wahrheit zu unterdrücken und auszulöschen. Genau das passiert jedes Mal, wenn sie einen Journalisten ins Visier nehmen.

Judge: Hier noch eine Einblendung der MSNBC-Berichterstattung von Mika Brzezinski zur Stellungnahme der IDF [Israel Defense Forces – Israelisches Militär]. Bevor wir das einspielen, vergessen Sie nicht, dass die Israelis, wie man uns gerade informierte, über 245 Journalisten ermordet haben:

Der Bericht von MSNBC auf Deutsch:

Die israelischen Streitkräfte reagierten auf die Berichte und kündigten an, so schnell wie möglich eine erste Untersuchung einzuleiten. Weiter heißt es:

„IDF bedauern jeglichen Schaden an unbeteiligten Personen und greift auch keine Journalisten an. Die IDF handelt so, dass der Schaden an unbeteiligten Personen so gering wie möglich bleibt, während gleichzeitig die Sicherheit der IDF-Truppen gewährleistet wird!“

Ende der Stellungnahme von MSNBC

Scott Ritter: Wie kann man das mit ernster Miene verlesen? Zunächst einmal sollte man damit aufhören, israelische Pressemitteilungen zu verbreiten. Sie lügen. Die israelische Regierung, die israelischen Streitkräfte, so ziemlich jeder Aspekt der offiziellen israelischen Gesellschaft repräsentieren notorische Lügner…

Israel kann nicht die Wahrheit akzeptieren, weil eine solche Israel verurteilen würde. Wir sollten aufhören Informationsquellen der Israelis zu legitimieren…

[Beim Angriff auf das Krankenhaus] wurden keine Fehler gemacht: Drohnen wurden eingesetzt. Sie wurden von Drohnenoperateuren ins Ziel gesteuert, die von israelischen Offizieren beaufsichtigt werden, welche die Befehle ihrer Vorgesetzten erfüllen und auch Journalisten töten. Sie wussten, was sie taten! …

Es gilt alle Formen und verabscheuungswürdige Praktiken des Völkermords auf jede Weise zu brandmarken… Ich entschuldige mich, falls ich die Beherrschung verlor…

Judge: … Ihre Wut ist nachzuvollziehen. Das Einzige, was ich hinzufügen möchte, sind Widerlinge, wie jene, die Peter Thiels «Palantir» einsetzen lassen [Anmerkung der Redaktion: Palantir Technologies Inc. ist US-amerikanischer Anbieter von Software und Dienstleistungen, zur Auswertung großer Datenmengen, vor allem gemacht für Nachrichtendienste]. Sie setzen KI aus den USA ein, um Menschen ins Visier zu nehmen und haargenau festzustellen auf wen sie zielen…

Scott Ritter: Exakt! Die Mitschuld der Vereinigten Staaten an diesen Verbrechen steht außer Frage. Ich habe gerade eine Woche in Russland verbracht und mit einigen Leuten gesprochen, darunter auch Russen, die von der US-Strafverfolgung aufgrund erfundener Anschuldigungen in eine Falle gelockt und wegen angeblicher krimineller Verabredung inhaftiert worden sind. Sie hatten kein Verbrechen begangen, aber irgendwie haben sie sich einer Mitbeteiligung schuldig gemacht. Mein Gott, wenn wir Mitbeteiligung als Maßstab für Verurteilungen heranziehen wollten, wären die Vereinigten Staaten von oben bis unten schuldig, am Völkermord mitbeteiligt zu sein, weil wir in jeder Hinsicht eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten.

Schauen Sie sich nur Medien, wie Fox News oder MSNBC an. Schauen Sie sich an, wie viele ehemalige Vertreter der israelischen Regierung, ehemalige IDF-Angehörige, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, sich in Strukturen amerikanischer Mainstream-Medien eingeschlichen haben. Sie sind nicht dort, um ehrliche Arbeit zu verrichten. Ich bedauere das sagen zu müssen: Sie sind dort, um die Politik der israelischen Regierung voranzubringen. Das tun sie seit dem ersten Tag.

Wir sind als Gesellschaft mitschuldig am Tod dieser Leute und Zivilisten. Wir haben sie ermordet, nicht nur die Israelis!

Judge: Wissen Sie, was so beunruhigend ist? Vergessen Sie Netanjahus Unsinn, dass dies eine Blutschuld sei. Es gibt keine solche Blutschuld bezüglich Verteidigung. Donald Trump könnte das beenden, worauf Max Blumenthal auch hinwiesen hat und wie Sie schon hundert Mal gesagt haben: Ein einziger Anruf würde genügen!

Scott Ritter: Ja – ein einziger Anruf: Der Präsident der Vereinigten Staaten könnte das Richtige tun. Doch, Sie wissen, dass er diesen Anruf aus politischen Gründen nicht macht. Natürlich kann ich politisches Verhalten nachvollziehen, obwohl ich kein Politiker bin: Ich kann verstehen, dass man aufpassen muss, was man wie sagt und seine Worte abzuwägen hat. Doch, wenn man aus politischen Gründen schweigt, während Menschen sterben, machte man sich zum verachtenswerten Feigling. Falls man als Amerikaner schweigt, während Menschen in Folge von US-Handlungen sterben, wäre man kein richtiger Amerikaner!

Ich weiß, dass Trump sich mit dem Mantra „Make America Great Again“ umgibt: Doch, wenn Amerika wieder großartig zu machen bedeutete, schweigen zu müssen, während unsere Regierung sich am Massaker an Palästinensern beteiligt, dann ist das kein Amerika, dem ich angehören möchte. Ich glaube, dass Amerika besser ist, als das: Wir sollten höhere Ansprüche pflegen!

Judge: Ich weiß nicht, wer derzeit der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen ist. Ich meine, es gibt derzeit keinen, aber wer auch immer es sein mag, er würde angewiesen werden, gegen den Wortlaut des folgenden Videos ein Veto einzulegen:

Die Rede von Tom Fletcher auf Deutsch:

„Es gibt eine Hungersnot: Die Hungersnot in Gaza. Es ist eine Hungersnot, die wir hätten verhindern können, wenn man uns gelassen hätte. Doch aufgrund systematischer Behinderungen durch Israel stapeln sich die Lebensmittel an den Grenzen. Es ist eine Hungersnot, nur wenige hundert Meter von Lebensmitteln entfernt, in einem fruchtbaren Land, welche Eltern zwingt zu entscheiden, welches Kind sie ernähren könnten. Sie zwingt Menschen dazu, ihr Leben zu riskieren, um Nahrung zu finden. Es ist eine Hungersnot, vor der wir wiederholt gewarnt haben. Aber die internationalen Medien durften nicht darüber berichten, durften nicht Zeugen sein! Es ist eine Hungersnot im Jahr 2025. Eine Hungersnot des 21. Jahrhunderts, die von Drohnen und der fortschrittlichsten Militärtechnologie der Geschichte überwacht wird. Es ist eine Hungersnot, die von einigen israelischen Führern offen als Kriegswaffe propagiert wird. Jeder ist dafür verantwortlich: Die Hungersnot in Gaza ist eine Hungersnot der ganzen Welt! Es ist eine Hungersnot mit der Frage: „Aber, was hast du getan?“ Eine Hungersnot, verursacht durch Grausamkeit, gerechtfertigt durch Rache, ermöglicht durch Gleichgültigkeit und aufrechterhalten durch Mitschuld. Es ist eine Hungersnot auch mit der Frage: „Und was wirst du jetzt mit Premierminister Netanjahu und allen, die ihn erreichen können, machen?“ Es ist genug: Macht einen Waffenstillstand! Öffnen Sie die Grenzübergänge im Norden und Süden – alle! Lassen Sie uns ungehindert Lebensmittel und andere Hilfsgüter hineinschaffen. Beenden Sie die Vergeltungsmaßnahmen! Für viel zu viele ist es zu spät, aber nicht für alle in Gaza. Es ist genug, um der Menschlichkeit willen! Lassen Sie uns hinein!“

Ende der Rede von Tom Fletcher

Fortsetzung Teil 2 folgt

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das Video mit Judge Napolitano und Scott Ritter auf Englisch: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.