14-jährige „Young Queen of Scots“ vertreibt Vergewaltiger mit Messer und Axt

Trump fordert strafrechtliche Verfolgung von US-Milliardär George Soros + Trump-Regierung wägt Sanktionen gegen Beamte ab, die EU-Tech-Gesetz umsetzen + Ukraine prahlt mit schwangeren Frauen an der Front + Kongolese (17) stirbt auf Flucht vor Polizei: Lausanne versinkt in Krawallen + 15.000 Migranten reisten nach geförderter Ausreise wieder ins Bundesgebiet ein

Trump fordert strafrechtliche Verfolgung von US-Milliardär George Soros

Auf seinem Account bei Truth Social schickt der US-Präsident eine handfeste Warnung an die Soros-Familie.

„George Soros und sein wunderbarer radikal linker Sohn sollten wegen ihrer Unterstützung gewalttätiger Proteste und vielem mehr in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika nach dem RICO-Gesetz angeklagt werden. Wir werden nicht zulassen, dass diese Verrückten Amerika weiter auseinanderreißen und ihm nicht einmal die Chance geben, „zu atmen” und frei zu sein.

Soros und seine Gruppe von Psychopathen haben unserem Land großen Schaden zugefügt! Dazu gehören auch seine verrückten Freunde an der Westküste.

Seien Sie vorsichtig, wir beobachten Sie! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Trump-Regierung wägt Sanktionen gegen Beamte ab, die EU-Tech-Gesetz umsetzen

Die Trump-Regierung erwägt die Verhängung von Sanktionen gegen Beamte der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, die für die Umsetzung des bahnbrechenden Digital Services Act der EU verantwortlich sind, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen, nachdem sich die USA darüber beschwert hatten, dass das Gesetz die Amerikaner zensiert und den US-Tech-Unternehmen Kosten auferlegt.

Ein solcher Schritt wäre eine beispiellose Aktion, die den Kampf der Trump-Administration gegen das, was sie als Europas Versuch ansieht, konservative Stimmen zu unterdrücken, eskalieren würde.

Die USA sagen, dass das EU-Gesetz über digitale Dienste die freie Meinungsäußerung erstickt

Schlussentscheidung über mögliche Strafmaßnahmen noch nicht getroffen

Staatssekretär Rubio leitete Lobby-Kampagne gegen DSA

EU bestreitet Zensur und schiebt US-Unternehmen ins Visier

Ukraine prahlt mit schwangeren Frauen an der Front

Der ehemalige ukrainische Wirtschaftsminister Tymofij Mylowanow präsentiert in den sozialen Medien voller Stolz schwangere ukrainische Frauen, die an der Front kämpfen.

70,000 women now serve in Ukraine’s army, a 20% rise since 2022 – NYT. Some fight while pregnant — crouching in trenches, and living under bombardment. Many say they serve for their children’s future, and plan to return to duty even after giving birth. 1/ pic.twitter.com/uAWVuscD8R — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) August 26, 2025

„Einige kämpfen, während sie schwanger sind – sie kauern in Schützengräben und leben unter Beschuss. Viele sagen, dass sie für die Zukunft ihrer Kinder dienen und planen, auch nach der Entbindung zum Dienst zurückzukehren“,

schreibt der ehemalige Minister.

Kongolese (17) stirbt auf Flucht vor Polizei: Lausanne versinkt in Krawallen

Lausanne (Schweiz) – Brennende Barrikaden, Molotowcocktails, ein zerstörter Bus: Sobald die Sonne untergeht, verwandelt sich die malerische Stadt am Genfer See in ein Schlachtfeld.

In der Nacht zu Dienstag eskalierte die Gewalt erneut. Rund 200 Jugendliche randalierten zum zweiten Mal in Folge – und griffen die Polizei an. Steine, Brandbomben und Feuerwerkskörper flogen. Container und Mülltonnen gingen in Flammen auf. Auch ein Bus der Verkehrsbetriebe wurde schwer beschädigt. (…)

Hintergrund der Krawalle: der Tod eines Jugendlichen. Laut „Blick“ handelte es sich um den 17-jährigen Marvin, der aus der Demokratische Republik Kongo stammt. Er fuhr am Sonntag mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone. Nach Polizeiangaben war der Roller bereits am Samstag als gestohlen gemeldet worden. Als eine Streife ihn stoppen wollte, beschleunigte er – es kam zum Unfall. Marvin M. wurde schwer verletzt und starb wenig später.

Weiterlesen auf bild.de

Mayah Sommers: Beginnt mit einer 14-Jährigen in Schottland der Widerstand?

Europa, wie wir es kannten, zerbricht unter einer Invasion aus islamischen Ländern, wo Armut und Gewalt herrschen. Unsere Regierungen opfern ihre Völker für falsche Toleranz. Doch in Schottland entzündet sich ein Funke. Die 14-jährige Mayah Sommers, die „Young Queen of Scots“, hat sich gegen einen potenziellen Vergewaltiger gewehrt – mit Messer und Axt.

Summers wurde binnen Stunden zum Social-Media-Star und wird mit Jeanne d’Arc verglichen. Ist das der Moment, da die europäischen Männer aufhören, wegzuschauen und beginnen, ihre Töchter zu schützen?

I have a feeling that this image of little Mayah Sommers will be one of the most galvanizing in the history of the UK. Any government that punishes a young girl, forced to have to run around like this to protect herself from the barbarians that they protect, is illegitimate. pic.twitter.com/WSbt4AM6vK — AnnaZ (@AnnaZ) August 26, 2025

In Dundee, Schottland, entfaltete sich am 23. August 2025 ein Akt puren Muts, der an die epischen Kämpfe vergangener Zeiten erinnert. Gegen Abend in der St Ann Lane, nahe der Coupar Angus Road im Viertel Lochee, stellte sich die erst 14-jährige Mayah Sommers einem Mann entgegen, der sie und ihre Schwester bedrohte. Der Angreifer, ein eingewanderter Migrant aus dem Nahen Osten, filmte die Szene selbst – ein zynischer Versuch, seine Opfer zu demütigen oder Schlimmeres anzukündigen.

(…) Die Polizei traf ein, doch statt den Filmer zu stoppen, der die Mädchen terrorisierte, legten sie Mayah Handschellen an. Anklage: illegaler Besitz von Klingenwaffen. Ein Hohn – das Mädchen, das sich verteidigt, wird kriminalisiert, während der Auslöser der Bedrohung möglicherweise mit einem Klaps davonkommt.

Weiterlesen auf report24.news

Rückkehrer trotz Prämie: Über 15.000 Migranten reisten nach geförderter Ausreise wieder ins Bundesgebiet ein

Mehr als 15.000 Menschen, die Deutschland mit staatlicher Unterstützung freiwillig verlassen haben, sind seit 2015 wieder eingereist. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier hervor, die NIUS exklusiv vorliegt.

Die Zahlen werfen Fragen zur Wirksamkeit der Rückkehrprogramme auf, die eigentlich Kosten für Bund und Länder senken sollen. (…)

Die Höhe der Ausreiseprämie im REAG/GARP-Programm variiert je nach Alter der Betroffenen, familiärer Konstellation und Zielland, umfasst aber typischerweise eine Starthilfe von 1.000 Euro für Erwachsene und unbegleitete Minderjährige sowie 500 Euro für Kinder unter 18 Jahren (…)

Für Familien gilt eine Obergrenze von 4.000 Euro bei der Starthilfe, während in Fällen frühzeitiger Ausreise ein zusätzlicher Sonderbetrag von 500 Euro gewährt werden kann“ …“

Weiterlesen auf nius.de

Der Etat für das Bundesamt für Verfassungsschutz explodiert

Von 2024 bis 2026 soll der Etat für Verfassungsschutzamt um 46 Prozent wachsen. Auf Stellen umgerechnet wird es rund 1600 zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen. Was die machen werden, wird die Öffentlichkeit kaum erfahren, parlamentarische Kontrolle ist nicht gegeben. Der Inlandsgeheimdienst wird wohl immer noch geheimer.

BfV hat sich quasi zur Legislative aufgeschwungen und den „Phänomenbereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ erfunden.

(…) In der Folge kam es zu einer De-facto-Kriminalisierung von Kritik an Politikern, zu Tausenden von Strafanzeigen und Gerichtsurteilen (Geldstrafen, Bewährungsstrafen). Der Meinungskorridor wurde schließlich immer enger. Und das Spektrum der Beobachtungen durch den Verfassungsschutz kaprizierte sich mehr und mehr auf den „Kampf gegen Rechts“. Die zu erheblichen Teilen dünnen, nicht selten geradezu lächerlichen, Hunderte von Seiten umfassenden Zitatesammlungen zur AfD sind Ergebnis dieser Art von „Verfassungsschutz“.

Soll noch mehr nach rechts geschnüffelt werden?

Weiterlesen auf tichyseinblick.de

CSU-Generalsekretär drängt auf Untersuchungsausschuss gegen Habeck

Wegen gescheiterter Projekte wie Northvolt oder Intel fordert der CSU-Generalsekretär Martin Huber einen Untersuchungsausschuss gegen Habeck. Die Unionsfraktion könnte diesen alleine einsetzen.

„Robert Habeck kann nicht ernsthaft erwarten, dass mit dem Austritt aus dem Bundestag sein Fehlverhalten als Minister vergessen ist (…) Ein Untersuchungsausschuss muss sich damit beschäftigen, wie Habeck Milliarden an Steuergeldern verbrennen konnte.“

Weiterlesen auf apollo-news.net

So wird von der EU das Weltklima gerettet

Russland liefert per Pipeline Gas aus Sibirien nach China, China verflüssigt es, schickt es mit LNG-Tankern, die zu groß für den Suezkanal sind, nach Europa und verkauft es dort, was den Preis verdreifacht. Obendrauf kommt CO2-Steuer.

