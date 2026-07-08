Giftregen: Forscher finden alarmierende Mengen an Pestiziden in unseren Wolken

+ Briten bitten Asylwerber zur Kasse: Bis zu 10.000 Pfund fällig + Russland fordert Abzug von US-Atomwaffen aus Europa + EU will Gesicht oder Ausweis – nur um Reddit zu nutzen + Studie: Wie linksextrem ist die ARD? + Syrische Großfamilie mit elf Kindern erhält weiterhin 8.200 Euro Mindestsicherung pro Monat in Wien

+++

Briten bitten Asylwerber zur Kasse: Bis zu 10.000 Pfund fällig

Großbritannien verschärft seinen Asylkurs massiv: Wer künftig dauerhaft auf der Insel bleiben möchte, soll vorher einen Teil der Kosten für seine Unterbringung und Versorgung zurückzahlen. Die Labour-Regierung plant, anerkannten Asylberechtigten bis zu 10.000 Pfund (rund 11.700 Euro) in Rechnung zu stellen.

Wer die Forderung nicht erfüllt, könnte künftig Probleme bei der Beantragung einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung bekommen Mit der Maßnahme will die Regierung nach eigenen Angaben die Belastung für die britischen Steuerzahler senken und die illegale Migration eindämmen. Innenministerin Shabana Mahmood betonte, Asyl sei zwar ein Recht, bringe aber auch Verpflichtungen mit sich. Sobald Menschen finanziell dazu in der Lage seien, sollten sie einen Teil der Kosten an den Staat zurückzahlen. Via exxpress.at

+++

Russland fordert Abzug von US-Atomwaffen aus Europa

Russland besteht darauf, dass die USA ihre Atomwaffen aus Europa abziehen, sagte Andrei Belousov, Leiter der russischen Delegation bei der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NVV) und Sonderbotschafter des russischen Außenministeriums.

Er wies laut der Nachrichtenagentur TASS auf die Möglichkeit der Beschädigung kritischer Infrastruktur hin.



Angesichts der Möglichkeit, dass die wichtigsten zivilen und militärischen Infrastrukturen auf russischem Territorium beschädigt werden könnten, bestehen wir darauf, dass sie aus Europa abgezogen, in die Vereinigten Staaten zurückgebracht und sämtliche Infrastrukturen für ihren Einsatz auf europäischem Territorium demontiert werden, bemerkte der Diplomat. Via news.ru

+++

Giftregen: Forscher finden alarmierende Mengen an Pestiziden in unseren Wolken

Europaweite Studien sollen belegen, dass auch unsere Wolken voll von Agrargiften sind. Selbst längst verbotene Chemikalien reisen durch die Atmosphäre und regnen auf uns herab. Die gemessenen Werte überschreiten teils sogar die strengen EU-Grenzwerte für Trinkwasser. Was bedeutet dies für uns Menschen?

Wer an die Belastung durch Pestizide denkt, hat meist das direkt gespritzte Feld, den belasteten Ackerboden oder Rückstände im Grundwasser vor Augen. Doch die Kontamination stoppt nicht am Feldrand. Ein Forscherteam der Universität Clermont Auvergne hat am Observatorium Puy de Dôme in Zentralfrankreich das Wasser von Wolken untersucht. Die Ergebnisse dieser Proben, die die Forscher auf 1.465 Metern Höhe fernab direkter landwirtschaftlicher Nutzung entnommen haben, wurden in einer Studie mit dem Titel „Are Clouds a Neglected Reservoir of Pesticides?“ im Journal Environmental Science & Technology veröffentlicht.

+++

EU will Gesicht oder Ausweis – nur um Reddit zu nutzen

Für das Internetforum Reddit gilt in der EU nun eine Ausweispflicht. Erst nach Altersnachweis, durch Gesichtsscan oder Ausweis, können markierte Inhalte geöffnet werden.

Das Forum Reddit macht den Anfang und zeigt, wie sich das Internet schon bald verändern wird. Seit dem 24. Juni 2026 müssen viele Nutzer in der EU und in Norwegen bei Reddit ihr Alter nachweisen, wenn sie auf als „mature“ oder NSFW markierte Inhalte zugreifen wollen. Die Plattform nutzt dabei automatisierte Systeme, die anhand von Verhalten, Posting-Historie und Wortwahl Nutzer als potenziell unter 18 Jahren einstufen. Wer dann auf entsprechende Communitys klickt, wird aufgefordert, sich über den US-Dienstleister Persona zu verifizieren – entweder per Live-Selfie mit Gesichtsscan oder durch Upload eines amtlichen Ausweises.

Gleichzeitig wird betont, dass all das sicher und wirksam sei. Via tkp.at

+++

Studie: Wie linksextrem ist die ARD?

Eigentlich soll der öffentliche-rechtliche Rundfunk neutral und überparteilich informieren. Die ARD ist dagegen zum Tummelplatz für Linksextremisten verkommen. Das haben nicht nur längst die Zuschauer bemerkt, sondern wird nun auch durch eine aktuelle Studie wissenschaftlich nachgewiesen.

Dass die ARD politisch eher nach links neigt, ist eine allgemein bekannt Binse. Rechte hassen das „Erste“, Linke lieben es. Die größten Probleme mit dieser Schlagseite haben allerdings die Redakteure der ARD selbst. Sie streiten stets ab, politisch voreingenommen zu sein, und behaupten, als „professionelle Journalisten“ nichts als “neutral” und “objektiv” zu berichten. Doch eine aktuell erschienene Studie widerlegt diesen Mythos aufs Neue. Das Berliner Startup “Glashaus” hat die Kommentare der ARD-Tagesthemen im Zeitraum von 2010 bis 2025 untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass diese signifikant häufig dem linksgrünen politischen Lager zuzuordnen sind. Überraschen kann das niemanden. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Syrische Großfamilie mit elf Kindern erhält weiterhin 8.200 Euro Mindestsicherung pro Monat in Wien

Trotz der rot-pinken Reform wird die Familie nur um rund 800 Euro gekürzt. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Euro bringen.

Kritiker sehen jedoch nur einen geringen Effekt bei großen Familien mit Migrationshintergrund. Via freilich

+++

Ein Patent liefert überzeugende Beweise dafür, dass Ionosphären-Heizanlagen die Ursache der extremen Wetterlagen sind

Bernard J. Eastlunds US-Patent US4686605A: Verfahren und Vorrichtung zur Veränderung eines Bereichs in der Erdatmosphäre, der Ionosphäre und/oder der Magnetosphäre

Eine Wetterbeeinflussung (Klimaveränderung) ist beispielsweise durch die Veränderung der Windmuster in der oberen Atmosphäre (Jetstreams) oder durch die Veränderung der Sonnenabsorption möglich, indem eine oder mehrere Wolken aus atmosphärischen Partikeln erzeugt werden, die als Linse oder Fokussiervorrichtung wirken. Wie bereits angedeutet, können auch molekulare Veränderungen der Atmosphäre vorgenommen werden, um positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.

Neben der tatsächlichen Veränderung der molekularen Zusammensetzung eines atmosphärischen Bereichs kann ein bestimmtes Molekül oder bestimmte Moleküle ausgewählt werden, um deren Konzentration zu erhöhen. Beispielsweise können die Konzentrationen von Ozon, Stickstoff usw. in der Atmosphäre künstlich erhöht werden. (…)

Bei solchen Experimenten werden bestimmte Bereiche der Ionosphäre erhitzt, um die Elektronendichte und -temperatur in diesen Bereichen zu verändern. Dies wird erreicht, indem von bodengestützten Antennen hochfrequente elektromagnetische Strahlung in einem erheblichen Winkel zum – und nicht parallel zum – Magnetfeld der Ionosphäre ausgesendet wird, um die ionosphärischen Teilchen vorwiegend durch ohmsche Erwärmung zu erhitzen. Die Elektronentemperatur der Ionosphäre wurde in diesen Experimenten um Hunderte von Grad erhöht.

(…) Andere betreiben sogar eine Art von Ökoterrorismus, bei dem sie mithilfe elektromagnetischer Wellen das Klima verändern und aus der Ferne Erdbeben und Vulkanausbrüche auslösen können.

Google finanziert den Betrieb dieser Ionosphären-Heizgeräte, die den Klimawandel beeinflussen. Die deutsche EU-Vertretung finanziert und betreibt derzeit die EISCAT-Ionosphären-Heizgeräte, die den Klimawandel beeinflussen. Weiterlesen auf legitim.ch

+++ GEWISSENSFRAGE +++

Warum dürfen Schwerstverbrecher in Europa bleiben?

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

x