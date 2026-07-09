Impfungen: chemische Giftsuppe für unsere Kinder

Die nachfolgende Auflistung von Giftstoffen ist keine Spekulation. Es ist in Dr. Todd M. Elsners Buch dokumentiert:

„Was die Pharmaunternehmen Ihnen über Impfstoffe verschweigen.“

An alle Eltern: diese Gifte werden ihrem Kind in den ersten 6 Lebensjahren injiziert!

Wenn Sie den vollständigen Impfplan für Kinder befolgen, erhält Ihr Baby all dies – kumulative Mengen, die direkt in den Blutkreislauf gelangen:

• 17.500 mcg 2-Phenoxyethanol (Frostschutzmittel)

• 5.700 mcg Aluminium (Neurotoxin)

• Unbekannte Mengen an fötalem Rinderserum (Blut von abgetriebenen Rindern)

• 801,6 mcg Formaldehyd (Karzinogen, Einbalsamierungsmittel)

• 23.250 mcg Gelatine (zerkleinerte Tierkadaver)

• 500 mcg Humanalbumin (menschliches Blut)

• 760 mcg Mononatrium-L-Glutamat (verursacht Fettleibigkeit und Diabetes)

• Unbekannte Mengen an MRC-5-Zellen (abgetriebene menschliche Föten)

• Über 10 mcg Neomycin (Antibiotikum)

• Über 0,075 mcg Polymyxin B (Antibiotikum)

• Über 560 mcg Polysorbat 80 (Karzinogen)

• 116 mcg Kaliumchlorid (wird bei der tödlichen Injektion verwendet)

• 188 µg Kaliumphosphat (Flüssigdünger)

• 260 µg Natriumbicarbonat (Backpulver)

• 70 µg Natriumborat (Borax, wird zur Bekämpfung von Kakerlaken verwendet)

• 54.100 µg Natriumchlorid (Kochsalz)

• Unbekannte Mengen an Natriumcitrat (Lebensmittelzusatzstoff)

• Unbekannte Mengen an Natriumhydroxid (Gefahr! Ätzend)

• 2.800 mcg Natriumphosphat (giftig für alle Lebewesen)

• Unbekannte Mengen an einbasischem Natriumphosphat-Monohydrat (giftig für alle Lebewesen)

• 32.000 mcg Sorbit (darf nicht injiziert werden)

• 0,6 mcg Streptomycin (Antibiotikum)

• Über 40.000 mcg Saccharose (Rohrzucker)

• 35.000 mcg Hefeprotein (Pilz)

• 5.000 mcg Harnstoff (Stoffwechselabfall aus menschlichem Urin)

• Sonstige chemische Rückstände

Schwerwiegende Folgen für Gehirn, Immunsystem und Organe

Das sich entwickelnde Gehirn, das Immunsystem und die Organe Ihres Kindes werden mit dieser chemischen Suppe überschwemmt, noch bevor es überhaupt sprechen kann. Lesen Sie es. Teilen Sie es.

Stellen Sie sich dann die einzige Frage, die zählt: Würden Sie jemals zulassen, dass dies Ihrem Kind injiziert wird, wenn Sie wüssten, was wirklich darin enthalten ist?

Die Entscheidung liegt immer noch bei Ihnen – aber nur, wenn Sie sie vor dem nächsten Termin treffen. Schützen Sie Ihre Kinder. Hinterfragen Sie alles. Quelle X

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