Über die Inhaltstoffe die „Big Pharma“ Impfung nennt

Bild: Impfzentrum Alserstraße

Wer den „Mut“ aufbringt sich die Zusammensetzung wie auch die Inhaltstoffe der, durch die Pharma-Industrie angepriesenen, angeblich heilsbringenden Impfstoffe genauer zu betrachten, den muss es zwangsläufig erschaudern.

Kurzum, wer seinem Kind derlei Substanzen verabreichen würde, wäre damit auf dem direkten Weg ins Gefängnis. Nicht jedoch die maximal profitorientierte Pharma-Industrie, sie nennt so etwas Impfung, wie auch legitim.ch berichtet hatte.

Mediziner analysiert Impfbestandteile

Dr. David Cartland hatte dazu bereits 2023, wie folgt, auf X geschrieben.

„Ich habe alle Impfstoffbestandteile in einer Liste zusammengestellt und den Giftnotruf kontaktiert. Nachdem ich mich vorgestellt und darum gebeten hatte, mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, ist dies der Kern des Gesprächs:

Ich: Meine Frage an Sie lautet: Wie werden diese Inhaltsstoffe eingestuft? Als gutartig oder giftig? (Ich habe einige Inhaltsstoffe überprüft: Formaldehyd, Tween 80, Quecksilber, Aluminium, Phenoxyethanol, Kaliumphosphat, Natriumphosphat, Sorbitol usw.)

Er: Nun, das ist eine ganz schöne Liste… Aber ich würde einfach sagen, dass sie alle für den Menschen giftig sind… Sie werden in Düngemitteln verwendet… Pestiziden… Um das Herz zu stoppen… Um einen toten Körper zu konservieren… Sie sind bei uns in verschiedenen Kategorien registriert, aber ziemlich sicher als Gifte. Und warum?

Ich: Wenn ich meinem Kind bewusst und regelmäßig diese Stoffe zuführen oder spritzen würde, würde ich natürlich meine Tochter in Gefahr bringen… Aber was würde rechtlich mit mir passieren?

Er: Seltsame Frage… Aber Sie würden wahrscheinlich wegen krimineller Fahrlässigkeit angeklagt werden… vielleicht mit Tötungsabsicht… und natürlich Kindesmissbrauch… Ihr Kind würde Ihnen weggenommen werden… Kennen Sie jemanden, der das mit seinem Kind macht? Das ist kriminell…

Ich: Eine Industrie… Das sind die Inhaltsstoffe, die in Impfstoffen verwendet werden… Mit Bindemitteln, um sicherzustellen, dass der Körper sie nicht ausspült… Um den Anteil der Antikörper auf unbestimmte Zeit hoch zu halten…

Der Mann war daraufhin ganz aus dem Häuschen. Er fragte mich, ob ich ihm all diese Informationen per E-Mail schicken würde. Er wollte sie mit seinen erwachsenen Kindern teilen, die Eltern sind. Er war entsetzt und fühlte sich schrecklich, weil er es nicht gewusst hat. Seine Kinder sind geimpft, und sie haben gesundheitliche Probleme…“

Hier sind nur einige Impfstoffbestandteile, die in Routineimpfstoffen enthalten sind:

◾ Formaldehyde/Formalin – Hochgiftiges systematisches Gift und Karzinogen.

◾ Beta-Propiolacton – Giftige Chemikalie und krebserregend. Kann nach sehr kurzer Exposition gegenüber kleinen Mengen zum Tod/zu bleibenden Schäden führen. Ätzende Chemikalie.

◾ Hexadecyltrimethylammonium Bromid – Kann die Leber, das Herz-Kreislauf-System und das zentrale Nervensystem schädigen. Kann die Fortpflanzung beeinträchtigen und Geburtsfehler verursachen.

◾ Aluminum Hydroxid, Aluminiumphosphat und Aluminiumsalze – Neurotoxin. Birgt ein Risiko für langfristige Gehirnentzündungen/-schwellungen, neurologische Störungen, Autoimmunkrankheiten, Alzheimer, Demenz und Autismus. Es dringt in das Gehirn ein, wo es auf unbestimmte Zeit verbleibt.

◾ Thimerosal (Quecksilber) – Neurotoxin. Verursacht Zellschäden, verringert die Oxidations-Reduktions-Aktivität, Zelldegeneration und Zelltod. Wird mit neurologischen Störungen, Alzheimer, Demenz und Autismus in Verbindung gebracht.

◾ Polysorbate 80 & 20 – Durchdringt die Blut-Hirn-Schranke und trägt Aluminium, Thimerosal und Viren mit sich, wodurch es ins Gehirn gelangen kann.

◾ Glutaraldehyde – Giftige Chemikalie, die als Desinfektionsmittel für hitzeempfindliche medizinische Geräte verwendet wird.

◾ Fetal Rinderserum – Wird von Rinderföten (Kühen) gewonnen, die trächtigen Kühen vor der Schlachtung entnommen wurden.

◾ Menschliche Diploide Fibroblasten-Zellen – abgetriebene fötale Zellen. Fremde DNA hat die Fähigkeit, mit unserer eigenen zu interagieren.

◾ Afrikanische Grüne Affen-Nierenzellen – können das krebserregende SV-40-Virus in sich tragen, an dem bereits 30 Millionen Amerikaner erkrankt sind.

◾ Aceton – Kann Nieren-, Leber- und Nervenschäden verursachen.

◾ E.Coli – Ja, Sie haben richtig gelesen.

◾ DNA vom porcinen (Schweine-) Circovirus Typ-1

◾ Menschliche embryonale Lungenzellkulturen (von abgetriebenen Föten)

Alle diese Inhaltsstoffe sind auf der Webseite der CDC nachzulesen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.