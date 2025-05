Dr. David E. Martin: „Ihr Endziel ist Verringerung der Bevölkerung auf diesem Planeten

März 2025: Dr. David Martin in der zu Gast in der Alex Jones Show spricht es aus | Quelle: Screenshot Rumble

Seit fünf Jahren hat man Milliarden von Menschen einer experimentellen Gentherapie – fälschlicherweise als „Impfung“ bezeichnet – unterzogen. Dr. David E. Martin fordert die Täter endlich zur Rechenschaft zu ziehen.

Es handelt sich um keinen Laborunfall, sondern um ein Bio-Waffenprogramm

Auszug aus dem Interview von Dr. David E. Martin durch Alex Jones

Alex Jones: … vielen Dank, dass Sie bei uns sind.

Dr. David Martin: Alex, es ist mir eine Freude, hier zu sein! Ich bin immer dankbar für die Zeit, die wir zu Gesprächen finden: Was für eine unglaubliche Zeit!

Die Ereignisse der letzten 30 Stunden konnten wir nicht erwarten, als wir unser Interview vereinbarten. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich gerne in aller Ruhe erläutern möchte, damit jeder versteht, was gerade passiert. Wie Sie wissen, haben die meisten Menschen inzwischen erfahren, dass Elon Musk in den letzten 24 Stunden getwittert hatte, dass USAID und die Bundesregierung über die 53 Millionen Dollar nach Wuhan geschickt habe. Das war für all die Entwicklungen, wie für jene Gift- und biologischen Kampfstoffe, die letztendlich unter der Marke Covid-19 vermarktet werden.

… Ich möchte, dass sich alle daran erinnern, dass im Frühjahr 2020, als sich alle Gespräche um mRNA als Grundlage der [CoV] Impfstoffinitiative drehten, diese Injektionen als biologische Waffen, in den Unterlagen der Börsenaufsichtsbehörde von Moderna und BioNTech, dem Pfizer-Arm dieser Kampagne, klassifiziert worden waren:

In beiden Börsenaufsichtsunterlagen gaben sie an, dass es sich nicht um einen Impfstoff, sondern um eine experimentelle Gentherapie, handle!

… In ihren eigenen Einreichungen geben sie an, dass mRNA von der FDA als Gentherapieprodukt betrachtet würde. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil die Impfstoff-Kabale, … diese Impfstoff-Lobby, die Anthony Fauci 1984 in seine Position gebracht hat, sich damit 1986 durchsetzen konnte, dass sie Immunität immer erhält, sobald das Wort „Impfstoff“ nur fällt.

Die Kabale weiß, dass man im Herbst 2019 Gensequenzen der Biowaffe aus Wuhan an Moderna senden ließ, um diese Formel zu Impfstoffen verarbeiten zu lassen.

Noch viel schlimmer als die 53 Millionen Dollar, über die Elon [Musk] gestern Abend getwittert hat, sind die 500 Millionen Dollar – Sie haben diese Zahl richtig gehört:

Über 500 Millionen Dollar von DARPA, NIH und NIAID flossen in Programme, die von Ralph Baric der University of North Carolina in Chapel Hill geleitet und konzipiert wurden!

… Wir haben schon oft darüber gesprochen: Man sollte das amerikanische Volk den Grund wissen lassen, warum man Senatoren nicht über die Ursprünge dessen, was sie Covid nennen, sprechen lässt: Zwar sind 53 Millionen Dollar nach Wuhan geflossen, was laut dem Tweet von Elon Musk auch stimmt, aber mehr als das Zehnfache dieser Summe wurde für die Entwicklung der biologischen Waffe, die von der University of North Carolina in Chapel Hill und Ralph Baric konzipiert worden ist, in den Vereinigten Staaten ausgegeben.

Ralph Baric ist derjenige, der 2005 gesagt hat, dass:

es sich um eine biologische Waffe handle.

es sich um eine Technologie handle, die biologische Kriegsführung ermöglicht.

Baric ist derjenige, der im Herbst 2019 die Vereinbarung zum Materialtransfer [Material Transfer Agreement] auf Basis des sogenannten „Wuhan Institute of Virology-Virus-1“ Models an die Impfstoffhersteller schicken ließ. Diese ganze Diskussion um einen vermeintlichen Laborunfall hat selbst Elon [Musk] falsch mitgekriegt:

Es handelt sich dabei nicht um einen Laborunfall in [Wuhan] China, sondern um ein biologisches Waffen-Programm ausgeführt in den Vereinigten Staaten!

Dieses Biowaffenprogramm wurde aus Steuergeldern finanziert, die für die Arbeiten in den USA zehnmal höher ausfielen, als jene Beträge, die von den USA China zugeteilt worden waren.

Während ich das Austrocknen dieser kriminellen, korrupten Organisation USAID begrüße, sollte man sich über eines im Klaren sein: Solange Präsident Trump und alle anderen, besagte [Gain of Function – künstliches schärfer Machen von Spike-Proteinen im Labor] Forschungen an Universitäten in den Vereinigten Staaten vertuschen, müssen wir die Fakten aufgreifen, um Licht in die Sache zu bringen:

Demnach wurde das US-Biowaffenprogramm 2002 ins Leben gerufen, nachdem Ralph Baric das von NIAID und Anthony Fauci finanzierte Projekt eines „Infectious Replication Defective Gain of Function Clone“ [künstlich hergestelltes bio-chemisches Kampfmittel, welches nicht repliziert, sprich keine unerwünschten Kollateralschäden hervorruft] erstmals patentieren ließ:

Diese Geschichte muss endlich erzählt werden, sonst kommt die Wahrheit niemals ans Licht…

UNC Chapel Hill müsste kompromisslosen Untersuchungen ausgesetzt werden, sollte Rechenschaftspflicht künftig wieder ein Thema sein!

Alex Jones: Jetzt kommen Sie direkt zum springenden Punkt. Im Jahr 2015 gab es einen großen Skandal, nachdem Wissenschaftler an die Öffentlichkeit gegangen waren und sagten, dass sie Pathogene künstlich [GoF] im Labor züchten wollten, sprich das ganze Zeug um den Coronavirus. Also, haben sie es nach Wuhan verlegt – um eine plausible Ausrede zu haben – doch haben sich zugleich das Pathogen als das neue CoV-Virus in die [eigene] Schublade gelegt…

Das ist offensichtlich ein gigantisches Unterfangen von DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] und den Globalisten, um die Gesellschaft umzudrehen:

Sie meinten, über eine Krankheit X ihre Weltregierung und globale bargeldlose Gesellschaft inklusive Impfpass einführen zu können. Das haben sie alles zugegeben. Doch, was ist der Masterplan? Was steckt wirklich dahinter? Wohin zielen sie?

Warum wollten sie das riskieren, was laut Versicherungsmathematikern mehr als 30 Millionen Menschen getötet hat? Obwohl es ihnen letztlich das Ganze um die Ohren geflogen ist, machen sie weiter. Ich meine, dieses Vorhaben ist offensichtlich viel größer als das „Manhattan-Projekt“ [erste Atombombe]. Es scheint der Schlüssel zu allem!

Dr. David Martin: Richtig! Und denken Sie daran, ich werde weiterhin darauf achten, dass wir uns dessen bewusst sind: Denken Sie daran, dass es tatsächlich im Oktober 2014 war, unmittelbar nachdem die National Science Foundation und alle Bundesbehörden ein Moratorium für GoF-Laborforschung empfohlen hatten…

Im Oktober 2014 schickt das NIAID Ralph Baric [Chef vom UNC Chapel Hill] einen Brief, indem sie UNC Chapel Hill eine Ausnahmegenehmigung erteilen ließen – das heißt die Vereinigten Staaten einfach so weitermachen konnten:

Die Auslagerung nach China diente nur der Vertuschung. Die eigentliche [Bio-]Waffenproduktion fand in North Carolina [an der dortigen Universität Chapel Hill] statt!

In den Veröffentlichungen der National Academy of Sciences aus dem Jahr 2016 gibt Ralph Baric zu, den Virus 1 des Wuhan Institute of Virology hergestellt zu haben. Man braucht nur in die Suchmaschine „WIV-1 poised for human emergence“ [Pathogen WIV-1 bereit zur menschlichen Übertragung] einzugeben:

Alex, dieser Artikel, der 2016 veröffentlicht wurde, entstand tatsächlich während des Moratoriums für GoV-künstliche-Labor-Spike-Protein-Züchtungen in North Carolina!

Am Ende des Artikels [siehe Acknowledgements erste Zeile] wird ausdrücklich darauf hingewiesen: Zhang-Li Shi, die Ingenieurin der Biowaffe in Wuhan, wird erwähnt, indem ihr Beitrag zu den Aktivitäten der Vereinigten Staaten bei der Entwicklung dieser biologischen Waffe gewürdigt wird.

Man muss verstehen: Wir befinden uns, in einem Informations- und Propagandakrieg, der Teil all des Unsinns ist, mit dem man zu kämpfen hat. Tatsache ist, dass sogar die Ankündigung von Elon Musk zu den 53 Millionen Dollar für Wuhan Teil einer Nebelkerzen ist, denn das Feuer brennt in unserem Land! Das Feuer brennt auf unseren College-Campus. Und wenn eine Universität der Vereinigten Staaten von Amerika, wie UNC Chapel Hill dem Architekten der biologischen Waffen aus China dankt: „Vielen Dank, Dr. Zhang-Li XI vom Wuhan Institute of Virology, für den Zugang zu den CoV-Sequenzen für WIV-1-Spike-Proteine.“ Hören Sie, meine Damen und Herren:

Das ist eine halbe Milliarde Dollar, welche die Steuerzahler ausgegeben haben, damit wir eine tödliche [Bio-]Waffe herstellen können, um sie den Amerikanern und den Menschen auf der ganzen Welt injizieren zu können!

Alex Jones: Sir, Sie haben fünf Jahre lang darauf eingehämmert und vollkommen Recht behalten. Ich bin froh, dass Sie darauf zurückkommen und sagen, dass es jetzt in das öffentliche Bewusstsein dringt, wonach das Pathogen von Menschen gemacht wurde, sowie alles andere. Doch, Sie sagen, dass man es auch verstehen muss. Alles ist dokumentiert. Es kam von hier [aus den USA]. So, stelle ich die große Frage, denn ich habe bereits 2015 darüber berichtet und Sie auch, als es zum großen Skandal wurde, nachdem sie dort in Chapel Hill [an der UNC] Bio-Waffen entwickelten. Meine Frage lautet: Man versteckt es vor aller Augen. Was ist das eigentliche Endziel und wie läuft das weiter? Was sollen wir tun?

Dr. David Martin: Nun, ich sagte schon öfters, dass es 63 laborgezüchtete-[Bio-] Waffen, die über die Coronavirus-spezifischen Waffen hinausgehen, gibt. Das heißt, es gibt derzeit 63 weitere biologische Waffen, die an Universitäten in den Vereinigten Staaten entwickelt werden. Präsident Trump könnte eine Exekutiv-Order erlassen, um die Menschheit zu retten und über jedes einzelne dieser Labor-Entwicklungs-Programme ein Moratorium verhängen und alle 67 aktiven Programme sofort einstellen zu lassen…

Das Endziel war schon immer dasselbe: Bill Gates hat dies 2011 sehr deutlich gesagt. Die Weltgesundheitsorganisation hat dies seit 2011 festgelegt und 2018 sowie 2019 erneut bekräftigt:

Ihr Endziel ist die Verringerung der Bevölkerung auf diesem Planeten!

Das ist eine höfliche Umschreibung dafür, dass es sich um soziopathische Mörder handelt, die tatsächlich Waffen bauen, um das, was wir Gesundheitswesen nennen, zur Frontlinie des größten Söldnereinsatzes von massenmordenden Psychopathen, die wir je auf diesem Planeten erlebt haben, zu machen.

Wir als Gesellschaft müssen verstehen, dass dies nicht von einem ausländischen Feind kommt. Es kommt von inneren Feinden, die darauf aus sind, die geordnete Struktur der Vereinigten Staaten zu zerstören. Jeder einzelne Mensch, der diese Maßnahmen von DOGE [Department of Government Efficiency] bzw. die Maßnahmen, die Präsident Trump in den letzten 14 Tagen per Dekret erlassen hat, beklagt, feiert in Wirklichkeit den Völkermord nicht nur an Amerika, sondern auch das Ende an Werten, mit denen dieses Land einst gegründet worden war. Es gibt keine moralische Rechtfertigung dafür, dass man eine derartige Sterblichkeitsrate unter amerikanischen Bürgern für akzeptabel hält. Das ist eine Entwicklung, die nicht nur von Moderna, sondern auch von Pfizer, kommt. Sie akzeptieren eine Sterblichkeitsrate unter amerikanischen Bürgern – zu welchem Zweck? Zu ihrem eigenen Profit und zum Massenmord an Amerikanern!

Alex Jones: Das ist nur die Anfangsphase – das Massensterben! Wir sehen ganz klar, was das mit der Zeit anrichten soll. Dazu würde ich gerne Ihre kompetente Einschätzung hören…

Es gibt hier mehrere Probleme… Da gibt es den CEO von Moderna, der prahlt: „Oh, zwei Jahre bevor Covid auftauchte, hatten wir es schon in der Schublade!“ Was, wie man aus öffentlichen Dokumenten weiß, auch stimmt. Sie haben das nicht einmal versteckt. Das Verrückte daran ist, wie sie das vor den Augen aller verstecken. Wie funktioniert das?

Dr. David Martin: Ja, das ist wirklich wichtig. Platon hat darüber gesprochen, dass Menschen, nachdem sie schreckliche Verbrechen begangen haben, es zelebrieren, wie sehr die Öffentlichkeit bereit sei, absoluten Wahnsinn schlimmster Natur der menschlichen Seite zu akzeptieren. Platon spricht darüber in „Der Staat“: Er sagt, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem Menschen tatsächlich stolz darauf seien, ihre psychopathischen und völkermörderischen Pläne zu verkünden und die Tatsache genießen würden, dass Bevölkerungen dank Einschüchterung nichts dagegen unternehmen wollten.

Lassen Sie uns eines ganz klar sagen: Elon Musk könnte offenlegen, wie viel Geld die Gates Foundation und der Wellcome Trust in die Entwicklung dieser Biowaffe gesteckt haben…

Im Juni 2023 hatte das International Journal of Molecular Sciences einen Artikel veröffentlicht…

In diesem Artikel geht es, um „mRNA-Impfstoffe oder Gentherapie, Sicherheits- und Regulierungsfragen“. Man gibt darin zu, dass das Unternehmen Moderna, tatsächlich im Jahr 2000 als Programm für die National Science Foundation unter dem Namen „Darwinian Chemical Systems“ gegründet wurde. Lassen wir das kurz sacken, denn ich weiß, dass das, was ich gerade gesagt habe, über die Köpfe vieler Leute hinweggehen dürfte.

Alex Jones: Die sagen: „Wir führen die künstliche Selektion ein!“

Sie führen ihre neue Evolution ein – sie sind Sozialdarwinisten!

Dr. David Martin: Genau richtig. Sie hatten tatsächlich ein zehnjähriges Programm namens „Darwinian Chemical Systems“. Schlagen Sie es nach. Es ist der Vorläufer des Unternehmens Moderna. Das erste Patent von Moderna wurde für ein Programm angemeldet, das erfolgreich beschrieb, wie mRNA in die Gensequenz des Menschen geschrieben werden kann. Und siehe da, in diesem Artikel müssen Sie nur bis zur zweiten Seite scrollen, um es herauszufinden – ich werde es Ihnen vorlesen:

„Die Anti-Covid-19-mRNA-Impfstoffe sind die ersten mRNA-Impfstoffe, die auf den Markt gebracht wurden.“ Machen Sie sich bereit:

Das sind keine Impfstoffe. Das sind Gentherapien!

Und sie sagen weiter, dass sie als Gentherapie klassifiziert werden sollten. Das sagen sie. Das sagte nicht Dave Martin! Ich sage das schon seit Jahren. Ich habe es Peter McCullough gesagt, ich habe es Bobby Kennedy gesagt, ich habe es all diesen Leuten gesagt: „Lasst euch nicht von der Bezeichnung täuschen! Es ist kein „Impfstoff“, es ist eine Biowaffe und eine Gentherapie!“ Und siehe da, worüber wird in diesem Artikel gesprochen? Darüber, dass es nun über die Muttermilch übertragen würde. Es schreibt sich selbst in das menschliche Genom ein und man verändert darüber das Genom.

Alex, man sieht zu, wie 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu genetisch veränderten Organismen werden. Und man möchte nicht daran denken, dass dies irgendwie gerechtfertigt wäre, weil wir es fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet haben. Dies war ein Programm für biologische Waffen. Es wurde der allgemeinen Bevölkerung verabreicht. Und jetzt haben wir dreieinhalb oder vier Milliarden genetisch veränderte Organismen, die tatsächlich einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Und das wurde mit Vorsatz getan.

Alex Jones: Und beachten Sie, dass sie in den letzten sechs Jahren, kurz davor und dann währenddessen, begonnen haben, die Definition zu ändern:

Weg von der klassischen Definition eines Impfstoffs zu dem, was inzwischen daraus geworden ist, nämlich einfach etwas, das man in eine Körper spritzt!

Ich meine, das ist ein Hack an der Menschheit. Es ist eine feindselige globalistische Übernahme des menschlichen Genoms durch Konzerne, die uns buchstäblich vergewaltigen, ihr Eigentumsrecht an uns erklären und dann das gesamte medizinische System korrumpieren, weil sie wissen, dass der größte Teil des medizinischen Systems, sobald sie die Wahrheit herausfänden, sich ihnen anschließen würde!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das ganze Interview mit Dr. Martin durch Alex Jones im englischen Original: HIER

***

Weitere Artikel zum Thema passend:



Dr. David E. Martin: „Das transatlantische CoV-Experiment begann schon vor 60 Jahren!“

Bestechung und Betrug gehören zu gängigen Praktiken von Big Pharma

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<