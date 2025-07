West-Woke-ismus entsetzt über nationale „Ost“Resilienz: 1/2 Million auf Zagreber Konzert (Video)

Der linke westliche Woke-Mainstream ist entsetzt: „Zagreb vor Großkonzert von rechtsextremem Thompson“. Was war so skandalös?

Nicht eine Transgender-Pride-Parade zu Ehren des Christopher Streets Days voller zugedröhnter und großteils (halb)nackter hässlicher alter Frauen und Männer schlug sich aus dekadenter Langeweile, durch die Straßen trotte(l)nd die Zeit um die Ohren. Sondern: Eine halbe Million, zudem jugendlicher Musikfans kauften Karten – „mehr als der Hälfte der Bevölkerung der kroatischen Hauptstadt“ – so der links-woke Propagandasender ORF fassunsglos… Und dann auch noch das: Laut Ticketplattform Entrio war „ein Drittel der erwarteten Zuschauer unter 28 Jahre alt“ – also die politische Zukunft Kroatiens!

🇭🇷 BREAKING: An estimated 500 000 Croats are attending a concert of the nationalist hard rock musician Thompson (named after the gun he used in the Croatian War of Independence). Only 3.6 million live in Croatia. 1 in 7 Croats are at the concert pic.twitter.com/3npERjCBVt — Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2025

Das von den linken westlichen Woke-Medien herbeigeschriebene Chaos…:

„Die Polizei empfahl Urlaubsgästen, die Stadt zu meiden (und) kündigte ein Feldlazarett mit 200 Betten an. Ein Dutzend Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt.“ (ORF)

…blieb freilich aus. Handelte es sich ja nicht um einen deutschen Antifa-Aufmarsch a la „Welcome to hell!“ oder eine Fuck-Parade von großteils sex-unfähigen Alters-Frust-Singels die zu Auf-geilen ab-tanzen.

„Ost-europäische Resilienz und Selbstbestimmung“

Was der links-woke Westen nicht verstehen will. Die Völker des ehemaligen „Ostens“ haben die Schnauze voll von diesem arroganten Gehabe der alt gewordenen Linken wie die „Omas gegen Rechts“ oder a-sozialer Wohlstaatsempfänger. Und das Framing der Westmedien…:

„Konzertverbot wegen Ustascha-Verherrlichung“ (ORF)

…ist in Wirklichkeit: eine westliche historische Vereinfachung voller ost-rassistischer Vorurteile:

Wäre doch…

…„Thompson eine Folk-Rock-Ikone in Kroatien … wegen seiner offenen Unterstützung für das mit Hitler-Deutschland verbündete Ustascha-Regime in mehreren europäischen Ländern mit einem Konzertverbot belegt.“ (ORF)

Vorgeworfen wird dem kroatischen Nationalsänger das übliche Nazi-Warn-Geheule: Dass etwa…

…„bei seinen Auftritten häufig Symbole des Ustascha-Regimes“, oder: dass „manchmal (sogar) Fans oder Thompson (selbst) mit ausgestrecktem Arm faschistische Grüße“ gezeigt werden.“ (Spiegel)

Auch der „Spiegel“ kann es kaum fassen: Wie sich da der ehemalige „Ost-Block“ der weslich-woken Gesinnungsdiktatur durch eigenständiges historisches Denken widersetzt:

„In Zagreb hat nun Marko Perković ein gigantisches Konzert gespielt.“

Unfassbar: Würde sich doch zeigen…

…„wie tief Thompson (Bandname) in die kroatische Kultur und darüber hinaus reicht.“

Geradezu eine Majestätsbeleidigung ins ferne Brüssel: Dass nämlich die Menschen aus dem „Osten“ selbständig ihre eigene Geschichte bewerten – ohne die im Westen vorgegebenen Schuld-Muster und Selbstkasteiungen.

Der „Spiegel“ zitiert Medien, wonach…

„Perković und der Erfolg seiner Band auch 30 Jahre nach Ende des Jugoslawienkriegs für einen vorherrschenden Nationalismus in Kroatien steht.“

🚨JUST IN: Over 504,000 Croatian patriots gathered today at the Zagreb Hippodrome to attend a concert by Croatian singer Marko Perković Thompson. 🇭🇷 Marko Perković Thompson is known for singing patriotic songs. He is also a participant in the Homeland War. This is the biggest… pic.twitter.com/18afCfDN1m — Jan 🇭🇷🎖️ (@Jan184667) July 5, 2025

West-europäische, ost-rassistische, neo-kolonisatorische Arroganz

Das links-woke Journal ist außer sich: Dass auf den Konzerten angeblich Ustascha-Symbole gezeigt worden wäre: Wodurch „Kroatien im Zweiten Weltkrieg zum Satellitenstaat des Deutschen Reichs gemacht wurde.“

Uns von UME liegt es freilich fern, das Ustascha-Regime schön zu reden. Allerdings: Die Kroaten haben dieses westliche selbstherrlich-arrogante und moralische Besserwissertum satt: Dass man sich Deutschland mit seinen links-woken Antifa-Auswüchsen zum moralischen Maßstab muss: Zitiert wird dann der regionale Fernsehsender N1: Wonach…

…„sich Deutschland klar von allem distanziert, was mit den Nazis zu tun hat, um die Rückkehr in eine dunkle Vergangenheit zu verhindern. Kroatien ist davon im Jahr 2025 noch weit entfernt.“ (Spiegel zitiert N1)

Und auf einmal muss dann sogar der serbische Präsident Aleksandar Vučić, Feindbild Nr 1 in Brüssel, „ein Rechtspopulist“ moralisch Pate stehen: Indem er „das Konzert als Ausdruck von Naziwerten kritisierte“ (Spiegel). Und auch der liberale serbische Ex-Präsident Boris Tadić „ sprach von einer Schande für Kroatien und die Europäische Union. Das Konzert verherrliche die Ermordung von Serben.“

Alles in allem zeigt sich an der hysterischen Reaktion eines heuchlerischen westlichen Haltungs-Journalismus zweierlei: Eine einseitige und unreflektierte Schuldzuweisung explizit nur-rechter Kriegsverbrechen:

„Wie die Nazis in Deutschland verfolgte die Ustascha auf brutale Weise Minderheiten, sie töteten Tausende Serben, Juden, Roma und antifaschistische Kroaten.“ (Spiegel)

Linke Double-Measures mit kommunistischen Kriegsverbrechen

Denn die Kriegsgräuel der kommunistischen kroatischen Tito-Partisanen oder jener der serbischen Tschetniks zensuriert die westliche Linkspresse geflissentlich.

So sollen laut dem kroatische Historiker Vladimir Žerjavić die Tschetniks während des Zweiten Weltkrieges etwa 29.000 Bosniaken und 18.000 Kroaten (vorwiegend Zivilisten) ermordet haben. Laut dem Historiker Zdravko Dizdar sollen es insgesamt 50.000 Muslime und Kroaten gewesen sein.

Und nach dem Zusammenbruch des kroatischen Ustascha-Regimes kam es auf Basis eines Abkommens zwischen der in London residierenden jugoslawischen Exilregierung und dem kommunistischen Partisanenführer Josip Broz Tito ab Ende Mai 1945 einige Wochen lang zu „spontanen Abrechnungen“ und „wilden“ Säuberungen. Dabei wurden Ustascha-Soldaten, slowenische, montenegrinische, serbische Tschetniks und deutsche Verbände massenexekutiert oder starben auf „Todesmärschen“. Žerjavić (1912–2001) beziffert die Nachkriegsverbrechen auf 45.000 Kroaten, 4.000 Muslime, 8.000 bis 10.000 Slowenen und 2.000 montenegrinische und serbische Tschetniks beziffert.

Ganz zu schweigen davon, dass Bandera-Nazis, die in der ukrainischen Armee kämpfen, im Westen niemanden stören…

Traditionelle Werte: Familie, Nation, Gott

Was den im Zusammenbruch befindlichen „Werte“-Westen besonders alarmiert:

„Ich habe eine Botschaft für Europa: Kehrt zurück zu euren Wurzeln!“ (Zitat von Thompson)

Denn in seinen Liedern besingt dieser laut eigenen Angaben einfach die Liebe zu Gott, der Familie, dem Land und den Menschen.

Was bei seinen jugendliche Fans gut rüberkommt:

„Es wird gut, sehr lustig, mit vielen Leuten und ein unvergessliches Erlebnis.“

wie sagte Josip Gelenger, einer der Teilnehmer des Konzerts, meinte. Oder:

„Thompson ist ein Patriot. Er beleidigt niemanden, er liebt jeden.“ (Ivica aus dem Osten Kroatiens) (Vadhajtasok)

🇭🇷 500 000 Croats have paid for a ticket to attend tonight’s concert in Zagreb by nationalist hard rock musician Thompson.

Only 3.8 million live in Croatia. 1 in 7 Croats are at the concert tonight during which a major Christian drone show is also taking place in the skies above pic.twitter.com/u0zRqrjwt1

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2025

„Jeder Versuch eine Schule, eine Weltanschauung gewaltsam zu züchten, führt zum Gegenteil.“ (Oswald Spengler)

Diese Geschichtsauffassung des deutschen Historikers Oswald Spengler („Der Untergang des Abendlandes“) lässt nun die links-arroganten Moral-Politiker schaudernd in die Zukunft blicken: So etwa kroatische Ex-Ministerpräsidentin Jadranka Kosor, welche wütend auf „X“ schrieb:

„Es ist eine Schande, wie die Fans im Zentrum von Zagreb bereits Lieder aus der Zeit des kriminellen Staates singen.„

Am besten lässt sich der heraufdräuende rechte Backslash aus dem Osten durch das Weltuntergangs-Geheuel der Woke-Systemmedien demonstrieren:

„Zunehmende Polarisierung führt in Polen dazu, dass immer mehr Jugendliche populistische und rechtsextreme Meinungen vertreten.“ (ZDF)

Oder:

„Polen gilt als europäische Erfolgsstory, bloß die jungen Menschen in dem Land sehen das anders. Sie sind unzufrieden und bewegen sich politisch nach rechts, so wie zuletzt bei den Präsidentenwahlen. Woher kommt der Frust der polnischen Jugend, und was will sie an ihrem Land ändern?“ (Profil)

