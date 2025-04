Einzig FPÖ gegen Ungarn-Verleumdung im Ösi-Parlament gegen das „Anti-LGBTQ-Gesetz“ (Video)

Anti-Orban-Protestierer in Budapest

Ein österreichisches Systemmedium framt weiter für die LGBTQ-affinen Regierungsparteien und gegen die FPÖ-Abgeordnete und Rechtsanwältin Susanne Fürst: „Wirbel um Fürst – Hitzige Pride-Debatte im Nationalrat: Alle gegen FPÖ“ (oe24) Das Boulevard-Blatt – wohl in der Hoffnung auf weitere Annoncen-Aufträge durch die österreichischen Machthaber – reklamiert …

… “emotionale Diskussionen … zu einem Antrag gegen das Verbot der Pride-Parade in Budapest“.

Dabei ging es nur um Fakten und die Trennung von Fake-News: Indem sich Fürst…

… “über eine unzulässige Einmischung in eine innerstaatliche Angelegenheit (gegen Ungarn) empörte“.

In Wirklichkeit hat nämlich die streitbare und couragierte Anwältin…

…“den anderen Parteien, speziell der ÖVP, vorgehalten, sich gegen den Schutz von Kindern zu stellen“ (oe24)

ÖVP als Gender- und Willkommens-Agentin verrät Ungarns konservative Werte

Nämlich in „moralisierender Weise, ein Problem heraufzubeschwören, das nicht existiere.“ (Fürs) Denn freilich können auch in Ungarn queere Personen und Homosexuelle frei leben, ohne dabei die überwiegende Mehrheit nicht zu belästigen.

Es geht einzig und alleine bei dem ungarischen Gesetz gegen die unerträglichen, und auch ästhetisch abschreckenden LGBTQ-Aufzüge: Nämlich um das Verbot der Zurschaustellung abweichenden sexuellen Verhaltens und von sexualisierten Szenarien in der Öffentlichkeit, die geeignet sein könnten, Kinder zu verstören. Insofern hat also Fürst recht: Indem sie bezweifelt, dass solche abartigen Pride-Paraden zu den europäischen Grundwerten gehören.

Der öffentliche Raum ist kein Dark-Room in einem Schwulen-Club. Die gibt es freilich auch in Ungarn – versteckt. Kein Mensch interessiert sich dafür.

Und Frau Fürst spricht ein weiteres Tabu der gesellschaftlichen Umgestaltung seit der Flüchtlings-Agenda von 2015 an: Gehe doch die größte Gefahr für Homosexuelle oder Queere von genau diesen als Willkommens-Islamisten aus, deren Einfluss in Europa und auch in Österreich leider immer größer werde.

Dass die beiden linken Regierungsparteien, SPÖ und Neos, das tolerieren oder bezwecken, verwundert zwar nicht. Dass die einst konservative ÖVP, als willfähriger Ausführgehilfe der familien-zerstörenden EU-Gender-Agenda dabei mitspielt, verwundert zwar auch nicht mehr, muss aber immer wieder hervorgehoben werden. Dass die ÖVP solcherart ihren politischen Selbstmord auf Raten rasant beschleunigt, stört diese offenbar nicht: Zur Wienwahl dieses Wochenende werden ihr 11% vorhergesagt (FPÖ 23%, SPÖ 37%, Grüne 13%, Neos 9 %) Und auch auf Bundesebene zeigt sich:

Es gäbe zwar eine rechte Mehrheit, welche aber von der ÖVP als Regierungsmitglied in einer links-liberalen Regierung verraten wird: ÖVP 21% – FPÖ 34 % (im Gegensatz zu SPÖ 20 %, NEOS 10 %, Grüne 9%) (oe24) Und: Die ÖVP stimmte im Parlament für einen Grünen-Antrag!

Noch deutlicher fällt die fiktive Kanzlerwahl aus: 28 % für FPÖ-Kickl, nur 13% für ÖVP-Chef Stocker (13 %). und 11% für SPÖ-Vorsitzenden Babler (11 %), Neos-Beate Meinl-Reisinger nur 9 %. (exxpress)

Österreichs Blockparteien als Ausgrenzer wirklicher Opposition

Oe24 hysterisiert weiter mit dem üblichen Ausgrenzungs-Jargon mittels des verlogenen und selbstgerechten „Brandmauer“-Narrativs:

„Die anderen Fraktionen zeigten sich geschlossen …entsetzt.“ (oe24)

Die liberale Ungarnhasserin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reklamierte die üblichen Floskeln von der Einhaltung europäischer Grundwerte. Und dankte allen Blockparteien für den „Beschluss, der gegen die FPÖ gefällt wurde“.

Willkommens-Beschwichtungs-Gesetz

Welches der österreichische Nationalrat ein weiteres Mal zur Verdummung des Volkes beschloss: Der Familiennachzug bei Asylberechtigten solle temporär (!) gestoppt werden: Formal können nämlich direkte Angehörige weiterhin einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Soll doch der weitere Verlauf des Verfahrens im Regelfall gehemmt werden. – In Wirklichkeit: also gar nicht.

Orban-Regierung beschließt Verfassungsänderung: Hetero-Familie, Nation, Bargeld, Mann und Frau

Wie sehr die ÖVP traditionelle Werte wie Familie, nationale Identität verraten hat, zeigt sich im Vergleich zur mutigen Verfassungsänderung des ungarischen Grundgesetzes, durch das ungarische Parlament unter Führung der ungarischen Orban-Regierung (14. April):

„Die Familie als Grundlage für das Überleben der Nation“

Und zwar durch die Einführung neuer Verfassungsnormen zu Ehe, Geschlecht, Elternschaft und Kindeswohl. Nur die linke Soros-Opposition protestierte dagegen:

„Eine Person ist entweder männlich oder weiblich.

Alle Kinder haben das Recht auf Schutz und Fürsorge, die für ihre angemessene körperliche, geistige und sittliche Entwicklung erforderlich sind. Dieses Recht hat Vorrang vor allen anderen Grundrechten mit Ausnahme des Rechts auf Leben.

Außerdem: Die Verwendung von Bargeld wird durch die Verfassung geschützt: Weil dessen Verwendung physisch unabhängig von digitalen Systemen, Banken und anderen Dritten macht und technisch anfällig sind.

Die ungarische Staatsbürgerschaft eines Mehrfachstaats-angehörigen kann ausgesetzt werden, wenn eine solcher eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder die nationale Sicherheit in Ungarn darstellt. Jeder, dem die Staatsbürgerschaft entzogen wird, kann aus Ungarn ausgewiesen werden.

Der Konsum, Vertrieb und die Werbung für Drogen in Ungarn sind verboten.“

Gegen globalistischen Druck zur Zerstörung der Keimzellen der Gesellschaft

Ungarn nimmt also eine Vorreiterrolle ein gegen ultraliberale Trends in den westlichen Gender-Transformations-Gesellschaften: Mit einer Neudefinition der Rolle traditioneller Institutionen wie Familie, nationale Identität sowie der Verschiebung des Gleichgewichts zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Rechten – wie es heißt.

Begleitet werden allerdings diese Veränderungen von politischem und ideologischem Druck (durch EU- und globalistische Institutionen), mit dem Zweck einer Schwächung der nationalstaatlichen Souveränität.

Weswegen Ungarn bestrebt ist, die Fehler anderer Länder zu vermeiden und weiterhin eine sichere, berechenbare und gut funktionierende Gesellschaft zu erhalten – so die Begründung der Verfassungsänderung.

Durch die Anerkennung der biologische Geschlechts-Veranlagung ist, entweder männlich oder weiblich. sei es also die Pflicht des Staates, den rechtlichen Schutz dieser natürlichen Ordnung zu gewährleisten und Bestrebungen zu verhindern, die suggerieren, dass es möglich ist, das Geburtsgeschlecht zu ändern.

Erst auf Basis dessen werde eine gesunde Entwicklung der Gesellschaft und die Aufrechterhaltung grundlegender Gemeinschaftsnormen gewährleistet – wie es im ungarischen Amtsblatt heißt.

Insofern also basiere die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft auf der natürlichen Beziehung zwischen Mann und Frau, aus der die neue Generation hervorgeht. Und zwar um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder zu gewährleisten, in dem diese zukünftigen Generationen in einem klaren und berechenbaren rechtlichen und moralischen Umfeld aufwachsen.

Und Ungarn schützt die Institution der heterosexuellen Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, die auf freiwilliger Zustimmung beruht, und die Familie als Grundlage für das Überleben der Nation. Die familiäre Beziehung basiert auf der Ehe und der Eltern-Kind-Beziehung. Ein Mensch ist ein Mann oder eine Frau. Die Mutter ist eine Frau, der Vater ein Mann.

