Lügen-ORF zensiert Anti-EU- und präferiert LGBTQ-Demo (Video)

Trangender-Soödidaritätes-Demo in Budapest

Hätte der linke österreichische Zensur-ORF wieder einmal mehr nur – wie üblich – ein rechte Großdemo zur Unterstützung der ungarischen Orban-Regierung, gegen die ungarische Soros-Verräter-EU-Abgeordnete Kollar Kinga „nur“ verschwiegen… Und nicht stattdessen eine linke LGBTQ-Demo ewig durchgeknallter (Freizeit-Wohlstands- Verwahrloster und lebens-gelangweilter) Möchte-gerne präferiert…

…hätte ich gerade ein Frühstück genießen können, ohne gleich wieder mit Bloggen beginnen zu müssen:

So aber schreibe ich genüsslich neben meinem Frühstücks-Kaffe, orchestriert von balzend-singenden heterosexuellen Vögeln, sich um die Gunst paarungswilliger Weibchen bemühend (überwiegend zum alleinigen Zweck der Fortpflanzung), diesen politisch unterlegten Schmähartikel über die (großteils allein schon ästhetisch, für mich alten weißen, weisen Mann, jenseits erotischer Wahrnehmungsgrenze aufgezogenen) LGBTQs…

Lebensfeindliche LGBTQ-Demo

Nicht fehlen darf dabei die Opferrolle, an der naturgemäß jede Kleinst-Minderheit leidet, um deren eigene Einsamkeit dann auf den Opfer- und Verfolgungsmythos zu projizieren:

„Viele Demonstranten und Demonstrantinnen trugen dabei aus Protest graue Kleidung – ein bewusst gewählter Kontrast zur farbenfrohen Kleidung, die bei der Pride-Parade üblich ist.“ (ORF)

Die literarische Kompetenz der ungebildeten Zivilversager war unterdurchschnittlich: Auf den in Grau statt des…

..„bunten Regenbogen als Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung Fahnen … stand der ironische Ausdruck „Gray Pride“ anstelle von „Gay Pride“, also „grau“ statt „schwul“. (ORF)

Besonders stört nämlich die manischen Sex-Hysteriker, dass in Ungarn nun ein Gay-Pride-Demo-Verbot gilt: Wonach „das Bewerben und Darstellen“ von Homosexualität und Geschlechtsänderung vor Minderjährigen verboten ist.

Nicht wahrhaben wollen die Gay—Hysteriker außerdem, dass innerhalb der Evolutionsgeschichte vom Affen hinüber zum Homo (in der Bedeutung als Gattungsmerkmal) sapiens ein wesentlicher ästhetisch-erotischer Fortschritt hin zu erotischer Verschwiegenheit gemacht wurde: Nur Primaten vögeln und kopulieren, teils wild durcheinander in Gruppen-sex-manier, in aller Öffentlichkeit.

ORF verschweigt rechte Großdemo gegen EU-Verräter

Das freut mich: War es doch Inspiration für ein kleines satirisches Hin-Jogging: War doch…

…“die Demonstration gegen die Theiß-Partei ein hervorragender Erfolg“ (vadhajtasok)

Indem der Budapester „Millenáris“-Platz gut gefüllt war – durch sinnerfüllte Menschen jeden Alters, die nicht wieder eine totalitäre linke Minderheits-Diktatur unter der Soros-Agenda wollen – auch viele Familien mit Kindern, deren Eltern und Großeltern. Die nie auf die Idee kämen, versingelt-gefrustet eine Omas-gegen-Rechts-NGO zu gründen.

Die Pro-Regierungs- und Anti-Hass-Demonstration wurde vor EU-Vertretung abgehalten. Unter dem Motto:

„Die Heimat ist nicht käuflich. Verräter: Genug ist genug!„.

Organisiert durch die nationale NGO „Forum der zivilen Einheit“ (CÖF) hatte an der Groß-Kundgebung auch die EU-kritische „Nationale Widerstandsbewegung“ (NEM), sowie Minister Gergely Gulyás und Kanzleileiter von Premierminister Orban.

Der erste Redner Bence Apáti ging auf den Skandal der ungarischen EU-Soros-Abgeordneten Kollar Kinga, als „niederträchtigste Verräterin“ ein: Sie…

…“ist voller Freude, weil sie die Renovierung von 50 Krankenhäusern sabotiert hat. Und dann besuchte der Führer der Theiß-Partei (Peter Magyar) als hochmütiger Bezirkskommandant diese Krankenhäuser.“

– so Apáti, Publizist und Influencer, der „NEM“.

Er verwies auf die dunklen, globalistisch-nihilistischen Kräfte des Tiefen EU-Staates:

„Das ist es, was sie als Befehl von Manfred Weber (Soros-EU-Parlamentsabgeordneter) erhalten haben. Sie verkaufe die Heimat für die Macht. Sie werden ungarische Soldaten in die Ukraine schicken, und sie werden die Ukraine in die EU bringen.“

Und Apáti warnte die Verräter: Dass die Ungarn umso härter zurückschlagen, je mehr Druck gegen sie gemacht wird: Die Verräter wollen,…

…“dass wir uns in den Krieg einmischen und den Regenbogen hereinlassen. Deshalb kann man in Brüssel oder anderswo zum Ballettspringen gehen.“

An den klein-gewachsenen Ex-Orban-Günstling, mutmaßlicher Ehe-Frauenschläger, Sexist und angeklagt wegen Diebstahl. Peter Magyar:

„Wenn du glaubst, du bist damit durchgekommen, habe ich eine schlechte Nachricht für dich: Die „Nationale Widerstandsbewegung“ wird diesen Verrat nicht durchgehen lassen und dich bald wiedersehen.“

– so Apáti.

Laut Tamás Menczer, Kommunikationsdirektor des Fidesz-KDNP, gehe es hier um einen Kulturkampf: Derjeniger…,

…„die Ungarn und das ungarische Volk lieben… Und diejenigen, die gegen (uns Ungarn) vorgehen.“

„Die ’Tiszas‘ (ungarische Soros-EU-Verräter-Oppositionspartei im EU-Parlament) haben Ungarn verraten und sind sogar stolz darauf. Sie haben sich mit Brüssel verbündet, um ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen.“

Denn die Lage ist ganz einfach:

„Wir müssen Ungarn gegen Verräter verteidigen.“

Die einzig gemäße Antwort an den klein-gewachsenen, notorisch psychopatischen Narzisten Peter Magyar, der es nie verkraftet hat, dass nicht er, sondern seine schöne und kluge Ex-Ehefrau, Judit Varga, die Ex-Justizministerin Ungarns war:

„Es ist vorbei, Kleiner!“

Und der ungarische Publizist Zsolt Bayer darauf, dass…

…„Péter Brüssel (Peter Magyar), für fast fünf Millionen Forint (ca 12.500.-) pro Monat ein Agent in Brüssel ist.“

Und Bayer erklärte dann, wer die Nazis seien:

„Die ’Tiszas‘ seien „umgekehrte Nazis„.

Abschließende Worte durch den ungarischen Gergely Gulyás:

„Die Brüsseler EU-Abgeordneten, die jeweils sieben Millionen Forint (17.500.-EUR) verdienen, arbeiten in Brüssel daran, die Ungarn ärmer zu machen.“

Und weiter: Peter Magyar hat zum alleinigen…

…“Zwecke der Macht sogar die Mutter seiner drei Kinder verraten… Jetzt ist offensichtlich geworden, dass das Vaterland nicht in der Opposition sein kann, aber Verräter können es.“

Verräter im Dienste des Tiefen EU-Staates

Insofern also unterstütze Brüssel EU-Abgeordnete, die ihr Land verraten. Weil es eine Marionettenregierung an der Spitze Ungarns ernennen wolle, anstatt einer Anti-Migrations-, Anti-Gender- und Anti-Kriegs-Regierung.

Die rechte Großkundgebung endete für die linken Gender-Kultur-Totentänzer mit einem Sakrileg: dem Singen der ungarischen Nationalhymne. (vadhajtasok)

„Manchmal muss ich mich schämen, weil ich Ungar bin. Mein Name ist Kinga Kollár, aber ich lebe derzeit in Luxemburg. Ich arbeite für die Europäische Kommission„

***

__________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

________________________________________________________________________________________________