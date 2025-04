Ende der Globalisierung? „Erster Handels-Weltkrieg“ und Börsenbürgerkrieg an der Wall Street

Bild: shutterstock

Obwohl die von Präsident Donald Trump eingeführten Zölle keineswegs überraschend sind (er fordert sie seit 1985), ist es schwierig, ihre Auswirkungen abzuschätzen.

Von ALFREDO JALIFE-RAHME | Manche halten sie für das „Ende der Globalisierung“ im Sinne der amerikanischen Globalisierung und nicht das Ende der globalen Zirkulation der Reichtümer; für das Voltaire-Netzwerk ist es eher der „Erste Handels-Weltkrieg“, in dem Sinn, dass diese Zölle alle verhandelbar sind und keinen militärischen Konflikt eröffnen sollten; Andere denken, dass mit dieser Zollpolitik die USA einen „Börsenbürgerkrieg an der Wall Street“ entfesseln, weil sie die divergierenden Interessen der Supermilliardäre offenbaren. Weit davon entfernt, sich gegenseitig zu widersprechen, sind diese drei Interpretationen wahrscheinlich komplementär.

Inmitten des von Trump 2.0 ausgelösten Wirbelsturms im „Ersten Handels-Weltkrieg“ (laut Voltaire Network [1]) – der das Ende der schädlichen neoliberalen Globalisierung einläutet – droht die gleichzeitige Neuordnung eines geostrategischen G-2 zwischen den USA und Russland (siehe „Die Geopolitik hinter Trumps Zöllen und das offizielle Ende der Globalisierung“). Alfredo Jalife, Substack, 4 de abril de 2025.).

Einen Lichtblick am Ende des Börsentunnels gab es mit keinem Geringeren als Kirill Dmitriev – einem prominenten Wirtschaftsberater des Kremls und Freund einer Tochter von „Zar“ Wladimir Putin -, der genau am „Tag der Befreiung“ von Trump in Washington eintraf, um zwei Tage lang dort zu verhandeln, und der die Vorteile der wirtschaftlichen Souveränität auf sehr energische Weise pries: „Die Zollstrategie von Präsident Trump spiegelt wider eine sehr wichtige Verschiebung hin zu wirtschaftlicher Souveränität und dem nationalen Interesse…. Durch die Priorisierung der heimischen Industrie und die Korrektur struktureller Handelsungleichgewichte schaffen die Vereinigten Staaten einen Präzedenzfall für autarkes Wachstum und nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen [2] .“

Dmitriev, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt bei der Annäherung zwischen Putin und Trump, lobte den Fortschritt der Friedensverhandlungen, als „es der Trump-Regierung gelang, den Dritten Weltkrieg zu verhindern“ [3], und sprach schließlich ein doppeltes Lob aus : „Putin ist ein historischer Führer… Trump ist ein historischer Führer… Beide können zusammenarbeiten, um die Geschichte voranzutreiben.“

Es wird an der Zeit sein, die Adoption der wirtschaftlichen Souveränität zu analysieren – ganz zu schweigen von der damit einhergehenden Aufteilung der Weltkarte und ihrer regionalen Kondominien -, auf die sich Trump und Putin zubewegen, zu der ein kluger Essay des Briten Alastair Crook beiträgt, der feststellt, dass wir Zeugen der Wiederauferstehung der erfolgreichen Wirtschaftspolitik des Premierministers von Nikolaus II. sind, des Russen Serge de Witte und des Deutschen Friedrich List [4].

Die größte Schwierigkeit von Trump 2.0 ist seine Innenpolitik, wo die vier aschkenasischen Reiter – BlackRock, Rothschild, George Soros und Bloomberg, sowie das Weltwirtschaftsforum in Davos, dessen ewiger Präsident Klaus Schwab seinen Rücktritt und eine Personalreduzierung angekündigt hat – eine heftige Gegenoffensive durch die globalistische Achse der Europäischen Union/Großbritannien/Kanada gestartet haben.

Wie viel werden die vier Reiter der Apokalypse an der Börse verloren haben, während BlackRock, unter anderen Erfreulichkeiten, die Hälfte der Aktien der Wall Street besitzt? Hier wird es am anschaulichsten sein, die glücklichen Gesichter von Trumps neuen milliardenschweren Verbündeten zu betrachten, die sehr wahrscheinlich ein Vermögen machen werden, indem sie Aktien zu einem niedrigen Preis kaufen. Der Weltkrieg ist auch börsen- und propagandistisch, als Elon Musk, Trumps großer Verbündeter, vom krachenden Absturz von Tesla getroffen wurde – wozu der Erfolg des chinesischen Elektrofahrzeugs BYD maßgeblich beitrug.

In der Nacht des ersten Tages des weltweiten Börsenkrachs – insbesondere an der Wall Street – wurde mit der fulminanten Entlassung von General Timothy Haugh, dem Generaldirektor der National Security Agency – verantwortlich für das Cyber-Kommando [5] – ein wahres Gemetzel inszeniert! Das ist keine leichte Aufgabe, denn der General war auch für die Cyberspionage zuständig.

Inmitten der (des)informativen Nebelschwaden sollen sechs hochrangige Beamte des Nationalen Sicherheitsrates „fenstergestürzt“ worden sein, darunter die stellvertretende Direktorin Wendy Noble. Sehr seltsame Ereignisse ereigneten sich in der Nähe des Weißen Hauses, die aufgrund einiger Entdeckungen, die aus Sicht der nationalen Sicherheit nicht veröffentlicht werden können, von Elon Musk, dessen Kopf die Globalisten wollen [6], kaum gemeldet wurden.

Jewish-Insider, das mit den „Vier Reitern der Apokalypse“ in Verbindung gebracht wird, beklagt „den Kampf zwischen den einst dominierenden Falken und der wachsenden Fraktion der Isolationisten … eines der größten Szenarien hinter den Kulissen der Schlachten der zweiten Trump-Regierung [7].“

Es gibt noch viele überraschende Ereignisse zu sehen: mehr innerhalb als außerhalb der Vereinigten Staaten.

Alfredo Jalife-Rahme ist PProfessor für Politik- und Sozialwissenschaften an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM). Ehrendoktorwürde der Päpstlichen Universität San Francisco Xavier de Chuquisaca. Er veröffentlicht Kolumnen zur internationalen Politik in der Tageszeitung La Jornada. Zuletzt erschienenes Buch: La invisible cárcel cibernética: Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter (GAFAT) (Orfila, 2019).

Dieser Beitrag erschien in deutscher Sprache auf voltairenet.org

Übersetzung: Horst Frohlich

Quelle: La Jornada (Mexiko) – Die größte spanischsprachige Tageszeitung der Welt.

