Bild: Ilkay Karakurt

Eine Recherche der New York Times (NYT) vom 30. März hatte brisante Details zur US-Militärbasis im deutschen Wiesbaden ans Licht befördert.

Besagter US-Stützpunkt spielt eine ganz zentrale Rolle im Ukraine-Konflikt, wesentlich weitreichender als der deutschen Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde.

Deutschlands Rolle im Kriegsgeschehen

Diese schonungslose Enthüllung wirft nun schwerwiegende Fragen über Deutschlands Rolle im Kriegsgeschehen auf, wie auch uncutnews.ch zu berichten wusste.

Recherchen der New York Times zu Folge dient die US-Basis in Wiesbaden als Hauptquartier für die sogenannte „Task Force Dragon“, einer geheimen US-Einheit, die ukrainische Streitkräfte mit präzisen Zielkoordinaten für Angriffe auf russische Truppen versorgt.

Jeden Morgen, laut Bericht, koordinieren US- und ukrainische Offiziere gemeinsam, welche russischen Einheiten, Fahrzeuge oder Infrastrukturen ins Visier genommen werden.

Die Zielerfassung basiert auf Satellitenbildern, abgefangener Kommunikation, wie auch Funksignalen. Die so ermittelten Daten werden von der „Einheit Drache“ („Task Force Dragon“) an die Ukraine weitergeleitet. Dies alles geschieht also täglich von deutschem Territorium aus.

HIMARS-Angriffe gänzlich unter US-Kontrolle

Bereits im Frühling 2022 hatte Washington der Ukraine HIMARS-Raketenwerfer mit einer Reichweite von 80 km geliefert. Jeder dieser Angriffe wurde laut New York Times von den USA überwacht und auch koordiniert. Die tödliche Wirkung dieser Angriffe sei daher signifikant gewesen, insbesondere für russische Soldaten.

Was zunächst als ausgeschlossen galt, wurde jedoch schrittweise zur Realität. Anfangs waren US-Soldaten auf ukrainischem Boden freilich strikt verboten. Doch bald schon wurden rund ein Dutzend Soldaten von Wiesbaden aus nach Kiew entsandt, offiziell natürlich als „Experten“ getarnt. Später wuchs die Zahl auf rund drei Dutzend rapide an. Die NYT bezeichnet dies als systematisches Verschieben der „roten Linien“ durch die Biden-Administration.

Russlandmittels CIA Unterstützung angegriffen

Als besonders brisant ist allerdings anzusehen, dass auch Angriffe auf Ziele tief im russischen Staatsgebiet von Wiesbaden aus unterstützt wurden. Im Frühling 2024 etwa lieferten US-Offiziere von Deutschland aus Koordinaten für Ziele auf russischem Boden, ein Tabubruch, der den Krieg fraglos deutlich eskalieren lässt.

Am 18. September 2024 soll die CIA sogar einen Drohnenangriff auf ein russisches Waffenlager in Toropets, rund 460 km hinter der Frontlinie, ausgeführt haben. Weitere Drohnenangriffe auf den Süden Russlands waren laut dem Bericht ebenfalls mit Hilfe der CIA durchgeführt worden.

Die Enthüllungen werfen nun jedoch ein scharfes Licht auf die Frage, wie stark Deutschland tatsächlich in den Ukraine-Krieg eingebunden ist und ob diese Mitwirkung überhaupt demokratisch legitimiert worden war. Dass von deutschem Boden aus Angriffe auf russische Ziele unterstützt werden, könnte laut Völkerrecht bereits zur Mitkriegsführerschaft Deutschlands geführt haben. Abermals jedoch wird die Geschichte darüber zu urteilen haben und die wird bekanntlich immer von den Siegern geschrieben.

________________________________________________________________________________________________

