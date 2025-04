Kinderhandel mit Rabatt und Leihmütter als Brutkästen zum Schnäppchenpreis

+ Elon Musk: EU geht wegen Datensammlung gegen seine Onlineplattform X vor + Putin kündigt milliardenschweres Aufrüstungsprogramm für russische Kriegsflotte an + Koalition kippt Klimageld: Jetzt droht der nächste Preisschock an der Zapfsäule + digitale Identität wird Pflicht + China: Neuer H5N1-Stamm bei Menschen ansteckender +

Elon Musk: EU geht wegen Datensammlung gegen seine Onlineplattform X vor

Die irische Datenschutzbehörde leitet eine Untersuchung gegen die Onlineplattform X ein. Der Grund: Zum Trainieren des KI-Chatbots Grok sollen personenbezogene Daten verwendet worden sein.

Die in der EU für den Onlinedienst X zuständige Datenschutzbehörde in Irland hat eine Untersuchung gegen das Unternehmen von US-Milliardär Elon Musk eingeleitet. Konkret geht es um die Verwendung personenbezogener Daten zum Trainieren seiner KI-Modelle. Untersucht wird, ob personenbezogene Daten europäischer Nutzerinnen und Nutzer aus „öffentlich zugänglichen Beiträgen“ auf X unrechtmäßig verwendet wurden, wie die irische Behörde DPC am Freitag mitteilte. X hat die Daten den Angaben zufolge vor allem zum Trainieren des Chatbots Grok genutzt.

Die einflussreiche irische Datenschutzbehörde hat in der Vergangenheit bereits Bußgelder gegen Microsoft, TikTok und Meta verhängt. Die Bußgelder gegen Meta belaufen sich auf insgesamt fast 3 Milliarden Euro

Putin kündigt milliardenschweres Aufrüstungsprogramm für russische Kriegsflotte an

Im nächsten Jahrzehnt will Russlands Präsident Wladimir Putin umgerechnet 87 Milliarden Euro für den Bau neuer Boote und Schiffe der Kriegsflotte ausgeben. Er lobte das bisherige Aufrüstungstempo der Flotte.

Die Um- und Aufrüstung der Flotte sei neuen Gefahren und Herausforderungen geschuldet, sagte der Kremlchef. Er verwies dabei auf die Entwicklung der Drohnen- und Robotertechnik, die Digitalisierung, aber auch die politische Lage in der Welt.

Koalition kippt Klimageld: Jetzt droht der nächste Preisschock an der Zapfsäule

Für Autofahrer könnte es in Zukunft richtig bitter und besonders teuer werden! Im Koalitionsvertrag von Union und SPD findet sich kein Wort mehr vom schon lange zuvor versprochenen Klimageld an die Bürger.

„Ab 2027 müssen wir davon ausgehen, dass sich der CO2-Preis im Kraftstoffpreis perspektivisch mindestens verdoppelt. Das wären dann insgesamt 35 bis 38 Cent pro Liter“. (…)

Um diese enormen Preissteigerungen beim fossilen Heizen oder beim Tanken abzufedern, war das Klimageld vorgesehen. (…) Alle Bürger sollten regelmäßig Geld zurückerhalten, finanziert aus den Einnahmen der CO2-Abgabe. Damit wäre der Anstieg an der Zapfsäule kompensiert worden. (…)

Im Koalitionsvertrag wurde das Klimageld ersatzlos gestrichen! Damit wird Autofahren immer teurer. Besonders Pendler und Menschen mit niedrigem Einkommen müssen sich in Zukunft wohl zweimal überlegen, wie sie die Spritpreise noch bezahlen sollen.“

Plötzlich fordert Spahn einen anderen Umgang mit der AfD – um Wählerstimmen zurückzugewinnen

Nach den Koalitionsverhandlungen fordert Jens Spahn plötzlich einen anderen Umgang mit der AfD. „Wir sollten die Wähler schon ernst nehmen“, sagt er jetzt. Daran knüpft er aber auch eine Aufgabe: „Vertrauen zurückgewinnen“ – er möchte die AfD wieder kleiner machen.

Vor der Bundestagswahl hatte Jens Spahn auf eine klare Abgrenzung von der AfD gesetzt. Zwar taten das auch andere Politiker der Union, Spahn fand dafür zum Teil aber die schärfsten Worte. „Das einzige Bollwerk gegen die AfD in Deutschland ist die CDU“, sagte er beispielsweise noch im Januar in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Nach den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ist Spahn von dieser Rhetorik plötzlich abgerückt und gibt sich diplomatischer.

Im Gespräch mit der Bild forderte der CDU-Politiker jetzt sogar einen anderen Umgang mit der AfD – allerdings um Wählerstimmen zurückzugewinnen. Dennoch: Man müsse „auch einfach anerkennen“, erklärt Spahn „wie viele Millionen Deutsche die AfD gewählt haben“ – denn „deswegen sitzt sie da so stark“ und „wir sollten sie schon ernst nehmen, diese Wählerinnen und Wähler.“

Die digitale Identität wird Pflicht

Die digitale Identität wird in Deutschland bald Pflicht: Jeder Bürger soll ein verpflichtendes Bürgerkonto mit allen persönlichen Daten – vom Reisepass bis zu Gesundheitsdaten – erhalten Es ist die notwendige Voraussetzung für viele Digital-Dystopien.

Seit Jahren wird auf höchster EU-Ebene erklärt: Bis 2030 soll jeder EU-Bürger seine Identität digitalisiert haben. Das bedeutet eine staatliche App, in der alle Daten – vom Reisepass über den Führerschein bis hin zu Finanz- und Gesundheitsdaten sowie dem digitalen Euro – gesammelt werden. Offiziell wird noch immer von Freiwilligkeit gesprochen. Die neue deutsche Regierung beendet diesen Mythos jedoch.

Im umfangreichen Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD heißt es an dieser Stelle eindeutig:

„Jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität.“

Kinderhandel mit Rabatt und Leihmütter als Brutkästen: Wie das Portal Queer.de Babys zum Schnäppchenpreis vermittelt

Ein Baby mit 10 Prozent Rabatt kaufen? Nichts leichter als das. Gehen Sie einfach auf das kreischige LGBTQ-Aktivistenportal Queer.de und klicken Sie auf die wunderbar in Hellblau und im Comicstil gestaltete Anzeige mit zwei bärtigen, schwulen Männern, die unter dem Slogan „Früher ein Traum, heute zu dritt“ ein glückliches Baby im Arm präsentieren.

Die Leihmutter aus Georgien oder Zypern, die man dafür ausbeuten will, hat man in der Anzeigengestaltung einfach durch einen lustigen Storch ersetzt, so als würde dieses Kind nicht etwa nach einer Überdosis von Hormonbehandlungen neun Monate im Körper einer Frau gebrütet, um es ihr nach der Geburt direkt zu entreißen und den stolzen „Papas“ zu überreichen, während das Kind ab sofort keine Mutter mehr hat und diese Mutter kein Kind mehr. Der Storch bringt es also und das zum Discountpreis mit 10 Prozent Rabatt.

Chinesische Gesundheitsbehörde behauptet: Neuer H5N1-Stamm bei Menschen ansteckender

Kommt nun die chinesische Vogelgrippe als nächste Plandemie auf uns zu? Zumindest behauptet ein geleaktes Dokument der chinesischen Gesundheitsbehörde, dass ein neuer, mutierter H5N1-Stamm in Peking und Shanghai die Runde macht. Und dieser sei mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko für Menschen verbunden.

Als ob das Coronavirus noch nicht genug gewesen wäre, geht der Virenwahn nun in eine weitere Runde. Dieses Mal geht es um die Vogelgrippe, genauer gesagt um einen mutierten H5N1-Stamm. Dieser sei deutlich ansteckender als frühere Varianten, behauptet das Nationale Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (China CDC) in einem geleakten Dokument.

+++ SATIRE +++

Fachkräfte in Wien mit neuem Erwerbsmodell

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Eine Mischung aus Kriminellen und Wahnsinnigen ist weiter und leider wieder am Werk!

Bitte unbedingt die hier entsprechenden Passagen ansehen:

