Windrad-Massaker im Meer: Industrielle Windturbinen töten Wale

+ Trump „Make showers great again“ + Forschung zu Autismus-Epidemie + Freie Journalisten verurteilen das Skandalurteil von Bamberg + Deutsche Wirtschaft weiter auf Talfahrt + ÖSTERREICH: Regierung kürzt bei Arbeitslosen +



„Make showers great again“ Trump beendet „Obama-Biden-Krieg“ gegen den Wasserdruck

Der US-Präsident hat nach eigenem Bekunden mit fehlendem Wasserdruck unter der Dusche zu kämpfen. Trump geht dagegen nun mit einer Verordnung vor.

Die Verursacher für „schwache“ und „wertlose“ Duschköpfe sind schnell gefunden: seine Vorgänger.

In seiner Flut an Exekutivanordnungen räumt US-Präsident Donald Trump auf den ersten Blick nebensächliche Themen ab. Das jüngste Beispiel: der „Obama-Biden-Krieg gegen Wasserdruck“. Dem sagte der Staatschef am Mittwoch den Kampf an. Sein Ziel: „Make America’s showers great again“ („Macht Amerikas Duschen wieder großartig“), teilte das Weiße Haus in Abwandlung von Donald Trumps Lieblingsspruch mit.

RFK Jr.: „Bis September werden wir wissen, was die Autismus-Epidemie verursacht hat.“

„Wir haben massive Bemühungen in der Forschung gestartet, an der Hunderte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt beteiligt sein werden … und wir werden in der Lage sein, alles aufzudecken.“

This is huge!

RFK Jr: “By September we will know what has caused the autism epidemic.”

“We’ve launched a massive research effort that’s gonna involve hundreds of scientists from around the world … and we’ll be able to eliminate those exposures.” pic.twitter.com/HVgSl1tLNS

— End Tribalism in Politics (@EndTribalism) April 10, 2025