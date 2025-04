„Geht so nicht weiter!“ Was HEINO dann sagt, muss jeder Politiker hören.

JULIAN REICHELT | In dieser besonderen Folge von „Achtung, Reichelt!“ trifft Julian Reichelt die Schlager-Legende Heino vor beeindruckender Bergkulisse in Österreich. Im Interview spricht der Mann, der nur mit Vornamen berühmt wurde, über seine Heimat Deutschland, über Meinungsfreiheit und die neue Bundesregierung.

Mit fast 87 Jahren analysiert Heino messerscharf, warum Schwarz-Rot-Gold, die Nationalhymne und Deutschlandfahnen für ihn keine politischen Provokationen sind. Außerdem erklärt der Sänger, was ihn an der heutigen Politik stört – und warum er auf Friedrich Merz setzt. Zusätzlich teilt er seine Gedanken über die aktuelle Migrationspolitik und gibt auch persönliche Einblicke in sein Leben nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore.

