17-jähriger Tschetschene vermietet 13-jährige Freundin für Sex

Riesige Rauchwolke im Westen Südtirols nach Waldbrand im Vinschgau

STILFS – Am Donnerstagnachmittag (10. April) ist in der Gemeinde Prad im Südtiroler Vinschgau ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer, das am Montoni oberhalb des Prader Ortsteils Agums ausbrach, hat in kürzester Zeit eine massive Rauchentwicklung verursacht und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Nach Angaben der italienischen Rundfunkanstalt Rai sind Einsatzkräfte der Feuerwehr seit 14 Uhr im Einsatz. Aufgrund der schwer zugänglichen Lage im steilen und unwegsamen Gelände gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig, sagt Feuerwehr-Abschnittsinspektor Christian Horrer zu Rai Südtirol. Mehrere Feuerwehren aus dem gesamten Vinschgau seien alarmiert worden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Unterstützt wird der Einsatz durch Löschhubschrauber.Weiterlesen auf merkur.de

Reaktion auf Trump: EU setzt Gegenzölle aus

Als Reaktion auf die Aussetzung der Zölle durch US-Präsident Donald Trump (78) setzt die Europäische Union die erhobenen Gegenzölle auf US-Waren ebenfalls für 90 Tage aus.

„Wir haben die Ankündigung von Präsident Trump zur Kenntnis genommen. Wir wollen den Verhandlungen eine Chance geben“, schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) auf X.

US-Präsident Trump hatte am Mittwoch eine 90-tägige „Pause“ im von ihm selbst angezettelten weltweiten Handelsstreit angekündigt. In diesem Zeitraum gelte ein „erheblich reduzierter“ Zollsatz von zehn Prozent für die Handelspartner, darunter auch für die EU. Für China erhöhte Trump den Satz dagegen auf 125 Prozent. Weiterlesen auf bild.de

Nach Trump-Zöllen: Chinesische Unternehmen erwägen Amazon-Ausstieg in den USA

Einem Bericht zufolge erwägen chinesische Unternehmen nach den von Donald Trump verhängten Einfuhrzöllen sogar einen Ausstieg aus der US-Handelsplattform.

Chinesische Unternehmen, die Produkte auf Amazon verkaufen, bereiten sich darauf vor, die Preise für die USA deutlich zu erhöhen oder den Markt ganz zu verlassen. Dies geht aus einem neuen Reuters-Bericht hervor, der sich auf die Chefin des größten chinesischen E-Commerce-Verbandes beruft. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

USA räumt Ukraine-Logistikzentrale in Polen: Beginn des Abzugs aus Osteuropa?

US-Streitkräfte verlassen das Logistikzentrum Rzeszow in Polen. Das bedeutet nicht den vollständigen Rückzug der USA aus Polen oder ganz Mittel- und Osteuropa, aber symbolisiert den neuen distanzierten Kurs gegenüber Kiew.

Laut Quellen soll der Großteil aus Polen und Rumänien, den beiden größten Ländern an der Ostflanke der NATO, zurückgezogen werden.



Putin hatte Ende 2021 gefordert, dass die USA ihre Streitkräfte aus Mittel- und Osteuropa abziehen, um die Einhaltung des NATO-Russland-Grundlagenakts von 1997 wiederherzustellen, dessen wiederholte Verstöße das Sicherheitsdilemma zwischen Russland und den USA verschärft hatten. Weiterlesen auf tkp.at

Armes Deutschland: “Koalitionsvertrag ist die Kapitulationsurkunde des Friedrich Merz”

Der Koalitionsvertrag liest sich stellenweise wie ein linkes Wahlprogramm für einen Überwachungsstaat – vom Zwang zur Digitalen ID und zur elektronischen Patientenakte über ein “Lügenverbot” bis hin zur automatisierten Datenweitergabe von Online-Plattformen an Strafverfolgungsbehörden ist alles vertreten, das die totale Kontrolle und Verfolgung des Bürgers ermöglicht.

Kassiert wurden derweil sämtliche relevante Wahlversprechen der Union: Keine Migrationswende, keine Entlastungen, kein Ende der grünen Planwirtschaft, kein Stopp der Steuergeldumverteilung an Nichts- und Minderleister und NGOs. Die AfD wertet den Vertrag als Kapitulationsurkunde. In ersten Umfragen ist sie nun stärkste Kraft in Deutschland. Weiterlesen auf report24.news

Maischberger – Kabarettist Dieter Nuhr zu Migration: Bekannter muss Schutzgeld zahlen, damit Kinder nicht auf dem Schulweg angegriffen werden

Während die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge und Spahn sich bei Maischberger um Wahlergebnisse streiten, liefert Dieter Nuhr reale Beispiele für Versagen in der Migrationspolitik: So müsse ein Freund von ihm „Schutzgeld an Leute aus der Klasse seines Sohnes zahlen, damit sie ihn auf dem Schulweg nicht angreifen“.

Er sagte: „Ich glaube, jetzt haben die meisten – vielleicht außer Frau Dröge – verstanden, dass das ein ernsthaftes Problem ist mit der Migration, weil wir überall rechte Regierungen ernten.“ […] Die Politik habe die „Sorgen um die Migration nicht ernst genommen. Frau Esken sagt, dass das gar kein Thema für Normalbürger ist“. Er könne sich nicht vorstellen, wann die SPD-Vorsitzende „das letzte Mal mit einem Normalbürger gesprochen“ habe. Mit einem „Normalbürger, der Kinder in der Schule hat“.

Zur Verdeutlichung schilderte er persönliche Erfahrungsberichte aus seinem Umfeld:

„Ein Freund von mir zahlt Schutzgeld an Leute aus der Klasse seines Sohnes, damit sie ihn auf dem Schulweg nicht angreifen. Ein anderer Freund von mir – dessen Tochter geht nicht mehr mit kurzem Röckchen in die Schule, weil sie Angst hat, als ‚Schlampe‘ zum Freiwild zu werden.“

Weiterlesen auf apollo-news.at

ÖSTERREICH: 17-jähriger Tschetschene vermietet 13-jährige Freundin für Sex

Ein nicht alltäglicher Fall ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Ein 17-Jähriger musste sich vor einem Schöffensenat verantworten, weil er im vergangenen November seine damalige Freundin, die er erst eine Woche zuvor kennengelernt hatte, mit Inseraten für entgeltlichen Sex anbot. Das Mädchen war damals 13 Jahre alt.

Nachdem der Teenager die 13-Jährige an einen Kunden vermittelt und kassiert hatte, suchte er auch für ihre 14-jährige Freundin einen Kunden. Die Anklage legte dem gebürtigen Tschetschenen, der bereits eine Vorstrafe wegen Raubes aufweist und aufgrund dessen eine offene, zur Bewährung ausgesetzte achtmonatige Freiheitsstrafe zu gewärtigen hat, neben Zuhälterei und Förderung gewerbsmäßiger Unzucht auch schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen zur Last. Weiterlesen auf exxpress.at

Zwei Radfahrer tot, dritter kann wiederbelebt werden: „Diese Radrennen werden immer spannender“

Ein niederländischer Radfahrer ist in Belgien bei „We Ride Flanders“, einer Amateurrunde im Vorfeld der Flandern-Rundfahrt, ums Leben gekommen. Der Fahrer sei trotz sofortiger Hilfeleistung und Wiederbelebungsversuchen gestorben, erklärte ein Sprecher der Veranstaltung gegenüber VRT Nieuws.

Auch ein französischer Teilnehmer kam ums Leben, nachdem er während des Rennens erkrankt war. Zwar wurde er zunächst erfolgreich reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, doch letztlich blieb jede Hilfe erfolglos.

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass drei Teilnehmer während eines Rennens einen Herzstillstand erleiden, antwortet der niederländische Neurologe Jan Bonte: „Das habe ich schon einmal anhand eines Artikels über Marathonläufe berechnet. So etwas ist noch nie passiert. Es muss Zufall sein.“

Weiterlesen auf uncutnews.ch

