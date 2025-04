Stammt Maul- und Klauen-Seuche in Ungarn von Labor-Virus?

Durch MKS infiziertes Rind

Heute ließ Minister Gergely Gulyás, Büroleiter des Ministerpräsidenten, aufhorchen: Außerhalb der vier infizierten Rinderherden gäbe es zwar keine Neuinfektionen. Dann aber sprach er einen ominösen Verdacht aus: Wonach es nicht auszuschließen sei,…

…“dass wir es mit einem künstlich hergestellten Virus zu tun haben.“

Experten wurden daher mit weiteren Untersuchungen beauftragt.

Mittlerweile verneinte aber der Virusforscher Gábor Kemenesi, Direktor des Nationalen Labors für Virologie an der Universität Pécs, gegenüber „Qubit“ diese These. Gergely Gulyás gründete aber seine Vermutung auf eine unbestätigte mündliche Mitteilung eines ausländischen Labors:

„Die Frage ist, ob es in einem Tier oder in einem Reagenzglas erzeugt wurde.„

– so der Minister.

2007: Laborausbruch in Großbritannien

Tatsächlich hatte es aber im Jahre 2007 einen solchen Fall in Großbritannien gegeben: Wo ein zuvor im Labor verwendeter Virusstamm eine kleinere Epidemie ausgelöst hatte – und zwar in Zusammenhang mit der schlechten Labor-Abwasseraufbereitung – wie Kemenesi meinte.

Laut Kemenesi hätten die Testergebnisse des europäischen Referenzlabors einen sehr engen Zusammenhang des ungarischen Virus mit einer 2018 entdeckten pakistanischen Variante ergeben. Dort kommt die Tierseuche kontinuierlich vor und infiziert Nutztiere laufend. Weitere Untersuchungen wären im Gange.

Sondermaßnahmen der Regierung

Außerdem beschloss die Regierung Orbán zusätzliche finanzielle Mittel gegen die weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche sowie zur Bewältigung der wirtschaftlichen Schäden für die Tierhalter.

Immerhin war die extrem ansteckende, aber harmlose Maul- und Klauenseuche nun nach schon fünfzig Jahren, und zwar vor einem Monat, in Ungarn aufgetreten. Zuerst im west-ungarischen Kisbajcs an der slowakischen Grenze in der Nähe von Györ, sprang dann auf die Slowakei über, und infizierte in der Folge drei weitere Herden auch in der Nähe des ungarischen Grenzortes Hegyeshalom direkt an der Grenze zu Nickelsdorf. Nach neuesten Regierungsangaben sollen etwa 11.000 Tiere betroffen gewesen sein. Alle Tiere wurden sofort gekeult, was der Landwirtschaft großen Schaden zufügt hatte.

Bisher könne aber laut Gergely Gulyás nicht ausgeschlossen werden, ob das Virus gestoppt wurde oder es sich weiter ausbreiten werde. Die Regierung werde aber den Bauern vor allem bei der Wiederansiedlung von Viehzuchtherden helfen, wobei der Staat die volle Entschädigung übernimmt. (Nepszava)

Auch Deutschland betroffen

Erst kürzlich war die MKS nach mehr als drei Jahrzehnten ist die Maul- und Klauenseuche, kurz KS, zurück in Deutschland. in einer Wasserüffel-Herde in Brandenburg aufgetreten – wie das Friedrich-Löffler-Institut Ende Jänner mitgeteilt hatte. (VZ)

Trotz ihres Furcht erregenden Namens ist die MKS für den Menschen völlig ungefährlich, auch tierische Produkte der betreffenden Tierarten können weiterhin konsumiert werden.

