36.360 Afghanen für 60 Millionen Euro in nur 2 Jahren nach Deutschland eingeflogen

Massenproteste in Italien gegen Von der Leyens Kriegsbudget – nicht ein Bericht in Mainstream-Medien zu finden

ITALIEN – Nicht eine einzige Erwähnung in den britischen Medien über die großen Proteste gestern in Italien. Proteste GEGEN Von Der Leyens Entscheidung, dass jetzt Milliarden von Euro an Steuern der EU-Bürger für Krieg und Waffen ausgegeben werden. Niemand hat sie gefragt und sie sagen nein!

AfD setzt Umfragehöhenflug ungebremst fort – Bald an der Union vorbei?

Höher, schneller, weiter: In gleich zwei neuen Sonntagsfragen erreicht der AfD-Balken einen neuen Höchstwert. SPD-Chefin zeigt sich entsetzt.

ERFURT – Die AfD-Umfragewerte steigen immer weiter an. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 24,5 Prozent und stünde damit erneut gleichauf mit der Union, wie eine Insa-Befragung im Auftrag der Bild-Zeitung zeigt. Das ist der höchste von Insa bisher gemessene Wert. Gegenüber der Umfrage vom Wochenende, verlor die Union zwei Prozentpunkte, die AfD hingegen verbesserte sich um einen Prozentpunkt. Die drittplatzierte SPD legte im Vergleich zur Vorwoche um einen halben Prozentpunkt zu und steht nun bei 16 Prozent. In den Bundestag zögen noch die Grünen und die Linkspartei mit jeweils 10,5 Prozent ein. Draußen blieben das BSW mit 4,5 und die FDP mit vier Prozent.

Aktuelle Umfrage: Deutliche Mehrheit hält nichts von Merz als Kanzler

„Mehr als zwei Drittel der Deutschen halten CDU-Chef Friedrich Merz nicht für einen geeigneten Bundeskanzler. 32 Prozent bejahten die Frage, ob er das Zeug für das Amt habe, 60 Prozent sagten nein, wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv hervorgeht. Noch Anfang März hatten 40 Prozent der Bundesbürger Merz ihr Vertrauen ausgesprochen.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

In nur zwei Jahren hat die Bundesregierung 36.360 Afghanen für 60 Millionen Euro nach Deutschland eingeflogen

In den Jahren 2023 und 2024 hat die Bundesregierung mehr als 36.000 Afghanen für rund 60 Millionen Euro nach Deutschland eingeflogen. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes (AA) auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Thomas Dietz hervor, die NIUS vorliegt.

Dietz wollte wissen, „welche Kosten in den Jahren 2023, 2024 und bisher im Jahr 2025 (bis 31. März 2025) nach Kenntnis der Bundesregierung zulasten des Bundeshaushaltes (bzw. anteilig der Länderhaushalte) für die Überführung von sogenannten Ortskräften und anderen Personen in diesem Zusammenhang mit hauptsächlich afghanischer Staatsbürgerschaft aus Afghanistan und Pakistan nach Deutschland entstanden“ sind, „und um wie viele Personen es sich bei diesem Programm insgesamt handelt, die nach Deutschland eingeflogen wurden“. Weiterlesen auf nius.de

Haftstrafen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen: Die lange Liste der politischen Brachial-Verfahren der Staatsanwaltschaft Bamberg

Ein Staatsanwalt rückte mit politisch motivierten Ermittlungen Bamberg ins bundesweite Rampenlicht. Alexander Baum nutzte § 188 StGB gleich mehrfach, um Bürger wegen Kritik an Politikern strafrechtlich zu verfolgen. Zum Repertoire der Staatsanwaltschaft Bamberg gehören Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Gegenständen auch in geringfügigen Fällen. […]

Ein Blick in die Vergangenheit offenbart: In Bamberg ist die Staatsanwaltschaft ermittlungsfreudig, wenn es um vermeintliche Hatespeech oder Corona-Kritik geht. Ein Name fällt dabei immer wieder auf – der Staatsanwalt als Gruppenleiter Alexander Baum.

Auch im Fall von David Bendels, Chefredakteur des Deutschland Kuriers, führte Baum die Ermittlungen. Bendels wurde am Montag zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt – ebenfalls wegen eines satirischen Bildes. Weiterlesen auf apollo-news.net

„Polaris“-Simulation: Vorbereitungen für die nächste Pandemie sind fast abgeschlossen

Im Schatten des Ukraine-Krieges, des Nahost-Konflikts und der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump laufen derzeit fast geräuschlos die Vorbereitungen für die Ausrufung der nächsten „Pandemie“ auf Hochtouren: Vergangene Woche testete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen neuen globalen Koordinierungsmechanismus für gesundheitliche Notfälle.

„Polaris“ lautete der Name der zweitägigen Simulation zur Erprobung der Reaktion des Globalen Gesundheitsnotfallkorps (Global Health Emergency Corps, GHEC) der WHO auf den Ausbruch eines fiktiven Virus. Mehr als 15 Länder – darunter natürlich auch Deutschland – und über 20 regionale “Gesundheitsagenturen”, Netzwerke für gesundheitliche Notfälle und andere Partner nahmen daran teil. Weiterlesen auf ansage.org

Zur Erinnerung an unsere letzte Plandemie:

Diesjährige Grippeimpfung erhöhtes(!) Grippe-Infektionsrisiko

Eine frische Studie aus den USA unter über 50.000 Personen stellt der Grippeimpfung aus diesem Winter ein dramatisch schlechtes Zeugnis aus. Wer gegen Grippe geimpft wurde, erkrankte mit größerer Wahrscheinlichkeit an der Influenza.

Eine große Studie zur Grippeimpfung liefert weitere Beweise, dass die Influenzaimpfung kaum funktioniert. Die Forschung folgt auf eine heftige Influenzasaison mit angestiegenen Todesfällen – und das trotz aggressiver Influenza-Impfkampagne. Gegen Grippe geimpfte Personen hatten diesen Winter ein 27 Prozent höheres Risiko, an Grippe zu erkranken.

„Wir konnten nicht feststellen, dass der Grippeimpfstoff eine Infektion wirksam verhindert.“

53.400 Erwachsene aus Ohio wurden für einen Zeitraum von sechs Monaten untersucht. Die Größe der Studie erreichte somit statistische Signifikanz, womit man mit hoher Wahrscheinlichkeit zufällige Ergebnisse ausschließen kann. Erschienen ist das Paper am Freitag.Weiterlesen auf tkp.at

Karoline Edtstadler ist eine österreichische Juristin und Politikerin. Von 2020 bis zum 3. März 2025 war sie die österreichische Kanzleramtsministerin. Frau Edtstadler wurde am 9.1.2025 zur Landeshauptfrau von Salzburg befördert.

