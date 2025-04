Mord, Drogen, Nutten: Die Nigeria-Mafia infiltriert Deutschland

+ Achterbahnfahrt an den Börsen + EU: Von der Leyen will Freihandel für Industriegüter einführen + Haftstrafe wegen Faeser-Meme + US-Gesundheitsministerium untersucht Geoengineering + das Volksfest-Sterben + Skitalent muss Karriere beenden wegen Corona Impfung +

„Wir sind ein Einwanderungsland“: Kardinal Marx verteidigt Migrationspolitik und wettert gegen die AfD

Kardinal Marx poltert gegen die AfD und unterstellt ihr Extremismus. Gleichzeitig wünscht er sich von der künftigen Bundesregierung ein Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Auch zur inneren Sicherheit äußert er sich.

Der Erzbischof von München hat die deutsche Migrationspolitik verteidigt. Er sei „dankbar für die Menschen hier. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Reha, Pflege, Krankenhaus – das könnten wir dichtmachen ohne Zuwanderung. Wir sind ein Einwanderungsland“, sagte Marx gegenüber Zeit Online. Ein derartiges Signal erwarte er auch von der kommenden Bundesregierung.

Es sei falsch, „Migration nur als Gefährdung der inneren Sicherheit darzustellen“, betonte der Geistliche. Mit Blick auf die Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit sagte er, die Täter seien genauso häufig Rechtsradikale wie Islamisten gewesen. Des weiteren sollte es der Mehrheit zu denken geben, dass viele der islamistischen Attentäter erst in Deutschland auffällig geworden seien und nicht in ihren Herkunftsländern. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Dow Jones auf Zickzack-Kurs: Achterbahnfahrt an den Börsen

Was für ein Hin und Her an der Börse: Der US-Aktienindex Dow Jones ist zum Börsenstart an der Wall Street um 1200 Punkte gefallen. Das entspricht einem Einbruch um 3,3 Prozent auf 37.051,71 Punkte.



Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gab zum Börsenstart etwas stärker nach – und zwar um 3,5 Prozent auf 16.781,47 Punkte. Anschließend erholte sich auch der Nasdaq wieder – und stürzte wieder ab. […] Am Morgen war bereits der Deutsche Aktienindex (Dax) abgestürzt: Zum Handelsstart am verlor er mehr als 2.000 Punkte im Vergleich zum Freitag, fiel auf 18.489 Punkte. Dann schaffte es der Dax wieder ins Positive. Weiterlesen auf bild.de

EU reagiert auf US-Zölle: Von der Leyen will Freihandel für Industriegüter einführen

Wie könnte die EU Donald Trump in Sachen Zollpolitik zum Umdenken bewegen? Das diskutieren die Handelsminister heute in Luxemburg. Derweil macht die Kommissionspräsidentin einen Aufschlag.

Die Europäische Union will den USA eine Abschaffung gegenseitiger Zölle auf Industriegüter anbieten. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit. „Europa ist immer zu einem guten Geschäft bereit“, sagte von der Leyen in einer Pressekonferenz mit Blick auf das Angebot. Angesichts der massiven Zollerhöhungen durch US-Präsident Donald Trump versucht die EU derzeit eine gemeinsame Antwort zu finden. Am Montag treffen sich dazu auch die Handelsminister der EU-Staaten in Luxemburg. Ziel des Treffens ist es, eine Strategie zu erstellen, mit der Trump zum Einlenken bei den Sonderzöllen bewegt werden könnte. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Mord, Drogen, Nutten: Die Nigeria-Mafia infiltriert Deutschland

Wie aus einem vertraulichen Bericht des BND bekannt wurde, hat sich durch den Flüchtlingsstrom die nigerianische Mafia in Deutschland festgesetzt und etabliert. Mittlerweile agieren hierzulande mehrere unterschiedliche und miteinander im Krieg befindliche Gruppierungen.

Die bekannteste dieser Banden ist die „Schwarze Axt“, die von internationalen Sicherheitsexperten als eine der brutalsten Mafias weltweit bezeichnet wird.

Dem Spartenkanal ZDFinfo ist eine beeindruckende Reportage gelungen, die der Hauptkanal diese Woche sendete. […] Besonders in den Bereichen Drogenhandel, Internetbetrug, Menschenhandel und Zwangsprostitution sind die nigerianischen Verbrecher aktiv. Betroffene Frauen schildern, wie sie mit Schlägen, Gewalt und Folter zur Prostitution gezwungen wurden. Andere Schicksale erzählen von brutalen Gruppenvergewaltigungen, die so lange anhalten, bis der letzte Widerstandswille bei den Frauen erloschen ist. Ein ehemaliges Mitglied der Mafia berichtet von einer Frau, die sich weigerte, weiter als Prostituierte zu arbeiten und entsprechend ankündigte, kein Geld mehr an die Gruppe zu zahlen. Die Reaktionen der Mafia-Männer: Sie brachten die Frau um, zerhackten den Körper und verscharrten die Körperteile im Sand. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Österreich: -Unglaubliche Posse: 277 Strafen bei Klebeaktion – für die Autofahrer!

WIEN – Während sich Klimakleber im Mai 2024 auf der Südosttangente festgeklebt und ein Auto zubetoniert hatten, fotografierte ein Polizist vom Mittelstreifen aus den Gegenverkehr. Der Beamte erstattete eine Anzeige nach der anderen. Der Fall landete vor Gericht und nahm einen erstaunlich klaren Ausgang.

Auch „Klima-Shakira“ Anja Windl war bei der Tangenten-Blockade dabei.

„Es war nicht möglich, schneller zu fahren“ – Was er an jenem Mittwoch noch nicht wusste: Der Unbekannte am Mittelstreifen war ein Polizist. Der mit seinem Handy 277 Fahrzeuge, die seines Ermessens nach den Verkehr durch zu langsames Fahren behinderten, abknipste. „Wir waren mit genug Kräften vor Ort, sodass ich mich darauf konzentrieren konnte“, sagt er, dass er nur dann Fotos gemacht habe, wenn jemand zu langsam gefahren sei. „Es war nicht möglich, schneller zu fahren“, erwidert der Autofahrer. Weiterlesen auf (Bild: Letzte Generation)[…]Was er an jenem Mittwoch noch nicht wusste: Der Unbekannte am Mittelstreifen war ein Polizist. Der mit seinem Handy 277 Fahrzeuge, die seines Ermessens nach den Verkehr durch zu langsames Fahren behinderten, abknipste. „Wir waren mit genug Kräften vor Ort, sodass ich mich darauf konzentrieren konnte“, sagt er, dass er nur dann Fotos gemacht habe, wenn jemand zu langsam gefahren sei. „Es war nicht möglich, schneller zu fahren“, erwidert der Autofahrer. Weiterlesen auf krone.at

US-Gesundheitsministerium untersucht Geoengineering

Das US-Gesundheitsministerium stellt ein Team zusammen, um atmosphärische Geoengineering-Operationen wie „Chemtrails“ und Cloud Seeding zu untersuchen.

Das US-Gesundheitsministerium soll aktuell ein Team zusammenstellen, um atmosphärische Geoengineering-Operationen wie „Chemtrails“, Cloud Seeding und stratosphärische Aerosolinjektionen zu untersuchen. Das gab die enge Kennedy-Vertraute Nicole Shanahan in einem Interview vor wenigen Tagen bekannt und plauderte dabei offen über die Geoengineering-Aktivitäten in den USA.

Im Interview letzte Woche bekräftigte sie ihre Forderungen. Techniken wie „Cloud Seeding“ – bei der Silberjodidpartikel in die Atmosphäre freigesetzt werden, um Regenfälle zu fördern – seien in mehreren Bundesstaaten gängige Praxis. Sie betonte die potenziellen Risiken für die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung und forderte eine umfassende Untersuchung dieser Praktiken. Mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten, insgesamt 24, haben bereits Gesetzesentwürfe eingebracht oder verabschiedet, um atmosphärisches Geoengineering zu verbieten. Weiterlesen auf tkp.at

Das Volksfest-Sterben

Immer mehr Volksfeste werden in Deutschland abgesagt. Meist werden zu teure Sicherheitsvorkehrungen gegen Anschläge als Gründe genannt. Doch auch andere Auflagen sowie hohe Energiekosten machen den Kommunen zu schaffen.

Katrin Göring-Eckart äußerte 2015 den mittlerweile berüchtigten Satz: „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch, und ich sag’ euch eins, ich freu’ mich drauf.“ Die sich seither ereignende, politisch beförderte Massenmigration hat das Zusammenleben in Deutschland tatsächlich sehr verändert, um nicht zu sagen auf den Kopf gestellt.

Eine Statistik nach der anderen enthüllt einen überproportional großen Anteil von Migranten an Gewaltverbrechen, größtenteils aus muslimisch geprägten Ländern wie Syrien, der Türkei oder Afghanistan. Auch die jüngst veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik von 2024 bestätigt diesen Trend. […] Diese Entwicklung verschlechtert zusehends das öffentliche Sicherheitsgefühl. Nicht zuletzt sorgen selbstverständlich die vielen Anschläge durch Täter aus dem muslimischen Kulturkreis für vermehrte Unsicherheit im öffentlichen Raum. Weiterlesen auf achgut.com

+++ NIEMALS VERGESSEN +++

Wegen Corona-Impfung: Österreichisches Ausnahme-Skitalent muss Karriere beenden

Philip Hoffmann galt als großer Hoffnungsträger des österreichischen Skisports. Nach der dritten Corona-Impfung ging es jedoch gesundheitlich und sportlich steil bergab. Mit 22 Jahren hat er seine viel zu kurze Karriere nun beendet.

[…] 2020 gewann er bei den Olympischen Jugendspielen in der Schweiz Gold im Riesentorlauf – mit einem Vorsprung von sage und schreibe 2,54 Sekunden. […]

Über die dritte Corona-Impfung sagte Hoffmann gegenüber der “Kronen Zeitung”: „Bei den ersten beiden Impfungen habe ich gar nichts gespürt. Aber nach der dritten Impfung ging es mir richtig schlecht. Ich habe neun Monate gebraucht, um wieder richtig fit zu werden.“

Besonders zu schaffen machte ihm die Nahrungsaufnahme. „Das größte Problem war, dass ich kaum mehr etwas essen konnte. Es ist einfach nichts runtergegangen“, so Hoffmann gegenüber der “Krone”. Auch Flüssignahrung habe keinen positiven Effekt gehabt. Schließlich sei er aus Ungeduld zu früh wieder in die Saison eingestiegen. Weiterlesen auf exxpress.at

